Лига Европы по футболу 2022. Результаты жеребьевки 1/4 финала





В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.



В 1/16 финала команды, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы, проводят стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за попадание в 1/8 финала.



Где смотреть в прямом эфире матчи Лиги Европы по футболу



Бесплатный телеканал «Матч ТВ» транслирует два матча в прямом эфире и одну игру в записи.







Расписание и результаты матчей плей-офф



1/8 финала



09.03.2022 20:45 Порту (Португалия) - Лион (Франция) - 0:1

09.03.2022 20:45 Бетис (Испания) - Айнтрахт Ф (Германия) - 1:2

10.03.2022 20:45 РБ Лейпциг (Германия) - Спартак (Россия) - отменен

10.03.2022 20:45 Севилья (Испания) - Вест Хэм (Англия) - 1:0

10.03.2022 23:00 Барселона (Испания) - Галатасарай (Турция) - 0:0

10.03.2022 23:00 Аталанта (Италия) - Байер (Германия) - 3:2

10.03.2022 23:00 Рейнджерс (Шотландия) - Црвена Звезда (Сербия) - 3:0

10.03.2022 23:00 Брага (Португалия) - Монако (Монако) - 2:0

17.03.2022 Спартак (Россия) - РБ Лейпциг (Германия) - отменен

17.03.2022 20:45 Галатасарай (Турция) - Барселона (Испания) - 1:2

17.03.2022 20:45 Байер (Германия) - Аталанта (Италия) - 0:1

17.03.2022 20:45 Монако (Монако) - Брага (Португалия) - 1:1

17.03.2022 20:45 Црвена Звезда (Сербия) - Рейнджерс (Шотландия) - 2:1

17.03.2022 23:00 Вест Хэм (Англия) - Севилья (Испания) - 2:0 ДВ

17.03.2022 23:00 Айнтрахт Ф (Германия) - Бетис (Испания) - 1:1 ДВ

17.03.2022 23:00 Лион (Франция) - Порту (Португалия) - 1:1



В четвертьфинал Лиги Европы вышли «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Брага», «Рейнджерс», «Барселона», «Айнтрахт», «Вест Хэм» и «Лион».



Жеребьевка 1/4 финала состоится 18 марта в 15:30 мск.



Финал Лиги Европы по футболу 2021/2022 пройдет в испанской Севилье.