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Переходы РПЛ. Главные трансферы зимы 2022


Трансферы в РПЛ 2022

Трансферы футболистов РПЛ - главные новости в межсезонье. Представляем главные переходы игроков в российской премьер-лиге. В 2022 году зимнее трансферное окно в России будет открыто с 26 января по 22 февраля. Старт весенней части чемпионата РПЛ запланирован на 26 февраля.

Главные трансферы РПЛ зимы 2022 года


Сердар Азмун
Рыночная стоимость - €25 млн.
27 лет, нападающий
Перешел из «Зенита» в «Байер» (Германия).
Контракт до июня 2027 года.
Будет выступать за «Байер» с сезона 2022/2023.

Юсуф Языджи
Рыночная стоимость - €15 млн.
24 года, полузащитник.
Перешел из «Лилля» (Франция) в ЦСКА.
Аренда до конца сезона 2021/2022.



Юри Алберто
Рыночная стоимость - €12 млн.
24 года, нападающий.
Перешел из «Интернасьонала» (Бразилия) в «Зенит».
Контракт до 30 июня 2026 года.

Самюэль Джиго
Рыночная стоимость - €11 млн.
28 лет, защитник.
Перешел из «Спартака» в «Марсель» (Франция).
Доиграет в «Спартаке» сезон 2021/2022 на правах аренды.

Федор Чалов
Рыночная стоимость - €8,5 млн.
23 года, нападающий.
Перешел из ЦСКА в «Базель» (Швейцария).
Аренда до конца сезона 2021/2022 без права выкупа.

Хуниор Алонсо
Рыночная стоимость - €7 млн.
28 лет, защитник.
Перешел из «Атлетико Минейро» (Бразилия) в «Краснодар».
Контракт до 30 июня 2025 года.

Федор Смолов
Рыночная стоимость - €7 млн.
31 год, нападающий.
Перешел из «Локомотива» в «Динамо».
Контракт до 30 июня 2024 года.

Эсекьель Понсе
Рыночная стоимость - €7 млн.
24 года, нападающий.
Перешел из «Спартака» в «Эльче» (Испания).
Аренда до конца сезона 2021/2022 с правом выкупа.

Шамар Николсон
Рыночная стоимость - €6,5 млн.
24 года, нападающий.
Перешел из «Шарлеруа» (Бельгия) в «Спартак».
Контракт до 30 июня 2026 года.

Хорхе Карраскаль
Рыночная стоимость - €6,2 млн.
23 года, полузащитник.
Перешел из «Ривер Плейт» Аргентина) в ЦСКА.
Аренда до конца сезона 2021/2022 с правом выкупа.

Джордж Деспотович
Рыночная стоимость - €5 млн.
29 лет, нападающий
Перешел из «Рубина» в «Арсенал».
Контракт до 31 декабря 2024 года.

Ян Кухта
Рыночная стоимость - €5 млн.
25 лет, нападающий
Перешел из «Славии» (Прага, Чехия) в «Локомотив».
Контракт до 30 июня 2026 года.



Хесус Медина
Рыночная стоимость - €5 млн.
24 года, полузащитник.
Перешел из «Нью-Йорк Сити» (США) в ЦСКА.
Контракт до 30 июня 2025 года.

Константин Кучаев
Рыночная стоимость - €4 млн.
23 года, полузащитник.
Перешел из ЦСКА в «Рубин».
Перешел на правах аренды до конца сезона 2021/2022 с правом выкупа.

Эрик Бутхейм
Рыночная стоимость - €4 млн.
22 года, нападающий.
Перешел из «Буде-Глимт» (Норвегия) в «Краснодар».
Контракт до 30 июня 2025 года.

Кристофер Мартинс Перейра
Рыночная стоимость - €3,5 млн.
24 года, полузащитник.
Перешел из «Янг Бойз» (Швейцария) в «Спартак».
Аренда до конца сезона 2021/2022 с правом выкупа.

Даниил Хлусевич
Рыночная стоимость - €3,5 млн.
20 лет, полузащитник.
Перешел из «Арсенала» в «Спартак».
Контракт до 30 июня 2026 года.

Вилсон Изидор
Рыночная стоимость - €3 млн.
21 год, нападающий.
Перешел из «Монако» в «Локомотив».
Контракт до 30 июня 2026 года.

Иван Сергеев
Рыночная стоимость - €2,8 млн.
26 лет, нападающий.
Перешел из «Крыльев Советов» в «Зенит».
Контракт до 30 июня 2025 года.

Стоимость футболистов указана по данным сайте transfermarkt.de.

Информация о переходах по состоянию на 20 февраля 2022 года.





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