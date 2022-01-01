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Алексей Миранчук близок к переходу в «Дженоа»


Алексей Миранчук

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук в это трансферное окно может перейти в «Дженоа». Стороны уже договорились о переходе, но не уточняется, идет ли речь о полноценном контакте или об аренде, сообщает известный итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио на своем официальном сайте.

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори в интервью «Чемпионату» подтвердил информацию и заявил, что «Дженоа» одна из трех команд, которые сделали предложение по Миранчуку, но руководство клуба еще не приняло окончательного решения. Все решится в ближайшие дни. Отмечается, что во всех случаях речь идет об аренде футболиста.

Полузащитник Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» 30 августа 2020 года. Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 26-летний футболист, контракт с которым истекает летом 2024 года, провел за «Аталанту» 14 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.



Слухи о том, что клуб хочет избавиться от Миранчука, ходили давно. Футболист в этом сезоне в чемпионате не провел ни одного полноценного матча, в среднем находясь на поле по 29 минут. Единственный раз «от звонка до звонка» Миранчук сыграл 12 января этого года. В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» со счетом 2:0 обыграла «Венецию» и вышла в следующий круг. Россиянин результативными действиями не отметился.

В сезоне 2021/2022 «Аталанта» набрала 41 очко и идет на четвертом месте в таблице Серии А, отставая от лидера «Интера» на 8 очков. В активе «Дженоа» 12 набранных баллов. Команда находится в зоне вылета, отставая от идущего на 18-м месте «Кальяри» на 4 очка. И шансов остаться в высшем дивизионе мало. Коэффициенты букмекерских контор наглядно это показывают.

Сегодня стало известно, что «Дженоа» уволил главного тренера команды Андрея Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Кандидатами на вакантный пост местные СМИ называют Давиде Баллардини и Роландо Марана, которые работали в команде ранее и все еще связаны с ней контрактом.

Известный украинский футболист и тренер возглавил клуб 7 ноября 2021 года. Последним местом работы специалиста была сборная Украины, с которой он летом прошлого года дошел до четвертьфинала европейского первенства. В последние дни в итальянских СМИ активно ходили слухи о возможном увольнении Шевченко и его тренерского штаба. Называлась даже сумма компенсации - 20 млн. евро. Причина - неудовлетворительные результаты. У Шевченко лишь 1 победа в 11 матчах во главе «Дженоа».





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