Чемпионы мира по футболу

Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.
Через 20 лет на чемпионате мира в Бразилии сборная Уругвая переиграла в решающем поединке хозяев и во второй раз завоевала золотые медали.
За всю историю проведения мировых первенств чаще остальных чемпионами мира становилась сборная Бразилии (5 раз - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002), по 4 раза выигрывали ЧМ сборные Германии (1954, 1974, 1990, 2014) и Италии (1934, 1938, 1982, 2006), по 2 раза сильнейшими становились команды Аргентины (1978, 1986), Франции (1998, 2018) и Уругвая (1930, 1950). По разу титул завоевали сборные Англии (1966) и Испании (2010).
Список чемпионов мира по футболу по годам
|1930
Чемпионат мира в Уругвае.
Финал: Уругвай - Аргентина - 4:2
|1934
Чемпионат мира в Италии.
Финал: Италия - Чехословакия - 2:1 д.в.
|1938
Чемпионат мира во Франции.
Финал: Италия - Венгрия - 4:2
|1950
Чемпионат мира в Бразилии.
Финал: Уругвай - Бразилия - 2:1
|1954
Чемпионат мира в Швейцарии.
Финал: ФРГ - Венгрия - 3:2
|1958
Чемпионат мира в Швеции.
Финал: Бразилия - Швеция - 5:2
|1962
Чемпионат мира в Чили.
Финал: Бразилия - Чехословакия - 3:1
|1966
Чемпионат мира в Англии.
Финал: Англия - ФРГ - 4:2 д.в.
|1970
Чемпионат мира в Мексике.
Финал: Бразилия - Италия - 4:1
|1974
Чемпионат мира в ФРГ.
Финал: ФРГ - Голландия - 2:1
|1978
Чемпионат мира в Аргентине.
Финал: Аргентина - Голландия - 3:1 д.в.
|1982
Чемпионат мира в Испании.
Финал: Италия - ФРГ - 3:1
|1986
Чемпионат мира в Мексике.
Финал: Аргентина - ФРГ - 3:2
|1990
Чемпионат мира в Италии.
Финал: ФРГ - Аргентина - 1:0
|1994
Чемпионат мира в США.
Финал: Бразилия - Италия - 0:0 (3:2 пен.)
|1998
Чемпионат мира во Франции.
Финал: Франция - Бразилия - 3:0
|2002
Чемпионат мира в Японии и Южной Корее.
Финал: Бразилия - Германия - 2:0
|2006
Чемпионат мира в Германии.
Финал: Италия - Франция - 1:1 (5:3 пен.)
|2010
Чемпионат мира в ЮАР.
Финал: Испания - Голландия - 1:0 д.в.
|2014
Чемпионат мира в Бразилии.
Финал: Германия - Аргентина - 1:0 д.в.
|2018
Чемпионат мира в России.
Финал: Франция - Хорватия - 4:2
|2022
Чемпионат мира в Катаре.
Финал: