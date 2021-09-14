Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/8 финала





Главный клубный турнир Европы, Лига чемпионов по футболу 2021/2022, начался в конце июня и завершится 28 мая 2022 года. Финальный поединок пройдет в Санкт-Петербурге на Олимпийском стадионе «Газпром Арена».



Групповой этап, где выступили 32 лучших коллектива Старого Света, начался 14 сентября и завершился 9 декабря.



«Зенит» напрямую попал в групповой этап. Московский «Спартак» начал свое выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда и проиграл в двух матчах с одинаковым счетом 0:2 португальской «Бенфике».



На групповом этапе 32 команды, распределенные на 8 групп, провели по 6 матчей и определили 16 участников плей-офф.



Группа А: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Лейпциг», «Брюгге»

Группа B: «Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан»

Группа С: «Спортинг», «Боруссия Д», «Аякс», «Бешикташ»

Группа D: «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф»

Группа Е: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо Киев»

Группа F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз»

Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбург»

Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальмё»





Призовые в Лиге чемпионов по футболу 2021/2022



Победа на групповой стадии принесет каждой команде по 2,8 млн евро, ничья - 0,93 млн. Участникам в 1/8 финала УЕФА перечислит 9,6 млн, четвертьфиналисты получат по 10,6 млн, а выход в полуфинал увеличит клубную казну на 12,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов сезона 2019/2020 заработает 20 млн, а проигравший в финале получит 15,5 млн евро.



Результаты игр «Зенита»



Действующий чемпион страны «Зенит» попал в группу H вместе с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».



14.09.2021 22:00 Челси - Зенит - 1:0

29.09.2021 19:45 Зенит (Россия) - Мальмё - 4:0

20.10.2021 22:00 Зенит (Россия) - Ювентус (Италия) - 0:1

02.11.2021 23:00 Ювентус (Италия) - Зенит (Россия) - 4:2

23.11.2021 23:00 Мальмё (Швеция) - Зенит (Россия) - 1:1

08.12.2021 20:45 Зенит (Россия) - Челси (Англия) - 3:3



Турнирная таблица





Группа H





Команда И В Н П М О 1 Ювентус 6 5 0 1 10-6 15 2 Челси 6 4 1 1 13-4 13 3 Зенит 6 1 2 3 10-10 5 4 Мальмё 6 0 1 5 1-14 1







Расписание матчей 1/8 финала



15.02.2022 23:00 ПСЖ (Франция) - Реал Мадрид (Испания)

15.02.2022 23:00 Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия)

16.02.2022 23:00 Интер М (Италия) - Ливерпуль (Англия)

16.02.2022 23:00 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия)

22.02.2022 23:00 Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия)

22.02.2022 23:00 Челси (Англия) - Лилль (Франция)

23.02.2022 23:00 Атлетико М (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

23.02.2022 23:00 Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)

08.03.2022 23:00 Ливерпуль (Англия) - Интер М (Италия)

08.03.2022 23:00 Бавария (Германия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия)

09.03.2022 23:00 Реал Мадрид (Испания) - ПСЖ (Франция)

09.03.2022 23:00 Манчестер Сити (Англия) - Спортинг (Португалия)

15.03.2022 23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико М (Испания)

15.03.2022 23:00 Аякс (Нидерланды) - Бенфика (Португалия)

16.03.2022 23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)

16.03.2022 23:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)