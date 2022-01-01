Спортивное обозрение Расписание Олимпиады-2022 в Пекине
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие Матч ТВ




Чемпионы мира по футболу


Чемпионы мира по футболу

Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

Через 20 лет на чемпионате мира в Бразилии сборная Уругвая переиграла в решающем поединке хозяев и во второй раз завоевала золотые медали.

За всю историю проведения мировых первенств чаще остальных чемпионами мира становилась сборная Бразилии (5 раз - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002), по 4 раза выигрывали ЧМ сборные Германии (1954, 1974, 1990, 2014) и Италии (1934, 1938, 1982, 2006), по 2 раза сильнейшими становились команды Аргентины (1978, 1986), Франции (1998, 2018) и Уругвая (1930, 1950). По разу титул завоевали сборные Англии (1966) и Испании (2010).

Список чемпионов мира по футболу по годам


1930
Чемпионат мира в Уругвае.
Финал: Уругвай - Аргентина - 4:2
1934
Чемпионат мира в Италии.
Финал: Италия - Чехословакия - 2:1 д.в.
1938
Чемпионат мира во Франции.
Финал: Италия - Венгрия - 4:2
1950
Чемпионат мира в Бразилии.
Финал: Уругвай - Бразилия - 2:1
1954
Чемпионат мира в Швейцарии.
Финал: ФРГ - Венгрия - 3:2
1958
Чемпионат мира в Швеции.
Финал: Бразилия - Швеция - 5:2
1962
Чемпионат мира в Чили.
Финал: Бразилия - Чехословакия - 3:1
1966
Чемпионат мира в Англии.
Финал: Англия - ФРГ - 4:2 д.в.
1970
Чемпионат мира в Мексике.
Финал: Бразилия - Италия - 4:1
1974
Чемпионат мира в ФРГ.
Финал: ФРГ - Голландия - 2:1
1978
Чемпионат мира в Аргентине.
Финал: Аргентина - Голландия - 3:1 д.в.
1982
Чемпионат мира в Испании.
Финал: Италия - ФРГ - 3:1
1986
Чемпионат мира в Мексике.
Финал: Аргентина - ФРГ - 3:2
1990
Чемпионат мира в Италии.
Финал: ФРГ - Аргентина - 1:0
1994
Чемпионат мира в США.
Финал: Бразилия - Италия - 0:0 (3:2 пен.)
1998
Чемпионат мира во Франции.
Финал: Франция - Бразилия - 3:0
2002
Чемпионат мира в Японии и Южной Корее.
Финал: Бразилия - Германия - 2:0
2006
Чемпионат мира в Германии.
Финал: Италия - Франция - 1:1 (5:3 пен.)
2010
Чемпионат мира в ЮАР.
Финал: Испания - Голландия - 1:0 д.в.
2014
Чемпионат мира в Бразилии.
Финал: Германия - Аргентина - 1:0 д.в.
2018
Чемпионат мира в России.
Финал: Франция - Хорватия - 4:2
2022
Чемпионат мира в Катаре.
Финал:






  • Участники чемпионата мира по футболу 2018
  • Хоккей. Россия - Германия. Статистика личных встреч
  • Хоккей. Россия - Словакия. Все матчи на сегодня
  • ЧМ-2011. Финал. Швеция - Финляндия - 1:6
  • Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня
    •








    Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня

    Все матчи Россия - Канада по хоккею

    Сборные России и Канады по хоккею с 1992 года встречались между собой 24 раза. В девяти играх успех сопутствовал российским спортсменам, в оставшихся побеждали родоначальники хоккея.

    Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

    Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в КХЛ.

    Расписание зимней Олимпиады 2022 в Пекине

    Олимпиада в Пекине 2022

    С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплекта медалей.

    Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Сборная России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Назван состав сборной России по биатлону, которая выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Букмекеры: легальные или нелегальные?

    Легальные букмекеры

    Почему стоит регистрироваться в легальных букмекерских конторах. Главные преимущества лицензированных букмекеров.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru