Футбол. Россия - Польша. Все матчи на сегодня





Сборные России и Польши по футболу встречались между собой 5 раз. Каждая команда одержала по одной победе. а последние три встречи не выявили победителя.



На официальном уровне команды встречались один раз, на чемпионате Европы 2012 года. Поединок завершился вничью 1:1.





Ближайший матч между командами:

Сборные России и Польши встретятся 24 марта 2022 года в «Лужниках» в стыковом матче за право участия в финальном турнире чемпионата мира по футболу. Прямая трансляция начнется в 20:00 МСК.

Где смотреть:

Первый канал (онлайн на сайте 1tv.ru).

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