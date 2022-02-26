Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
На странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Клубы - участники в сезоне 2021/2022
В чемпионате России принимают участие 16 команд: «Зенит» (1-е место в чемпионате-2020/21), «Спартак» (2-е), «Локомотив» (3-е), «Рубин» (4-е), «Сочи» (5-е), ЦСКА (6-е), «Динамо» (7-е), «Химки» (8-е), «Ростов» (9-е), «Краснодар» (10-е), «Ахмат» (11-е). «Урал» (12-е), «Уфа» (13-е), «Арсенал» (14-е), «Крылья Советов» (1-е место в ФНЛ), «Нижний Новгород» (3-е место в ФНЛ).
Премьер-лигу по итогам прошлого сезона покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие, соответственно, 15-е и 16-е места. В высшем дивизионе в сезоне 2020/21 выступят два новичка. Путевки в элитный дивизион получили «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», занявшие первое и третье места в первенстве ФНЛ.
Лучшие бомбардиры
Гамид Агаларов («Уфа») - 13 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Матео Кассьерра («Сочи») - 8, Федор Смолов («Динамо») - 8.
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022
Результаты игр
19-й тур
26.02.2022 14:00 Химки - Динамо - 0:3
26.02.2022 14:00 Нижний Новгород - Урал - 1:0
26.02.2022 16:30 Сочи - Арсенал - 2:0
26.02.2022 19:00 Спартак - ЦСКА - 0:2
27.02.2022 14:00 Ростов - Крылья Советов - перенесен
27.02.2022 17:00 Краснодар - Локомотив - перенесен
27.02.2022 19:00 Ахмат - Уфа - 2:1
28.02.2022 19:00 Зенит - Рубин - 3:2
20-й тур
05.03.2022 19:00 ЦСКА - Нижний Новгород - 1:0
06.03.2022 14:00 Локомотив - Химки - 3:2
06.03.2022 14:00 Крылья Советов - Арсенал - 2:2
06.03.2022 19:00 Динамо - Спартак - 0:2
07.03.2022 14:00 Краснодар - Урал - 2:1
07.03.2022 16:30 Ростов - Сочи - 0:1
07.03.2022 16:30 Зенит - Уфа - 2:0
07.03.2022 19:00 Ахмат - Рубин - 1:2
21-й тур
12.03.2022 14:00 Уфа - Нижний Новгород
12.03.2022 16:30 Арсенал - Динамо
12.03.2022 19:00 Локомотив - ЦСКА
13.03.2022 12:00 Урал - Ахмат
13.03.2022 14:00 Химки - Сочи
13.03.2022 16:30 Крылья Советов - Зенит
13.03.2022 19:00 Спартак - Краснодар
14.03.2022 19:00 Рубин - Ростов
22-й тур
19.03.2022 12:00 Урал - Химки
19.03.2022 14:00 Нижний Новгород - Спартак
19.03.2022 16:30 Ахмат - Локомотив
19.03.2022 19:30 Зенит - Арсенал
20.03.2022 14:00 ЦСКА - Рубин
20.03.2022 14:00 Уфа - Краснодар
20.03.2022 16:30 Сочи - Крылья Советов
20.03.2022 20:00 Динамо - Ростов
23-й тур
03.04.2022 Арсенал - Ахмат
03.04.2022 Рубин - Химки
03.04.2022 Краснодар - Динамо
03.04.2022 Крылья Советов - Уфа
03.04.2022 Ростов - Нижний Новгород
03.04.2022 ЦСКА - Урал
03.04.2022 Сочи - Зенит
03.04.2022 Локомотив - Спартак
24-й тур
10.04.2022 Уфа - Сочи
10.04.2022 Урал - Крылья Советов
10.04.2022 Нижний Новгород - Динамо
10.04.2022 Химки - ЦСКА
10.04.2022 Рубин - Краснодар
10.04.2022 Спартак - Арсенал
10.04.2022 Ростов - Локомотив
10.04.2022 Ахмат - Зенит
25 тур
17.04.2022 Спартак - Рубин
17.04.2022 Зенит - Урал
17.04.2022 Уфа - ЦСКА
17.04.2022 Арсенал - Ростов
17.04.2022 Сочи - Локомотив
17.04.2022 Нижний Новгород - Химки
17.04.2022 Динамо - Ахмат
17.04.2022 Крылья Советов - Краснодар
26 тур
22.04.2022 Рубин - Арсенал
22.04.2022 Урал - Уфа
22.04.2022 ЦСКА - Динамо
22.04.2022 Локомотив - Нижний Новгород
22.04.2022 Сочи - Ахмат
22.04.2022 Ростов - Спартак
22.04.2022 Химки - Крылья Советов
22.04.2022 Краснодар - Зенит
27 тур
29.04.2022 Химки - Уфа
29.04.2022 Арсенал - Нижний Новгород
29.04.2022 Динамо - Урал
29.04.2022 Спартак - Крылья Советов
29.04.2022 Зенит - Локомотив
29.04.2022 Ахмат - ЦСКА
29.04.2022 Рубин - Сочи
29.04.2022 Краснодар - Ростов
28-й тур
06.05.2022 Урал - Спартак
06.05.2022 Нижний Новгород - Ахмат
06.05.2022 Уфа - Ростов
06.05.2022 Арсенал - Краснодар
06.05.2022 Крылья Советов - Динамо
06.05.2022 Локомотив - Рубин
06.05.2022 Зенит - Химки
06.05.2022 ЦСКА - Сочи
29-й тур
13.05.2022 Урал - Рубин
13.05.2022 Сочи - Нижний Новгород
13.05.2022 Локомотив - Динамо
13.05.2022 Уфа - Арсенал
13.05.2022 Ахмат - Крылья Советов
13.05.2022 Краснодар - ЦСКА
13.05.2022 Спартак - Зенит
13.05.2022 Ростов - Химки
30-й тур
21.05.2022 Химки - Спартак
21.05.2022 Арсенал - Урал
21.05.2022 Нижний Новгород - Зенит
21.05.2022 Рубин - Уфа
21.05.2022 Крылья Советов - Локомотив
21.05.2022 Динамо - Сочи
21.05.2022 Краснодар - Ахмат
21.05.2022 ЦСКА - Ростов