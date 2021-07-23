Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание матчей





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.



На этой странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата.



Клубы - участники в сезоне 2021/2022

В чемпионате России примут участие 16 команд: «Зенит» (1-е место в чемпионате-2020/21), «Спартак» (2-е), «Локомотив» (3-е), «Рубин» (4-е), «Сочи» (5-е), ЦСКА (6-е), «Динамо» (7-е), «Химки» (8-е), «Ростов» (9-е), «Краснодар» (10-е), «Ахмат» (11-е). «Урал» (12-е), «Уфа» (13-е), «Арсенал» (14-е), «Крылья Советов» (1-е место в ФНЛ), «Нижний Новгород» (3-е место в ФНЛ).



Премьер-лигу по итогам прошлого сезона покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие, соответственно, 15-е и 16-е места. В высшем дивизионе в сезоне 2020/21 выступят два новичка. Путевки в элитный дивизион получили «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», занявшие первое и третье места в первенстве ФНЛ.







Турнирная таблица

После 18 туров





Команда И В Н П О 1 Зенит 18 11 5 2 38 2 Динамо 18 11 3 4 36 3 Сочи 18 10 1 7 31 4 ЦСКА 18 9 3 6 30 5 Краснодар 18 8 5 5 29 6 Локомотив 18 7 7 4 28 7 Ахмат 18 9 0 9 27 8 Крылья Советов 18 8 3 7 27 9 Спартак 18 6 5 7 23 10 Рубин 18 6 4 8 22 11 Урал 18 4 7 7 19 12 Арсенал 18 5 4 9 19 13 Нижний Новгород 18 5 4 9 19 14 Ростов 18 4 6 8 18 15 Уфа 18 3 7 8 16 16 Химки 18 2 8 8 14



Лучшие бомбардиры



Гамид Агаларов («Уфа») - 13 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Матео Кассьерра («Сочи») - 8, Дмитрий Полоз («Ростов») - 8.



Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022 Результаты игр



1-й тур



23.07.2021 Ростов - Динамо - 0:2

24.07.2021 Химки - Зенит - 1:3

24.07.2021 Локомотив - Арсенал - 3:1

24.07.2021 Рубин - Спартак - 1:0

25.07.2021 Урал - Краснодар - 0:3

25.07.2021 Крылья Советов - Ахмат - 1:2

25.07.2021 ЦСКА - Уфа - 1:0

26.07.2021 Нижний Новгород - Сочи - 1:0



2-й тур



30.07.2021 Крылья Советов - Спартак - 0:1

30.07.2021 Арсенал - Рубин - 0:3

31.07.2021 Уфа - Динамо - 2:3

31.07.2021 ЦСКА - Локомотив - 1:2

01.08.2021 Урал - Нижний Новгород - 1:1

01.08.2021 Ростов - Зенит - 2:4

01.08.2021 Краснодар - Химки - 0:1

02.08.2021 Ахмат - Сочи - 1:2



3-й тур



06.08.2021 Уфа - Локомотив - 1:1

07.08.2021 Зенит - Краснодар - 3:2

07.08.2021 Арсенал - Крылья Советов - 2:1

07.08.2021 Спартак - Нижний Новгород - 1:2

08.08.2021 Химки - Ростов - 1:1

08.08.2021 Рубин - Ахмат - 2:1

08.08.2021 Динамо - ЦСКА - 2:1

09.08.2021 Сочи - Урал - 2:0



4-й тур



14.08.2021 Нижний Новгород - Уфа - 1:2

14.08.2021 Спартак - Урал - 1:0

14.08.2021 Ахмат - Динамо - 2:1

14.08.2021 Ростов - ЦСКА - 1:3

15.08.2021 Локомотив - Зенит - 1:1

15.08.2021 Краснодар - Арсенал - 3:2

15.08.2021 Рубин - Крылья Советов - 1:1

16.08.2021 Сочи - Химки - 3:0



5-й тур



21.08.2021 ЦСКА - Ахмат - 2:0

21.08.2021 Арсенал - Спартак - 1:1

21.08.2021 Урал - Динамо - 0:1

21.08.2021 Уфа - Зенит - 1:1

21.08.2021 Крылья Советов - Сочи - 1:0

22.08.2021 Локомотив - Краснодар - 2:1

22.08.2021 Нижний Новгород - Ростов - 1:2

22.08.2021 Химки - Рубин - 1:1



6-й тур



26.08.2021 Уфа - Крылья Советов - 1:2

26.08.2021 Спартак - Сочи - 1:2

26.08.2021 Ахмат - Арсенал - 2:1

26.08.2021 Зенит - ЦСКА - 1:0

27.08.2021 Урал - Ростов - 1:1

27.08.2021 Химки - Нижний Новгород - 1:1

27.08.2021 Динамо - Локомотив - 1:1

27.08.2021 Краснодар - Рубин - 2:0



7-й тур



11.09.2021 Локомотив - Крылья Советов - 2:0

11.09.2021 Зенит - Ахмат - 3:1

11.09.2021 Спартак - Химки - 3:1

12.09.2021 Арсенал - ЦСКА - 2:2

12.09.2021 Сочи - Уфа - 3:1

12.09.2021 Динамо - Нижний Новгород - 1:2

13.09.2021 Рубин - Урал - 4:0

13.09.2021 Ростов - Краснодар - 1:1







8-й тур



18.09.2021 Уфа - Химки - 3:2

18.09.2021 Крылья Советов - Ростов - 4:2

18.09.2021 Ахмат - Краснодар - 0:2

19.09.2021 Нижний Новгород - Арсенал - 2:3

19.09.2021 Сочи - Динамо - 0:1

20.09.2021 Урал - Локомотив - 0:0

20.09.2021 Рубин - Зенит - 1:3

20.09.2021 ЦСКА - Спартак - 1:0



9-й тур



25.09.2021 Химки - Локомотив - 0:0

25.09.2021 Зенит - Крылья Советов - 2:1

25.09.2021 Спартак - Уфа - 2:0

26.09.2021 Динамо - Рубин - 2:0

26.09.2021 Ростов - Ахмат - 1:2

26.09.2021 Краснодар - Сочи - 3:0

27.09.2021 Урал - Арсенал - 2:0

27.09.2021 Нижний Новгород - ЦСКА - 0:2



10-й тур



02.10.2021 Рубин - Нижний Новгород - 0:1

02.10.2021 Динамо - Крылья Советов - 0:1

02.10.2021 Арсенал - Химки - 0:0

02.10.2021 ЦСКА - Краснодар - 0:0

03.10.2021 Уфа - Урал - 0:1

03.10.2021 Зенит - Сочи - 1:2

03.10.2021 Ахмат - Спартак - 0:1

03.10.2021 Локомотив - Ростов - 1:2



11-й тур



16.10.2021 Арсенал - Зенит - 2:1

16.10.2021 Рубин - Локомотив - 2:2

16.10.2021 Сочи - Ростов - 3:2

16.10.2021 Спартак - Динамо - 2:2

17.10.2021 Урал - ЦСКА - 0:1

17.10.2021 Крылья Советов - Нижний Новгород - 2:0

17.10.2021 Химки - Ахмат - 2:0

17.10.2021 Краснодар - Уфа - 1:1



12-й тур



22.10.2021 Динамо - Химки - 4:1

23.10.2021 Нижний Новгород - Краснодар - 1:4

23.10.2021 Ростов - Арсенал - 4:0

23.10.2021 ЦСКА - Крылья Советов - 3:1

24.10.2021 Уфа - Рубин - 1:1

24.10.2021 Ахмат - Урал - 1:0

24.10.2021 Зенит - Спартак - 7:1

25.10.2021 Локомотив - Сочи - 2:1



13-й тур



29.10.2021 Зенит - Динамо - 4:1

30.10.2021 Рубин - ЦСКА - 1:0

30.10.2021 Спартак - Ростов - 1:1

30.10.2021 Нижний Новгород - Локомотив - 1:2

30.10.2021 Краснодар - Крылья Советов - 0:1

31.10.2021 Уфа - Ахмат - 1:0

31.10.2021 Арсенал - Сочи - 1:2

31.10.2021 Химки - Урал - 0:0



14-й тур



06.11.2021 Арсенал - Уфа - 0:0

06.11.2021 Динамо - Краснодар - 1:0

06.11.2021 Крылья Советов - Химки - 3:0

06.11.2021 Сочи - ЦСКА - 4:1

07.11.2021 Урал - Зенит - 0:0

07.11.2021 Ростов - Рубин - 5:1

07.11.2021 Спартак - Локомотив - 1:1

07.11.2021 Ахмат - Нижний Новгород - 3:1



15-й тур



19.11.2021 Зенит - Нижний Новгород - 5:1

20.11.2021 Крылья Советов - Урал - 1:1

20.11.2021 Локомотив - Ахмат - 1:2

20.11.2021 Краснодар - Спартак - 2:1

21.11.2021 ЦСКА - Химки - 0:0

21.11.2021 Ростов - Уфа - 2:2

21.11.2021 Динамо - Арсенал - 5:1

21.11.2021 Сочи - Рубин - 1:2



16-й тур



27.11.2021 Урал - Сочи - 1:1

27.11.2021 Ахмат - Ростов - 2:0

27.11.2021 Химки - Краснодар - 3:3

28.11.2021 Нижний Новгород - Крылья Советов - 0:0

28.11.2021 Рубин - Динамо - 2:3

28.11.2021 ЦСКА - Зенит - 0:2

29.11.2021 Уфа - Спартак - 1:1

29.11.2021 Арсенал - Локомотив - 3:1



17-й тур



03.12.2021 Зенит - Ростов - 2:2

04.12.2021 Крылья Советов - ЦСКА - 0:1

04.12.2021 Спартак - Ахмат - 2:1

04.12.2021 Локомотив - Урал - 0:1

05.12.2021 Химки - Арсенал - 1:2

05.12.2021 Нижний Новгород - Рубин - 2:1

05.12.2021 Динамо - Уфа - 2:0

05.12.2021 Сочи - Краснодар - 1:2



18-й тур



11.12.2021 Крылья Советов - Рубин - 2:0

11.12.2021 ЦСКА - Арсенал - 2:0

11.12.2021 Ростов - Урал - 1:4

12.12.2021 Динамо - Зенит - 1:1

12.12.2021 Ахмат - Химки - 4:1

12.12.2021 Локомотив - Уфа - 2:0

12.12.2021 Краснодар - Нижний Новгород - 0:0

13.12.2021 Сочи - Спартак - 3:0



19-й тур



26.02.2022 Химки - Динамо

26.02.2022 Нижний Новгород - Урал

26.02.2022 Сочи - Арсенал

26.02.2022 Спартак - ЦСКА

27.02.2022 Ростов - Крылья Советов

27.02.2022 Краснодар - Локомотив

27.02.2022 Ахмат - Уфа

28.02.2022 Зенит - Рубин







20-й тур



05.03.2022 ЦСКА - Нижний Новгород

06.03.2022 Локомотив - Химки

06.03.2022 Крылья Советов - Арсенал

06.03.2022 Зенит - Уфа

06.03.2022 Динамо - Спартак

07.03.2022 Краснодар - Урал

07.03.2022 Ростов - Сочи

07.03.2022 Ахмат - Рубин



21-й тур



12.03.2022 Уфа - Нижний Новгород

12.03.2022 Арсенал - Динамо

12.03.2022 Локомотив - ЦСКА

13.03.2022 Урал - Ахмат

13.03.2022 Химки - Сочи

13.03.2022 Крылья Советов - Зенит

13.03.2022 Спартак - Краснодар

14.03.2022 Рубин - Ростов



23-й тур



03.04.2022 Арсенал - Ахмат

03.04.2022 Рубин - Химки

03.04.2022 Краснодар - Динамо

03.04.2022 Крылья Советов - Уфа

03.04.2022 Ростов - Нижний Новгород

03.04.2022 ЦСКА - Урал

