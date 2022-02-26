Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ


Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

На странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Клубы - участники в сезоне 2021/2022


В чемпионате России принимают участие 16 команд: «Зенит» (1-е место в чемпионате-2020/21), «Спартак» (2-е), «Локомотив» (3-е), «Рубин» (4-е), «Сочи» (5-е), ЦСКА (6-е), «Динамо» (7-е), «Химки» (8-е), «Ростов» (9-е), «Краснодар» (10-е), «Ахмат» (11-е). «Урал» (12-е), «Уфа» (13-е), «Арсенал» (14-е), «Крылья Советов» (1-е место в ФНЛ), «Нижний Новгород» (3-е место в ФНЛ).

Премьер-лигу по итогам прошлого сезона покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие, соответственно, 15-е и 16-е места. В высшем дивизионе в сезоне 2020/21 выступят два новичка. Путевки в элитный дивизион получили «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», занявшие первое и третье места в первенстве ФНЛ.



Лучшие бомбардиры


Гамид Агаларов («Уфа») - 13 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Матео Кассьерра («Сочи») - 8, Федор Смолов («Динамо») - 8.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022

Результаты игр

19-й тур

26.02.2022 14:00 Химки - Динамо - 0:3
26.02.2022 14:00 Нижний Новгород - Урал - 1:0
26.02.2022 16:30 Сочи - Арсенал - 2:0
26.02.2022 19:00 Спартак - ЦСКА - 0:2
27.02.2022 14:00 Ростов - Крылья Советов - перенесен
27.02.2022 17:00 Краснодар - Локомотив - перенесен
27.02.2022 19:00 Ахмат - Уфа - 2:1
28.02.2022 19:00 Зенит - Рубин - 3:2



20-й тур

05.03.2022 19:00 ЦСКА - Нижний Новгород - 1:0
06.03.2022 14:00 Локомотив - Химки - 3:2
06.03.2022 14:00 Крылья Советов - Арсенал - 2:2
06.03.2022 19:00 Динамо - Спартак - 0:2
07.03.2022 14:00 Краснодар - Урал - 2:1
07.03.2022 16:30 Ростов - Сочи - 0:1
07.03.2022 16:30 Зенит - Уфа - 2:0
07.03.2022 19:00 Ахмат - Рубин - 1:2

21-й тур

12.03.2022 14:00 Уфа - Нижний Новгород
12.03.2022 16:30 Арсенал - Динамо
12.03.2022 19:00 Локомотив - ЦСКА
13.03.2022 12:00 Урал - Ахмат
13.03.2022 14:00 Химки - Сочи
13.03.2022 16:30 Крылья Советов - Зенит
13.03.2022 19:00 Спартак - Краснодар
14.03.2022 19:00 Рубин - Ростов

22-й тур

19.03.2022 12:00 Урал - Химки
19.03.2022 14:00 Нижний Новгород - Спартак
19.03.2022 16:30 Ахмат - Локомотив
19.03.2022 19:30 Зенит - Арсенал
20.03.2022 14:00 ЦСКА - Рубин
20.03.2022 14:00 Уфа - Краснодар
20.03.2022 16:30 Сочи - Крылья Советов
20.03.2022 20:00 Динамо - Ростов

23-й тур

03.04.2022 Арсенал - Ахмат
03.04.2022 Рубин - Химки
03.04.2022 Краснодар - Динамо
03.04.2022 Крылья Советов - Уфа
03.04.2022 Ростов - Нижний Новгород
03.04.2022 ЦСКА - Урал
03.04.2022 Сочи - Зенит
03.04.2022 Локомотив - Спартак

24-й тур

10.04.2022 Уфа - Сочи
10.04.2022 Урал - Крылья Советов
10.04.2022 Нижний Новгород - Динамо
10.04.2022 Химки - ЦСКА
10.04.2022 Рубин - Краснодар
10.04.2022 Спартак - Арсенал
10.04.2022 Ростов - Локомотив
10.04.2022 Ахмат - Зенит

25 тур

17.04.2022 Спартак - Рубин
17.04.2022 Зенит - Урал
17.04.2022 Уфа - ЦСКА
17.04.2022 Арсенал - Ростов
17.04.2022 Сочи - Локомотив
17.04.2022 Нижний Новгород - Химки
17.04.2022 Динамо - Ахмат
17.04.2022 Крылья Советов - Краснодар

26 тур

22.04.2022 Рубин - Арсенал
22.04.2022 Урал - Уфа
22.04.2022 ЦСКА - Динамо
22.04.2022 Локомотив - Нижний Новгород
22.04.2022 Сочи - Ахмат
22.04.2022 Ростов - Спартак
22.04.2022 Химки - Крылья Советов
22.04.2022 Краснодар - Зенит

27 тур

29.04.2022 Химки - Уфа
29.04.2022 Арсенал - Нижний Новгород
29.04.2022 Динамо - Урал
29.04.2022 Спартак - Крылья Советов
29.04.2022 Зенит - Локомотив
29.04.2022 Ахмат - ЦСКА
29.04.2022 Рубин - Сочи
29.04.2022 Краснодар - Ростов

28-й тур

06.05.2022 Урал - Спартак
06.05.2022 Нижний Новгород - Ахмат
06.05.2022 Уфа - Ростов
06.05.2022 Арсенал - Краснодар
06.05.2022 Крылья Советов - Динамо
06.05.2022 Локомотив - Рубин
06.05.2022 Зенит - Химки
06.05.2022 ЦСКА - Сочи

29-й тур

13.05.2022 Урал - Рубин
13.05.2022 Сочи - Нижний Новгород
13.05.2022 Локомотив - Динамо
13.05.2022 Уфа - Арсенал
13.05.2022 Ахмат - Крылья Советов
13.05.2022 Краснодар - ЦСКА
13.05.2022 Спартак - Зенит
13.05.2022 Ростов - Химки

30-й тур

21.05.2022 Химки - Спартак
21.05.2022 Арсенал - Урал
21.05.2022 Нижний Новгород - Зенит
21.05.2022 Рубин - Уфа
21.05.2022 Крылья Советов - Локомотив
21.05.2022 Динамо - Сочи
21.05.2022 Краснодар - Ахмат
21.05.2022 ЦСКА - Ростов









  • Турнирная таблица РПЛ после 20 тура: «Зенит» остался лидером
  • Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022
  • КХЛ-2021/2022. Расписание матчей, результаты
  • Чемпионат России по футболу. РФПЛ 2016/2017
    •




    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 11 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Время начала матча «Локомотив» - ЦСКА. 12 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире
    Где находится Донецк на карте, карта Донецка (ДНР)
    «Ак Барс» - «Авангард». 12 марта 2022. 6-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Динамо» Москва - «Северсталь». 12 марта 2022. 6-й матч серии плей-офф КХЛ
    Расписание трансляций Кубка России по биатлону 12-16 марта 2022 в Уфе
    Время начала и расписание трансляций 21-го тура РПЛ 2022. Где смотреть в прямом эфире
    НХЛ. Расписание и результаты матчей 12 марта 2022 года
    Коронавирус на 11 марта 2022 года - статистика. Сколько заболевших и умерших людей на сегодня в России
    Полный список компаний, ушедших из России на 12 марта 2022 года
    Программа передач РЕН ТВ на 12 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru