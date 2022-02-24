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Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей плей-офф


Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

В 1/16 финала команды, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы, проводят стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за попадание в 1/8 финала.

Где смотреть в прямом эфире матчи Лиги Европы по футболу

Бесплатный телеканал «Матч ТВ» транслирует два матча в прямом эфире и одну игру в записи.



Расписание и результаты матчей плей-офф

1/16 финала

17.02.2022 20:45 Шериф (Молдавия) - Брага (Португалия) - 2:0
17.02.2022 20:45 Боруссия Д (Германия) - Рейнджерс (Шотландия) - 2:4
17.02.2022 20:45 Зенит (Россия) - Бетис (Испания) - 2:3
17.02.2022 20:45 Барселона (Испания) - Наполи (Италия) - 1:1 
17.02.2022 23:00 Порту (Португалия) - Лацио (Италия) - 2:1 
17.02.2022 23:00 Аталанта (Италия) - Олимпиакос (Греция) - 2:1 
17.02.2022 23:00 Севилья (Испания) - Динамо З (Хорватия) - 3:1 
17.02.2022 23:00 РБ Лейпциг (Германия) - Реал Сосьедад (Испания) - 2:2 
24.02.2022 20:45 Лацио (Италия) - Порту (Португалия)
24.02.2022 20:45 Олимпиакос (Греция) - Аталанта (Италия)
24.02.2022 20:45 Реал Сосьедад (Испания) - РБ Лейпциг (Германия)
24.02.2022 20:45 Динамо З (Хорватия) - Севилья (Испания)
24.02.2022 23:00 Брага (Португалия) - Шериф (Молдавия)
24.02.2022 23:00 Рейнджерс (Шотландия) - Боруссия Д (Германия)
24.02.2022 23:00 Бетис (Испания) - Зенит (Россия)
24.02.2022 23:00 Наполи (Италия) - Барселона (Испания)

Финал Лиги Европы по футболу 2021/2022 пройдет в испанской Севилье.





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    Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей плей-офф

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

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