Лига Европы по футболу 9 марта 2022. Расписание и результаты матчей плей-офф





В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.



В 1/16 финала команды, которые заняли вторые места в группах Лиги Европы, проводят стыковые матчи против обладателей третьих мест в группах Лиги чемпионов за попадание в 1/8 финала.



Где смотреть в прямом эфире матчи Лиги Европы по футболу



Бесплатный телеканал «Матч ТВ» транслирует два матча в прямом эфире и одну игру в записи.







Расписание и результаты матчей плей-офф



1/16 финала



17.02.2022 20:45 Шериф (Молдавия) - Брага (Португалия) - 2:0

17.02.2022 20:45 Боруссия Д (Германия) - Рейнджерс (Шотландия) - 2:4

17.02.2022 20:45 Зенит (Россия) - Бетис (Испания) - 2:3

17.02.2022 20:45 Барселона (Испания) - Наполи (Италия) - 1:1

17.02.2022 23:00 Порту (Португалия) - Лацио (Италия) - 2:1

17.02.2022 23:00 Аталанта (Италия) - Олимпиакос (Греция) - 2:1

17.02.2022 23:00 Севилья (Испания) - Динамо З (Хорватия) - 3:1

17.02.2022 23:00 РБ Лейпциг (Германия) - Реал Сосьедад (Испания) - 2:2

24.02.2022 20:45 Лацио (Италия) - Порту (Португалия) - 2:2

24.02.2022 20:45 Олимпиакос (Греция) - Аталанта (Италия) - 0:3

24.02.2022 20:45 Реал Сосьедад (Испания) - РБ Лейпциг (Германия) - 1:3

24.02.2022 20:45 Динамо З (Хорватия) - Севилья (Испания) - 1:0

24.02.2022 23:00 Брага (Португалия) - Шериф (Молдавия) - 2:0

24.02.2022 23:00 Рейнджерс (Шотландия) - Боруссия Д (Германия) - 2:2

24.02.2022 23:00 Бетис (Испания) - Зенит (Россия) - 0:0

24.02.2022 23:00 Наполи (Италия) - Барселона (Испания) - 2:4



1/8 финала



09.03.2022 20:45 Порту (Португалия) - Лион (Франция)

09.03.2022 20:45 Бетис (Испания) - Айнтрахт Ф (Германия)

10.03.2022 20:45 РБ Лейпциг (Германия) - Спартак (Россия)

10.03.2022 20:45 Севилья (Испания) - Вест Хэм (Англия)

10.03.2022 23:00 Барселона (Испания) - Галатасарай (Турция)

10.03.2022 23:00 Аталанта (Италия) - Байер (Германия)

10.03.2022 23:00 Рейнджерс (Шотландия) - Црвена Звезда (Сербия)

10.03.2022 23:00 Брага (Португалия) - Монако (Монако)

17.03.2022 Спартак (Россия) - РБ Лейпциг (Германия)

17.03.2022 20:45 Галатасарай (Турция) - Барселона (Испания)

17.03.2022 20:45 Байер (Германия) - Аталанта (Италия)

17.03.2022 20:45 Монако (Монако) - Брага (Португалия)

17.03.2022 20:45 Црвена Звезда (Сербия) - Рейнджерс (Шотландия)

17.03.2022 23:00 Вест Хэм (Англия) - Севилья (Испания)

17.03.2022 23:00 Айнтрахт Ф (Германия) - Бетис (Испания)

17.03.2022 23:00 Лион (Франция) - Порту (Португалия)



Финал Лиги Европы по футболу 2021/2022 пройдет в испанской Севилье.



















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