В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.
В 1/16 финала команды, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы, провели стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за попадание в 1/8 финала.
Где смотреть в прямом эфире матчи Лиги Европы по футболу
В прямом эфире матчи плей-офф Лиги Европы показывает бесплатный телеканал «Матч ТВ».
Расписание матчей Лиги Европы по футболу 2022/2023
1/16 финала
16.02 Барселона (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 2:2
16.02 Аякс (Нидерланды) - Унион (Германия) - 0:0
16.02 Шахтер (Украина) - Ренн (Франция) - 2:1
16.02 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Рома (Италия) - 1:0
16.02 Ювентус (Италия) - Нант (Франция) - 1:1
16.02 Севилья (Испания) - ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - 3:0
16.02 Спортинг (Португалия) - Мидтьюлланн (Дания) - 1:1
16.02 Байер (Германия) - Монако (Монако) - 2:3
23.02 Нант (Франция) - Ювентус (Италия) - 0:3
23.02 Мидтьюлланн (Дания) - Спортинг (Португалия) - 0:4
23.02 Монако (Монако) - Байер (Германия) - 2:3 (3:5 пен.)
23.02 ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - Севилья (Испания) - 2:0
23.02 Манчестер Юнайтед (Англия) - Барселона (Испания) - 2:1
23.02 Ренн (Франция) - Шахтер (Украина) - 3:1 (4:5 пен.)
23.02 Унион (Германия) - Аякс (Нидерланды) - 3:1
23.02 Рома (Италия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия) - 2:0
1/8 финала
09.03 Унион - Юнион (Бельгия) - 3:3
09.03 Байер - Ференцварош (Венгрия) - 2:0
09.03 Спортинг - Арсенал (Англия) - 2:2
09.03 Рома - Реал Сосьедад (Испания) - 2:0
09.03 Севилья - Фенербахче (Турция) - 2:0
09.03 Ювентус - Фрайбург (Германия) - 1:0
09.03 Манчестер Юнайтед - Бетис (Испания) - 4:1
09.03 Шахтер - Фейеноорд (Нидерланды) - 1:1
16.03 Фенербахче - Севилья - 1:0
16.03 Фрайбург - Ювентус - 0:2
16.03 Бетис - Манчестер Юнайтед - 0:1
16.03 Фейеноорд - Шахтер - 7:1
16.03 Юнион - Унион - 3:0
16.03 Ференцварош - Байер - 0:2
16.03 Арсенал - Спортинг - 1:1 (3:5 пен.)
16.03 Реал Сосьедад - Рома - 0:0
1/4 финала
13.04 Фейеноорд - Рома - 1:0
13.04 Манчестер Юнайтед - Севилья - 2:2
13.04 Ювентус - Спортинг - 1:0
13.04 Байер - Юнион - 1:1
20.04 Севилья - Манчестер Юнайтед - 3:0
20.04 Спортинг - Ювентус - 1:1
20.04 Юнион - Байер - 1:4
20.04 Рома - Фейеноорд - 4:1
1/2 финала
11.05 Ювентус - Севилья - 1:1
11.05 Рома - Байер - 1:0
18.05 Севилья - Ювентус - 2:1
18.05 Байер - Рома - 0:0
Финал
31.05 22:00 Севилья - Рома
Финал Лиги Европы по футболу 2021/2022 пройдет в Будапеште (Венгрия).