



В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.



В 1/16 финала команды, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы, проводят стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за попадание в 1/8 финала.



Где смотреть в прямом эфире матчи Лиги Европы по футболу



В прямом эфире финальный матч Лиги Европы покажет бесплатный телеканал «Матч ТВ».



1/8 финала



09.03 Порту - Лион - 0:1

09.03 Бетис - Айнтрахт - 1:2

10.03 РБ Лейпциг - Спартак - отменен

10.03 Севилья - Вест Хэм - 1:0

10.03 Барселона - Галатасарай - 0:0

10.03 Аталанта - Байер - 3:2

10.03 Рейнджерс - Црвена Звезда - 3:0

10.03 Брага - Монако - 2:0

17.03 Спартак - РБ Лейпциг - отменен

17.03 Галатасарай - Барселона - 1:2

17.03 Байер - Аталанта - 0:1

17.03 Монако - Брага - 1:1

17.03 Црвена Звезда - Рейнджерс - 2:1

17.03 Вест Хэм - Севилья - 2:0 ДВ

17.03 Айнтрахт - Бетис - 1:1 ДВ

17.03 Лион - Порту - 1:1



1/4 финала



07.04 РБ Лейпциг - Аталанта - 1:1

07.04 Айнтрахт - Барселона - 1:1

07.04 Брага - Рейнджерс - 1:0

07.04 Вест Хэм - Лион - 1:1

14.04 Аталанта - РБ Лейпциг - 0:2

14.04 Барселона - Айнтрахт - 2:3

14.04 Рейнджерс - Брага - 3:1 ДВ

14.04 Лион - Вест Хэм - 0:3



1/2 финала



28.04 22:00 РБ Лейпциг - Рейнджерс - 1:0

28.04 22:00 Вест Хэм - Айнтрахт - 1:2

05.05 22:00 Рейнджерс - РБ Лейпциг - 3:1

05:05 22:00 Айнтрахт - Вест Хэм - 1:0



Финал



18.05 22:00 Айнтрахт - Рейнджерс



Время начала матчей - московское.



Финал Лиги Европы по футболу 2021/2022 пройдет в испанской Севилье.