«Интер» - «Ливерпуль». Лига чемпионов 16 февраля. Где смотреть в прямом эфире





16 февраля состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022. В этот день в Милане сыграют «Интер» (Италия) и «Ливерпуль» (Англия). В другой встрече австрийский «Зальцбург» примет на своем поле немецкую «Баварию».



Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире можно посмотреть встречу «Интер» - «Ливерпуль», а матч «Зальцбург» - «Бавария» можно будет посмотреть в записи в 1:45.







Где смотреть в прямом эфире 16 февраля матчи плей-офф Лиги чемпионов по футболу



16.02.2022 23:00 Интер (Италия) - Ливерпуль (Англия) (Матч ТВ)

16.02.2022 23:00 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия) (Матч ТВ, в записи в 1:45)



Расписание и результаты матчей 1/8 финала



15.02.2022 23:00 ПСЖ (Франция) - Реал (Испания) - 1:0

15.02.2022 23:00 Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия) - 0:5

22.02.2022 23:00 Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия)

22.02.2022 23:00 Челси (Англия) - Лилль (Франция)

23.02.2022 23:00 Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)

23.02.2022 23:00 Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)

08.03.2022 23:00 Ливерпуль (Англия) - Интер (Италия)

08.03.2022 23:00 Бавария (Германия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия)

09.03.2022 23:00 Реал (Испания) - ПСЖ (Франция)

09.03.2022 23:00 Манчестер Сити (Англия) - Спортинг (Португалия)

15.03.2022 23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико (Испания)

15.03.2022 23:00 Аякс (Нидерланды) - Бенфика (Португалия)

16.03.2022 23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)

16.03.2022 23:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)



Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».











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