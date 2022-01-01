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Капитан «Наполи» Инсинье подписал контракт с «Торонто»


Лоренцо Инсинье

Новость не самая приятная для болельщиков «Наполи» – уход капитана команды Лоренцо Инсинье в «Торонто». Разговоры об этом ходили не одну неделю, но до последнего не верилось, что 30-летний игрок взаправду отправится в МЛС.

Более того, Лоренцо ещё и уроженец Неаполя, из-за чего фанаты всегда испытывали к нему особенные чувства. Особенные – не значит позитивные. От него многого требовали, поскольку ждали, что Инсинье превратится в символ команды, аналог Тотти или Мальдини. Годы, однако, шли, а юная звезда так и не выросла. Имеем в виду отнюдь не его миниатюрные габариты и даже не уровень игры (хотя игровой прогресс действительно с какого-то момента застопорился), а психологическую зрелость. Бывали отрезки, когда Лоренцо тянул на лучшего игрока «Наполи», но он так и не стал лидером, вожаком. Инсинье принял решение уйти в сезоне, когда его родной клуб имел вполне реальные шансы на «скудетто».

Справка
На момент подписания контракта с «Торонто» Инсинье провел в составе «Наполи» 10 полных сезонов. В Серии А игрок в 322 матчах забил 89 мячей. В составе сборной Италии в 2021 году стал чемпионом Европы, забив в финале гол в серии пенальти.
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Разговоры о возможном уходе Инсинье вспыхивали и затухали уже несколько лет, но в 2018 году он продлил контракт, несмотря на интерес клубов АПЛ. Впрочем, отношения Лоренцо с руководством «Наполи» были сложными – помните бунт футболистов ещё во времена Анчелотти? Очередной виток переговоров в контексте истекающего соглашения занёс футболиста аж за океан.

Нынешний контракт Лоренцо действует до конца сезона-2021/22, а летом он станет игроком «Торонто». Всё официально, канадцы уже объявили о переходе. Зарплата, по сообщениям прессы, составит около 11 млн евро в год. «Наполи» предлагал 3,5 млн. Разница существенная, каждый бы на его месте задумался, но ёлки-палки, игрок в расцвете сил, который едва выиграл свой главный в жизни трофей – не рано ли он уехал из Европы?!

Такого рода переходы – всё-таки удел ветеранов или не особо звёздных игроков. Казалось, что уж Инсинье – самая что ни есть звезда, он ведь совсем недавно классный Бельгии на Евро забивал, но минули полгода, и случился внезапный поворот.

К слову, «Торонто» в сезоне-2021 финишировал в общей таблице МЛС 26-м из 27 участников. Усиление, мягко говоря, не помешает. Бывший игрок «Ювентуса» Себастьян Джовинко целых четыре сезона, с 2015 года по 2018-й, творил там чудеса (114 матчей, 68 голов), от Инсинье будут ждать не менее впечатляющих показателей. Но пока надо доиграть сезон в Неаполе.





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