03.04.2022 Сочи - Зенит

03.04.2022 Локомотив - Спартак



24-й тур



10.04.2022 Уфа - Сочи

10.04.2022 Урал - Крылья Советов

10.04.2022 Нижний Новгород - Динамо

10.04.2022 Химки - ЦСКА

10.04.2022 Рубин - Краснодар

10.04.2022 Спартак - Арсенал

10.04.2022 Ростов - Локомотив

10.04.2022 Ахмат - Зенит



25 тур



17.04.2022 Спартак - Рубин

17.04.2022 Зенит - Урал

17.04.2022 Уфа - ЦСКА

17.04.2022 Арсенал - Ростов

17.04.2022 Сочи - Локомотив

17.04.2022 Нижний Новгород - Химки

17.04.2022 Динамо - Ахмат

17.04.2022 Крылья Советов - Краснодар



26 тур



22.04.2022 Рубин - Арсенал

22.04.2022 Урал - Уфа

22.04.2022 ЦСКА - Динамо

22.04.2022 Локомотив - Нижний Новгород

22.04.2022 Сочи - Ахмат

22.04.2022 Ростов - Спартак

22.04.2022 Химки - Крылья Советов

22.04.2022 Краснодар - Зенит



27 тур



29.04.2022 Химки - Уфа

29.04.2022 Арсенал - Нижний Новгород

29.04.2022 Динамо - Урал

29.04.2022 Спартак - Крылья Советов

29.04.2022 Зенит - Локомотив

29.04.2022 Ахмат - ЦСКА

29.04.2022 Рубин - Сочи

29.04.2022 Краснодар - Ростов



22-й тур



04.05.2022 Ахмат - Локомотив

04.05.2022 Сочи - Крылья Советов

04.05.2022 Динамо - Ростов

04.05.2022 Нижний Новгород - Спартак

04.05.2022 Урал - Химки

04.05.2022 Уфа - Краснодар

04.05.2022 ЦСКА - Рубин

04.05.2022 Зенит - Арсенал



28-й тур



06.05.2022 Урал - Спартак

06.05.2022 Нижний Новгород - Ахмат

06.05.2022 Уфа - Ростов

06.05.2022 Арсенал - Краснодар

06.05.2022 Крылья Советов - Динамо

06.05.2022 Локомотив - Рубин

06.05.2022 Зенит - Химки

06.05.2022 ЦСКА - Сочи



29-й тур



13.05.2022 Урал - Рубин

13.05.2022 Сочи - Нижний Новгород

13.05.2022 Локомотив - Динамо

13.05.2022 Уфа - Арсенал

13.05.2022 Ахмат - Крылья Советов

13.05.2022 Краснодар - ЦСКА

13.05.2022 Спартак - Зенит

13.05.2022 Ростов - Химки



30-й тур



21.05.2022 Химки - Спартак

21.05.2022 Арсенал - Урал

21.05.2022 Нижний Новгород - Зенит

21.05.2022 Рубин - Уфа

21.05.2022 Крылья Советов - Локомотив

21.05.2022 Динамо - Сочи

21.05.2022 Краснодар - Ахмат

21.05.2022 ЦСКА - Ростов











«Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ 2021/2022. Расписание матчей МЧМ 2021/2022 - молодежный чемпионат мира по хоккею Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина Евро-2020 (Евро-2021). Состав сборной России по футболу Чемпионат России по футболу. РФПЛ 2016/2017

















Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня



Сборные России и Канады по хоккею с 1992 года встречались между собой 24 раза. В девяти играх успех сопутствовал российским спортсменам, в оставшихся побеждали родоначальники хоккея. Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине



Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в КХЛ. Расписание зимней Олимпиады 2022 в Пекине



С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплекта медалей. Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022



Назван состав сборной России по биатлону, которая выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Букмекеры: легальные или нелегальные?



Почему стоит регистрироваться в легальных букмекерских конторах. Главные преимущества лицензированных букмекеров.



















