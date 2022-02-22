Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей плей-офф


Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа. Питерский «Зенит» занял третье место в своей группе и продолжит участие в Лиге Европы.

Где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов по футболу

Один матч игрового дня в прямом эфире показывает бесплатный телеканал «Матч ТВ», вторую игру транслирует телеканал «Матч. Футбол 1». В записи второй поединок «Матч ТВ» показывает в 01:50.



Расписание и результаты матчей 1/8 финала

15.02.2022 23:00 ПСЖ (Франция) - Реал (Испания) - 1:0
15.02.2022 23:00 Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия) - 0:5
16.02.2022 23:00 Интер (Италия) - Ливерпуль (Англия) - 0:2
16.02.2022 23:00 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия) - 1:1
22.02.2022 23:00 Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия)
22.02.2022 23:00 Челси (Англия) - Лилль (Франция)
23.02.2022 23:00 Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)
23.02.2022 23:00 Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды)
08.03.2022 23:00 Ливерпуль (Англия) - Интер (Италия)
08.03.2022 23:00 Бавария (Германия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия)
09.03.2022 23:00 Реал (Испания) - ПСЖ (Франция)
09.03.2022 23:00 Манчестер Сити (Англия) - Спортинг (Португалия)
15.03.2022 23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико (Испания)
15.03.2022 23:00 Аякс (Нидерланды) - Бенфика (Португалия)
16.03.2022 23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)
16.03.2022 23:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)

Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».





  • Расписание трансляций футбола по каналам ТВ на сегодня
  • КХЛ-2021/2022. Расписание матчей, результаты
  • Лига чемпионов по футболу 2017/2018
  • Участники плей-офф Лиги чемпионов по футболу 2016/2017
  • Лига чемпионов 2016/17. Групповой этап. «Ростов» - ПСВ
    •








    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Плей-офф КХЛ 2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022 станут участниками 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.

    Олимпиада 2022. Медальный зачет - итог. Сколько наград и какое место у России

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет - итог

    Всего на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине были разыграны 109 комплектов медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Переходы РПЛ. Главные трансферы зимы 2022

    Трансферы в РПЛ 2022

    В 2022 году зимнее трансферное окно в российской премьер-лиге будет открыто с 26 января по 22 февраля.









    Программа передач Матч ТВ на сегодня 22 февраля
    Расписание матчей НХЛ 22 февраля. «Бостон» – «Колорадо» и другие матчи
    Расписание трансляций футбола по каналам ТВ на сегодня
    Расписание матчей РПЛ 26-28 февраля. «Спартак» - ЦСКА и другие матчи
    Когда начнется плей-офф КХЛ 2022
    Расписание матчей Бундеслиги 20 февраля. «Боруссия» Д – «Боруссия» М и другие матчи
    Расписание матчей АПЛ 20 февраля. «Лидс» – «Манчестер Юнайтед» и другие матчи
    Время начала показательных выступлений в фигурном катании на Олимпиаде 2022
    Кто будет знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады 2022
    Время начала матча за 3-е место Швеция - Словакия на Олимпиаде 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru