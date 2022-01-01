Спортивное обозрение Расписание Олимпиады-2022 в Пекине
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие




Футбол. Россия - Польша. Все матчи на сегодня


Все матчи по футболу Россия - Польша

Сборные России и Польши по футболу встречались между собой 5 раз. Каждая команда одержала по одной победе. а последние три встречи не выявили победителя.

На официальном уровне команды встречались один раз, на чемпионате Европы 2012 года. Поединок завершился вничью 1:1.

Ближайший матч между командами:
Сборные России и Польши встретятся 24 марта 2022 года в «Лужниках» в стыковом матче за право участия в финальном турнире чемпионата мира по футболу. Прямая трансляция начнется в 20:00 МСК.


Где смотреть:
Первый канал (онлайн на сайте 1tv.ru).


Все матчи Россия - Польша по футболу на сегодня



02.06.1996
Россия - Польша - 2:0
Товарищеский матч.
Голы: Ковтун (21), Бесчастных (73).
27.05.1998
Россия - Польша - 1:3
Товарищеский матч.
Голы: Герасименко (8) - Тжечак (3), Хайто (56, 90).
22.08.2007
Россия - Польша - 2:2
Товарищеский матч.
Голы: Сычев (21), Павлюченко (34) - Кшиновек (73), Блащиковский (77).
12.06.2012
Россия - Польша - 1:1
Финальный турнир чемпионата Европы по футболу.
Голы: Дзагоев (37) - Блащиковский (57).
01.06.2021
Россия - Польша - 1:1
Товарищеский матч.
Голы: Караваев (21) - Сверчок (4).






  • Хоккей. Россия - Дания. Все матчи на сегодня
  • Хоккей. Россия - Чехия. Все матчи на сегодня
  • Хоккей. Россия - Швейцария. Все матчи на сегодня
  • Хоккей. Россия - Германия. Все матчи на сегодня
  • Товарищеский матч. Россия - Гана. Составы, ставки букмекеров
    •








    Футбол. Россия - Польша. Все матчи на сегодня

    Все матчи по футболу Россия - Польша

    Сборные России и Польши по футболу встречались между собой 5 раз. Каждая команда одержала по одной победе.

    Хоккей. Россия - Финляндия. Все матчи на сегодня

    Россия - Финляндия, хоккей

    Сборные России и Финляндии по хоккею с 1994 года провели между собой 29 матчей. На сегодня перевес в личных встречах на стороне финской сборной.

    Хоккей. Россия - Дания. Все матчи на сегодня

    Все матчи по хоккею Россия - Дания

    С 2003 года сборные России и Дании по хоккею играли между собой 11 раз и во всех встречах успех сопутствовал российским хоккеистам.

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

    Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в КХЛ.

    Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Хоккей на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Хоккейный турнир в рамках Зимних олимпийских игр 2022 года пройдет в китайском городе Пекин с 9 по 20 февраля.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru