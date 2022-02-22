Лига чемпионов по футболу 2022. Расписание плей-офф 15 февраля

15 февраля состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022. В этот день в Париже сыграют «ПСЖ» (Франция) и «Реал» (Мадрид, Испания). В другой встрече португальский «Спортинг» примет на своем поле «Манчестер Сити» (Англия).
Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» можно посмотреть встречу «ПСЖ» - «Реал», а матч «Спортинг» - «Манчестер Сити» можно будет посмотреть в записи в 1:45.
Призовые в Лиге чемпионов по футболу 2021/2022
Победа на групповой стадии принесет каждой команде по 2,8 млн евро, ничья - 0,93 млн. Участникам в 1/8 финала УЕФА перечислит 9,6 млн, четвертьфиналисты получат по 10,6 млн, а выход в полуфинал увеличит клубную казну на 12,5 млн евро. Победитель Лиги чемпионов сезона 2019/2020 заработает 20 млн, а проигравший в финале получит 15,5 млн евро.
Расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов по футболу 2021/2022
15.02.2022 23:00 ПСЖ (Франция) - Реал Мадрид (Испания)
15.02.2022 23:00 Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия)
16.02.2022 23:00 Интер М (Италия) - Ливерпуль (Англия)
16.02.2022 23:00 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия)
22.02.2022 23:00 Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия)
22.02.2022 23:00 Челси (Англия) - Лилль (Франция)
23.02.2022 23:00 Атлетико М (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)
23.02.2022 23:00 Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)
08.03.2022 23:00 Ливерпуль (Англия) - Интер М (Италия)
08.03.2022 23:00 Бавария (Германия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия)
09.03.2022 23:00 Реал Мадрид (Испания) - ПСЖ (Франция)
09.03.2022 23:00 Манчестер Сити (Англия) - Спортинг (Португалия)
15.03.2022 23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико М (Испания)
15.03.2022 23:00 Аякс (Нидерланды) - Бенфика (Португалия)
16.03.2022 23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)
16.03.2022 23:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)
Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».