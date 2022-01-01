Обладатели «Золотого мяча»





«Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол». Победитель определяется по регультатам голосования журналистов со всего мира. Единственным вратарем, который получил «Золотой мяч», стал голкипер московского «Динамо» Лев Яшин. Йохан Кройф в 1974 году стал первым футболистом, который трижды получил этот престижный трофей. Нападающий «Милана» Джордж Веа стал первым обладателем награды не из Европы. В 1995 году издание стало номинировать на «Золотой мяч» игроков любой национальности. При условии, что они выступают в Европе. Форвард «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси семь раз становился обладателем «Золотого мяча» и «Золотого мяча ФИФА».





Список обладателей «Золотого мяча» по годам



1956 - н. Стэнли Мэтьюз (Англия, «Блэкпул»)

1957 - н. Альфредо Ди Стефано (Испания, «Реал»)

1958 - н. Раймон Копа (Франция, «Реал»)

1959 - н. Альфредо Ди Стефано (Испания, «Реал»)

1960 - п. Луис Суарес (Испания, «Барселона»)

1961 - н. Омар Сивори (Италия, «Ювентус»)

1962 - п. Йозеф Масопуст (Чехословакия, «Дукла» Прага)

1963 - в. Лев Яшин (СССР, «Динамо» Москва)

1964 - н. Денис Лоу (Шотландия, «Манчестер Юнайтед»)

1965 - н. Эйсебио (Португалия, «Бенфика»)

1966 - н. Бобби Чарльтон (Англия, «Манчестер Юнайтед»)

1967 - н. Флориан Альберт (Венгрия, «Ференцварош»)

1968 - п. Джордж Бест (Северная Ирландия, «Манчестер Юнайтед»)

1969 - п. Джанни Ривера (Италия, «Милан»)

1970 - н. Герд Мюллер (ФРГ, «Бавария»)

1971 - н. Йохан Кройф (Нидерланды, «Аякс»)

1972 - з. Франц Беккенбауэр (ФРГ, «Бавария»)

1973 - н. Йохан Кройф (Нидерланды, «Барселона»)

1974 - н. Йохан Кройф (Нидерланды, «Барселона»)

1975 - н. Олег Блохин (СССР, «Динамо» Киев)

1976 - з. Франц Беккенбауэр (ФРГ, «Бавария»)

1977 - н. Аллан Симонсен (Дания, «Боруссия», Мёнхенгладбах)

1978 - н. Кевин Киган (Англия, «Гамбург»)

1979 - н. Кевин Киган (Англия, «Гамбург»)

1980 - н. Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ, «Бавария»)

1981 - н. Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ, «Бавария»)

1982 - н. Паоло Росси (Италия, «Ювентус»)

1983 - п. Мишель Платини (Франция, «Ювентус»)

1984 - п. Мишель Платини (Франция, «Ювентус»)

1985 - п. Мишель Платини (Франция, «Ювентус»)

1986 - н. Игорь Беланов (СССР, «Динамо» Киев)

1987 - п. Рууд Гуллит (Нидерланды, «Милан»)

1988 - н. Марко ван Бастен (Нидерланды, «Милан»)

1989 - н. Марко ван Бастен (Нидерланды, «Милан»)

1990 - з. Лотар Маттеус (Германия, «Интер»)

1991 - н. Жан-Пьер Папен (Франция, «Марсель»)

1992 - н. Марко ван Бастен (Нидерланды, «Милан»)

1993 - н. Роберто Баджо (Италия, «Ювентус»)

1994 - н. Христо Стоичков (Болгария, «Барселона»)

1995 - н. Джордж Веа (Либерия, «Милан»)

1996 - з. Маттиас Заммер (Германия, «Боруссия», Дортмунд)

1997 - н. Роналдо (Бразилия, «Интер»)

1998 - п. Зинедин Зидан (Франция, «Ювентус»)

1999 - н. Ривалдо (Бразилия, «Барселона»)

2000 - п. Луиш Фигу (Португалия, «Реал»)

2001 - н. Майкл Оуэн (Англия, «Ливерпуль»)

2002 - н. Роналдо (Бразилия, «Реал»)

2003 - п. Павел Недвед (Чехия, «Ювентус»)

2004 - н. Андрей Шевченко (Украина, «Милан»)

2005 - н. Рональдиньо (Бразилия, «Барселона»)

2006 - з. Фабио Каннаваро (Италия, «Реал»)

2007 - п. Кака (Бразилия, «Милан»)

2008 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Манчестер Юнайтед»)

2009 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)



С 2010 по 2015 годы журнал «Франс футбол» вручал свой «Золотой мяч» совместно с ФИФА.



2010 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

2011 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

2012 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

2013 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)

2014 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)

2015 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)



2016 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)

2017 - н. Криштиану Роналду (Португалия, «Реал»)

2018 - п. Лука Модрич (Хорватия, «Реал»)

2019 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

2020 - награда не вручалась из-за пандемии коронавируса

2021 - н. Лионель Месси (Аргентина, «Пари Сен-Жермен»)

2022 - н. Карим Бензема (Франция, «Реал»)