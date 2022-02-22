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«Интер» - «Ливерпуль». Лига чемпионов 16 февраля. Где смотреть в прямом эфире


Расписание Лиги чемпионов 2022 на 16 февраля

16 февраля состоятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу 2021/2022. В этот день в Милане сыграют «Интер» (Италия) и «Ливерпуль» (Англия). В другой встрече австрийский «Зальцбург» примет на своем поле немецкую «Баварию».

Оба матча начнутся в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире можно посмотреть встречу «Интер» - «Ливерпуль», а матч «Зальцбург» - «Бавария» можно будет посмотреть в записи в 1:45.



Где смотреть в прямом эфире 16 февраля матчи плей-офф Лиги чемпионов по футболу

16.02.2022 23:00 Интер (Италия) - Ливерпуль (Англия) (Матч ТВ)
16.02.2022 23:00 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия) (Матч ТВ, в записи в 1:45)

Расписание и результаты матчей 1/8 финала

15.02.2022 23:00 ПСЖ (Франция) - Реал (Испания) - 1:0
15.02.2022 23:00 Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия) - 0:5
22.02.2022 23:00 Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия)
22.02.2022 23:00 Челси (Англия) - Лилль (Франция)
23.02.2022 23:00 Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)
23.02.2022 23:00 Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)
08.03.2022 23:00 Ливерпуль (Англия) - Интер (Италия)
08.03.2022 23:00 Бавария (Германия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия)
09.03.2022 23:00 Реал (Испания) - ПСЖ (Франция)
09.03.2022 23:00 Манчестер Сити (Англия) - Спортинг (Португалия)
15.03.2022 23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико (Испания)
15.03.2022 23:00 Аякс (Нидерланды) - Бенфика (Португалия)
16.03.2022 23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)
16.03.2022 23:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)

Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».





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