



Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.



Через 20 лет на чемпионате мира в Бразилии сборная Уругвая переиграла в решающем поединке хозяев и во второй раз завоевала золотые медали.



За всю историю проведения мировых первенств чаще остальных чемпионами мира становилась сборная Бразилии (5 раз - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002), по 4 раза выигрывали ЧМ сборные Германии (1954, 1974, 1990, 2014) и Италии (1934, 1938, 1982, 2006), по 2 раза сильнейшими становились команды Аргентины (1978, 1986), Франции (1998, 2018) и Уругвая (1930, 1950). По разу титул завоевали сборные Англии (1966) и Испании (2010).





Чемпионы мира по футболу по годам



1930

Чемпионат мира в Уругвае.

Финал: Уругвай - Аргентина - 4:2



1934

Чемпионат мира в Италии.

Финал: Италия - Чехословакия - 2:1 д.в.



1938

Чемпионат мира во Франции.

Финал: Италия - Венгрия - 4:2



1950

Чемпионат мира в Бразилии.

Финал: Уругвай - Бразилия - 2:1



1954

Чемпионат мира в Швейцарии.

Финал: ФРГ - Венгрия - 3:2



1958

Чемпионат мира в Швеции.

Финал: Бразилия - Швеция - 5:2



1962

Чемпионат мира в Чили.

Финал: Бразилия - Чехословакия - 3:1



1966

Чемпионат мира в Англии.

Финал: Англия - ФРГ - 4:2 д.в.



1970

Чемпионат мира в Мексике.

Финал: Бразилия - Италия - 4:1



1974

Чемпионат мира в ФРГ.

Финал: ФРГ - Голландия - 2:1



1978

Чемпионат мира в Аргентине.

Финал: Аргентина - Голландия - 3:1 д.в.



1982

Чемпионат мира в Испании.

Финал: Италия - ФРГ - 3:1



1986

Чемпионат мира в Мексике.

Финал: Аргентина - ФРГ - 3:2



1990

Чемпионат мира в Италии.

Финал: ФРГ - Аргентина - 1:0



1994

Чемпионат мира в США.

Финал: Бразилия - Италия - 0:0 (3:2 пен.)



1998

Чемпионат мира во Франции.

Финал: Франция - Бразилия - 3:0



2002

Чемпионат мира в Японии и Южной Корее.

Финал: Бразилия - Германия - 2:0



2006

Чемпионат мира в Германии.

Финал: Италия - Франция - 1:1 (5:3 пен.)



2010

Чемпионат мира в ЮАР.

Финал: Испания - Голландия - 1:0 д.в.



2014

Чемпионат мира в Бразилии.

Финал: Германия - Аргентина - 1:0 д.в.



2018

Чемпионат мира в России.

Финал: Франция - Хорватия - 4:2



2022

Чемпионат мира в Катаре.

Финал: Аргентина - Франция/Марокко