«Челси» - «Лилль». Лига чемпионов 22 февраля. Где смотреть в прямом эфире

22 февраля состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022. В этот день в Испании сыграют «Вильярреал» и «Ювентус» (Италия). В другой встрече английский «Челси» примет на своем поле французский «Лилль».
Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире можно посмотреть встречу «Челси - «Лилль», а матч «Вильярреал» - «Ювентус» можно будет посмотреть в записи в 1:50.
Где смотреть в прямом эфире 22 февраля матчи плей-офф Лиги чемпионов по футболу
Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия) (Матч ТВ)
Челси (Англия) - Лилль (Франция) (Матч ТВ, в записи в 01:50 23 февраля)
Расписание и результаты матчей 1/8 финала
15.02.2022 23:00 ПСЖ (Франция) - Реал (Испания) - 1:0
15.02.2022 23:00 Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия) - 0:5
16.02.2022 23:00 Интер (Италия) - Ливерпуль (Англия) - 0:2
16.02.2022 23:00 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия) - 1:1
23.02.2022 23:00 Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)
23.02.2022 23:00 Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)
08.03.2022 23:00 Ливерпуль (Англия) - Интер (Италия)
08.03.2022 23:00 Бавария (Германия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия)
09.03.2022 23:00 Реал (Испания) - ПСЖ (Франция)
09.03.2022 23:00 Манчестер Сити (Англия) - Спортинг (Португалия)
15.03.2022 23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико (Испания)
15.03.2022 23:00 Аякс (Нидерланды) - Бенфика (Португалия)
16.03.2022 23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)
16.03.2022 23:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)
Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».