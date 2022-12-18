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Чемпионы мира по футболу по годам, Аргентина - трехкратные!



Чемпионы мира по футболу

Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

Через 20 лет на чемпионате мира в Бразилии сборная Уругвая переиграла в решающем поединке хозяев и во второй раз завоевала золотые медали.

За всю историю проведения мировых первенств чаще остальных чемпионами мира становилась сборная Бразилии (5 раз - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002), по 4 раза выигрывали ЧМ сборные Германии (1954, 1974, 1990, 2014) и Италии (1934, 1938, 1982, 2006), 3 раза - Аргентина (1978, 1986, 2022), по 2 раза сильнейшими становились команды Франции (1998, 2018) и Уругвая (1930, 1950). По разу титул завоевали сборные Англии (1966) и Испании (2010).

Чемпионы мира по футболу по годам


1930
Чемпионат мира в Уругвае.
Финал: Уругвай - Аргентина - 4:2

1934
Чемпионат мира в Италии.
Финал: Италия - Чехословакия - 2:1 д.в.

1938
Чемпионат мира во Франции.
Финал: Италия - Венгрия - 4:2

1950
Чемпионат мира в Бразилии.
Финал: Уругвай - Бразилия - 2:1

1954
Чемпионат мира в Швейцарии.
Финал: ФРГ - Венгрия - 3:2

1958
Чемпионат мира в Швеции.
Финал: Бразилия - Швеция - 5:2

1962
Чемпионат мира в Чили.
Финал: Бразилия - Чехословакия - 3:1

1966
Чемпионат мира в Англии.
Финал: Англия - ФРГ - 4:2 д.в.

1970
Чемпионат мира в Мексике.
Финал: Бразилия - Италия - 4:1

1974
Чемпионат мира в ФРГ.
Финал: ФРГ - Голландия - 2:1

1978
Чемпионат мира в Аргентине.
Финал: Аргентина - Голландия - 3:1 д.в.

1982
Чемпионат мира в Испании.
Финал: Италия - ФРГ - 3:1

1986
Чемпионат мира в Мексике.
Финал: Аргентина - ФРГ - 3:2

1990
Чемпионат мира в Италии.
Финал: ФРГ - Аргентина - 1:0

1994
Чемпионат мира в США.
Финал: Бразилия - Италия - 0:0 (3:2 пен.)

1998
Чемпионат мира во Франции.
Финал: Франция - Бразилия - 3:0

2002
Чемпионат мира в Японии и Южной Корее.
Финал: Бразилия - Германия - 2:0

2006
Чемпионат мира в Германии.
Финал: Италия - Франция - 1:1 (5:3 пен.)

2010
Чемпионат мира в ЮАР.
Финал: Испания - Голландия - 1:0 д.в.

2014
Чемпионат мира в Бразилии.
Финал: Германия - Аргентина - 1:0 д.в.

2018
Чемпионат мира в России.
Финал: Франция - Хорватия - 4:2

2022
Чемпионат мира в Катаре.
Финал: Аргентина - Франция - 3:3 (4:2 пен.)









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