Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Чемпионы мира по футболу. Кто станет лучшим в Катаре - Месси или Мбаппе?



Чемпионы мира по футболу

Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

Через 20 лет на чемпионате мира в Бразилии сборная Уругвая переиграла в решающем поединке хозяев и во второй раз завоевала золотые медали.

За всю историю проведения мировых первенств чаще остальных чемпионами мира становилась сборная Бразилии (5 раз - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002), по 4 раза выигрывали ЧМ сборные Германии (1954, 1974, 1990, 2014) и Италии (1934, 1938, 1982, 2006), по 2 раза сильнейшими становились команды Аргентины (1978, 1986), Франции (1998, 2018) и Уругвая (1930, 1950). По разу титул завоевали сборные Англии (1966) и Испании (2010).

Чемпионы мира по футболу по годам


1930
Чемпионат мира в Уругвае.
Финал: Уругвай - Аргентина - 4:2

1934
Чемпионат мира в Италии.
Финал: Италия - Чехословакия - 2:1 д.в.

1938
Чемпионат мира во Франции.
Финал: Италия - Венгрия - 4:2

1950
Чемпионат мира в Бразилии.
Финал: Уругвай - Бразилия - 2:1

1954
Чемпионат мира в Швейцарии.
Финал: ФРГ - Венгрия - 3:2

1958
Чемпионат мира в Швеции.
Финал: Бразилия - Швеция - 5:2

1962
Чемпионат мира в Чили.
Финал: Бразилия - Чехословакия - 3:1

1966
Чемпионат мира в Англии.
Финал: Англия - ФРГ - 4:2 д.в.

1970
Чемпионат мира в Мексике.
Финал: Бразилия - Италия - 4:1

1974
Чемпионат мира в ФРГ.
Финал: ФРГ - Голландия - 2:1

1978
Чемпионат мира в Аргентине.
Финал: Аргентина - Голландия - 3:1 д.в.

1982
Чемпионат мира в Испании.
Финал: Италия - ФРГ - 3:1

1986
Чемпионат мира в Мексике.
Финал: Аргентина - ФРГ - 3:2

1990
Чемпионат мира в Италии.
Финал: ФРГ - Аргентина - 1:0

1994
Чемпионат мира в США.
Финал: Бразилия - Италия - 0:0 (3:2 пен.)

1998
Чемпионат мира во Франции.
Финал: Франция - Бразилия - 3:0

2002
Чемпионат мира в Японии и Южной Корее.
Финал: Бразилия - Германия - 2:0

2006
Чемпионат мира в Германии.
Финал: Италия - Франция - 1:1 (5:3 пен.)

2010
Чемпионат мира в ЮАР.
Финал: Испания - Голландия - 1:0 д.в.

2014
Чемпионат мира в Бразилии.
Финал: Германия - Аргентина - 1:0 д.в.

2018
Чемпионат мира в России.
Финал: Франция - Хорватия - 4:2

2022
Чемпионат мира в Катаре.
Финал: Аргентина - Франция/Марокко









  • Программа Матч ТВ 9 декабря. Во сколько Хорватия - Бразилия, Нидерланды - А ...
  • Участники чемпионата мира по футболу 2022
  • Хоккей. Россия - Германия. Все матчи на сегодня
  • Хоккей. Россия - Финляндия. Все матчи на сегодня
  • ЧМ-2011. Финал. Швеция - Финляндия - 1:6
    •




    Чемпионы мира по футболу. Кто станет лучшим в Катаре - Месси или Мбаппе?

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 14 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание полуфинальных матчей ЧМ-2022 по футболу

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.

    Хоккей для детей: с какого возраста и какую секцию выбрать

    Хоккей для детей

    Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был физически развит, вынослив и трудолюбив, то занятия хоккеем подойдут для этого наилучшим образом.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.









    Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу
    Курс евро ЦБ РФ на 14 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 14 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Аргентина - Хорватия 13 декабря, когда начнется футбол, где смотреть трансляцию
    Франция - Марокко 14 декабря, когда начнется футбол, где смотреть трансляцию
    Статистика коронавируса на 13 декабря 2022 в России, Москве и Московской области
    Где находится Клинцы на карте Брянской области
    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Какие компании и бренды ушли из России на 13 декабря 2022
    Сколько дней до Нового года 2023, сколько дней отдыхаем на Новый год


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru