



В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2022/2023 принимали участие 24 команды.



В 1/16 финала команды, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы, провели стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за попадание в 1/8 финала.



Где смотреть в прямом эфире матчи Лиги Европы по футболу



В прямом эфире матчи плей-офф Лиги Европы показывает бесплатный телеканал «Матч ТВ».





Расписание матчей Лиги Европы по футболу 2022/2023



1/16 финала



16.02 Барселона (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 2:2

16.02 Аякс (Нидерланды) - Унион (Германия) - 0:0

16.02 Шахтер (Украина) - Ренн (Франция) - 2:1

16.02 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Рома (Италия) - 1:0

16.02 Ювентус (Италия) - Нант (Франция) - 1:1

16.02 Севилья (Испания) - ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - 3:0

16.02 Спортинг (Португалия) - Мидтьюлланн (Дания) - 1:1

16.02 Байер (Германия) - Монако (Монако) - 2:3

23.02 Нант (Франция) - Ювентус (Италия) - 0:3

23.02 Мидтьюлланн (Дания) - Спортинг (Португалия) - 0:4

23.02 Монако (Монако) - Байер (Германия) - 2:3 (3:5 пен.)

23.02 ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - Севилья (Испания) - 2:0

23.02 Манчестер Юнайтед (Англия) - Барселона (Испания) - 2:1

23.02 Ренн (Франция) - Шахтер (Украина) - 3:1 (4:5 пен.)

23.02 Унион (Германия) - Аякс (Нидерланды) - 3:1

23.02 Рома (Италия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия) - 2:0



1/8 финала



09.03 Унион - Юнион (Бельгия) - 3:3

09.03 Байер - Ференцварош (Венгрия) - 2:0

09.03 Спортинг - Арсенал (Англия) - 2:2

09.03 Рома - Реал Сосьедад (Испания) - 2:0

09.03 Севилья - Фенербахче (Турция) - 2:0

09.03 Ювентус - Фрайбург (Германия) - 1:0

09.03 Манчестер Юнайтед - Бетис (Испания) - 4:1

09.03 Шахтер - Фейеноорд (Нидерланды) - 1:1

16.03 Фенербахче - Севилья - 1:0

16.03 Фрайбург - Ювентус - 0:2

16.03 Бетис - Манчестер Юнайтед - 0:1

16.03 Фейеноорд - Шахтер - 7:1

16.03 Юнион - Унион - 3:0

16.03 Ференцварош - Байер - 0:2

16.03 Арсенал - Спортинг - 1:1 (3:5 пен.)

16.03 Реал Сосьедад - Рома - 0:0



1/4 финала



13.04 Фейеноорд - Рома - 1:0

13.04 Манчестер Юнайтед - Севилья - 2:2

13.04 Ювентус - Спортинг - 1:0

13.04 Байер - Юнион - 1:1

20.04 Севилья - Манчестер Юнайтед - 3:0

20.04 Спортинг - Ювентус - 1:1

20.04 Юнион - Байер - 1:4

20.04 Рома - Фейеноорд - 4:1



1/2 финала



11.05 Ювентус - Севилья - 1:1

11.05 Рома - Байер - 1:0

18.05 Севилья - Ювентус - 2:1

18.05 Байер - Рома - 0:0



Финал



31.05 22:00 Севилья - Рома (Матч ТВ)



Финал Лиги Европы по футболу 2021/2022 пройдет в Будапеште (Венгрия).