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Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/2 финала


Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

В 1/16 финала команды, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы, проводят стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за попадание в 1/8 финала.

Где смотреть в прямом эфире матчи Лиги Европы по футболу

Бесплатный телеканал «Матч ТВ» транслирует два матча в прямом эфире и одну игру в записи.

1/8 финала

09.03 Порту - Лион - 0:1
09.03 Бетис - Айнтрахт - 1:2
10.03 РБ Лейпциг - Спартак - отменен
10.03 Севилья - Вест Хэм - 1:0
10.03 Барселона - Галатасарай - 0:0
10.03 Аталанта - Байер - 3:2
10.03 Рейнджерс - Црвена Звезда - 3:0
10.03 Брага - Монако - 2:0
17.03 Спартак - РБ Лейпциг - отменен
17.03 Галатасарай - Барселона - 1:2
17.03 Байер - Аталанта - 0:1
17.03 Монако - Брага - 1:1
17.03 Црвена Звезда - Рейнджерс - 2:1
17.03 Вест Хэм - Севилья - 2:0 ДВ
17.03 Айнтрахт - Бетис - 1:1 ДВ
17.03 Лион - Порту - 1:1

1/4 финала

07.04 РБ Лейпциг - Аталанта - 1:1
07.04 Айнтрахт - Барселона - 1:1
07.04 Брага - Рейнджерс - 1:0
07.04 Вест Хэм - Лион - 1:1
14.04 Аталанта - РБ Лейпциг - 0:2
14.04 Барселона - Айнтрахт - 2:3
14.04 Рейнджерс - Брага - 3:1 ДВ
14.04 Лион - Вест Хэм - 0:3

Расписание матчей 1/2 финала

28.04 22:00 РБ Лейпциг - Рейнджерс
28.04 22:00 Вест Хэм - Айнтрахт
05.05 22:00 Рейнджерс - РБ Лейпциг
05:05 22:00 Айнтрахт - Вест Хэм

Время начала матчей - московское.

Финал Лиги Европы по футболу 2021/2022 пройдет в испанской Севилье.









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