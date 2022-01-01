Футбол. Россия - Польша. Все матчи на сегодня

Сборные России и Польши по футболу встречались между собой 5 раз. Каждая команда одержала по одной победе. а последние три встречи не выявили победителя.
На официальном уровне команды встречались один раз, на чемпионате Европы 2012 года. Поединок завершился вничью 1:1.
Ближайший матч между командами:
Сборные России и Польши встретятся 24 марта 2022 года в «Лужниках» в стыковом матче за право участия в финальном турнире чемпионата мира по футболу. Прямая трансляция начнется в 20:00 МСК.
Где смотреть:
Первый канал (онлайн на сайте 1tv.ru).
Все матчи Россия - Польша по футболу на сегодня
|02.06.1996
Россия - Польша - 2:0
Товарищеский матч.
Голы: Ковтун (21), Бесчастных (73).
|27.05.1998
Россия - Польша - 1:3
Товарищеский матч.
Голы: Герасименко (8) - Тжечак (3), Хайто (56, 90).
|22.08.2007
Россия - Польша - 2:2
Товарищеский матч.
Голы: Сычев (21), Павлюченко (34) - Кшиновек (73), Блащиковский (77).
|12.06.2012
Россия - Польша - 1:1
Финальный турнир чемпионата Европы по футболу.
Голы: Дзагоев (37) - Блащиковский (57).
|01.06.2021
Россия - Польша - 1:1
Товарищеский матч.
Голы: Караваев (21) - Сверчок (4).