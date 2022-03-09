Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие




«Челси» - «Лилль». Лига чемпионов 22 февраля. Где смотреть в прямом эфире


Расписание Лиги чемпионов 2022 на 16 февраля

22 февраля состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022. В этот день в Испании сыграют «Вильярреал» и «Ювентус» (Италия). В другой встрече английский «Челси» примет на своем поле французский «Лилль».

Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире можно посмотреть встречу «Челси - «Лилль», а матч «Вильярреал» - «Ювентус» можно будет посмотреть в записи в 1:50.



Где смотреть в прямом эфире 22 февраля матчи плей-офф Лиги чемпионов по футболу

Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия) (Матч ТВ)
Челси (Англия) - Лилль (Франция) (Матч ТВ, в записи в 01:50 23 февраля)

Расписание и результаты матчей 1/8 финала

15.02.2022 23:00 ПСЖ (Франция) - Реал (Испания) - 1:0
15.02.2022 23:00 Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия) - 0:5
16.02.2022 23:00 Интер (Италия) - Ливерпуль (Англия) - 0:2
16.02.2022 23:00 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия) - 1:1

23.02.2022 23:00 Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)
23.02.2022 23:00 Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)
08.03.2022 23:00 Ливерпуль (Англия) - Интер (Италия)
08.03.2022 23:00 Бавария (Германия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия)
09.03.2022 23:00 Реал (Испания) - ПСЖ (Франция)
09.03.2022 23:00 Манчестер Сити (Англия) - Спортинг (Португалия)
15.03.2022 23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико (Испания)
15.03.2022 23:00 Аякс (Нидерланды) - Бенфика (Португалия)
16.03.2022 23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)
16.03.2022 23:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)

Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».





  • Программа передач Матч ТВ
  • Обладатели «Золотого мяча»
  • Лига чемпионов по футболу 2017/2018
  • Участники плей-офф Лиги чемпионов по футболу 2016/2017
  • Лига чемпионов 2016/17. Групповой этап. «Ростов» - ПСВ
    •








    «Челси» - «Лилль». Лига чемпионов 22 февраля. Где смотреть в прямом эфире

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    22 февраля состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022. В этот день сыграют «Вильярреал» - «Ювентус» и «Челси» - «Лилль».

    Олимпиада 2022 в Пекине. Медальный зачет 17 февраля

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет 17 февраля

    На Олимпиаде 2022 в Пекине 17 февраля будут разыграны 6 комплектов медалей. Всего на зимних Олимпийских играх разыграют 109 комплектов медалей.

    Время выхода на лед российских фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде 2022

    Время выхода на лед фигуристок в произвольной программе на Олимпиаде 2022

    17 февраля на Олимпиаде 2022 в Пекине состоится произвольная программа по фигурному катанию у женщин.

    Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций Олимпиады 2022

    Телетрансляции с зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине будут вести три федеральных канала - Первый канал, Россия 1 и Матч ТВ.

    Россия на Олимпиаде 2022. Все чемпионы и медали Пекина на сегодня

    Медали России на Олимпиаде 2022

    Сборная России завоевала на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине завоевала 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru