



Трансферы футболистов РПЛ - главные новости в межсезонье. Представляем главные переходы игроков в российской премьер-лиге. В 2022 году зимнее трансферное окно в России будет открыто с 26 января по 22 февраля. Старт весенней части чемпионата РПЛ запланирован на 26 февраля.





Главные трансферы РПЛ зимы 2022 года



Сердар Азмун

Рыночная стоимость - €25 млн.

27 лет, нападающий

Перешел из «Зенита» в «Байер» (Германия).

Контракт до июня 2027 года.

Будет выступать за «Байер» с сезона 2022/2023.



Юсуф Языджи

Рыночная стоимость - €15 млн.

24 года, полузащитник.

Перешел из «Лилля» (Франция) в ЦСКА.

Аренда до конца сезона 2021/2022.







Юри Алберто

Рыночная стоимость - €12 млн.

24 года, нападающий.

Перешел из «Интернасьонала» (Бразилия) в «Зенит».

Контракт до 30 июня 2026 года.



Самюэль Джиго

Рыночная стоимость - €11 млн.

28 лет, защитник.

Перешел из «Спартака» в «Марсель» (Франция).

Доиграет в «Спартаке» сезон 2021/2022 на правах аренды.



Федор Чалов

Рыночная стоимость - €8,5 млн.

23 года, нападающий.

Перешел из ЦСКА в «Базель» (Швейцария).

Аренда до конца сезона 2021/2022 без права выкупа.



Хуниор Алонсо

Рыночная стоимость - €7 млн.

28 лет, защитник.

Перешел из «Атлетико Минейро» (Бразилия) в «Краснодар».

Контракт до 30 июня 2025 года.



Федор Смолов

Рыночная стоимость - €7 млн.

31 год, нападающий.

Перешел из «Локомотива» в «Динамо».

Контракт до 30 июня 2024 года.



Эсекьель Понсе

Рыночная стоимость - €7 млн.

24 года, нападающий.

Перешел из «Спартака» в «Эльче» (Испания).

Аренда до конца сезона 2021/2022 с правом выкупа.



Шамар Николсон

Рыночная стоимость - €6,5 млн.

24 года, нападающий.

Перешел из «Шарлеруа» (Бельгия) в «Спартак».

Контракт до 30 июня 2026 года.



Хорхе Карраскаль

Рыночная стоимость - €6,2 млн.

23 года, полузащитник.

Перешел из «Ривер Плейт» Аргентина) в ЦСКА.

Аренда до конца сезона 2021/2022 с правом выкупа.



Джордж Деспотович

Рыночная стоимость - €5 млн.

29 лет, нападающий

Перешел из «Рубина» в «Арсенал».

Контракт до 31 декабря 2024 года.



Ян Кухта

Рыночная стоимость - €5 млн.

25 лет, нападающий

Перешел из «Славии» (Прага, Чехия) в «Локомотив».

Контракт до 30 июня 2026 года.







Хесус Медина

Рыночная стоимость - €5 млн.

24 года, полузащитник.

Перешел из «Нью-Йорк Сити» (США) в ЦСКА.

Контракт до 30 июня 2025 года.



Константин Кучаев

Рыночная стоимость - €4 млн.

23 года, полузащитник.

Перешел из ЦСКА в «Рубин».

Перешел на правах аренды до конца сезона 2021/2022 с правом выкупа.



Эрик Бутхейм

Рыночная стоимость - €4 млн.

22 года, нападающий.

Перешел из «Буде-Глимт» (Норвегия) в «Краснодар».

Контракт до 30 июня 2025 года.



Кристофер Мартинс Перейра

Рыночная стоимость - €3,5 млн.

24 года, полузащитник.

Перешел из «Янг Бойз» (Швейцария) в «Спартак».

Аренда до конца сезона 2021/2022 с правом выкупа.



Даниил Хлусевич

Рыночная стоимость - €3,5 млн.

20 лет, полузащитник.

Перешел из «Арсенала» в «Спартак».

Контракт до 30 июня 2026 года.



Вилсон Изидор

Рыночная стоимость - €3 млн.

21 год, нападающий.

Перешел из «Монако» в «Локомотив».

Контракт до 30 июня 2026 года.



Иван Сергеев

Рыночная стоимость - €2,8 млн.

26 лет, нападающий.

Перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит».

Контракт до 30 июня 2025 года.



Стоимость футболистов указана по данным сайте transfermarkt.de.



Информация о переходах по состоянию на 20 февраля 2022 года.