Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.



На странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Клубы - участники в сезоне 2021/2022



В чемпионате России принимают участие 16 команд: «Зенит» (1-е место в чемпионате-2020/21), «Спартак» (2-е), «Локомотив» (3-е), «Рубин» (4-е), «Сочи» (5-е), ЦСКА (6-е), «Динамо» (7-е), «Химки» (8-е), «Ростов» (9-е), «Краснодар» (10-е), «Ахмат» (11-е). «Урал» (12-е), «Уфа» (13-е), «Арсенал» (14-е), «Крылья Советов» (1-е место в ФНЛ), «Нижний Новгород» (3-е место в ФНЛ).



Премьер-лигу по итогам прошлого сезона покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие, соответственно, 15-е и 16-е места. В высшем дивизионе в сезоне 2020/21 выступят два новичка. Путевки в элитный дивизион получили «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», занявшие первое и третье места в первенстве ФНЛ.









Лучшие бомбардиры



Гамид Агаларов («Уфа») - 13 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Матео Кассьерра («Сочи») - 8, Федор Смолов («Динамо») - 8.



Турнирная таблица чемпионата России по футболу





Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022

Результаты игр



19-й тур



26.02.2022 14:00 Химки - Динамо - 0:3

26.02.2022 14:00 Нижний Новгород - Урал - 1:0

26.02.2022 16:30 Сочи - Арсенал - 2:0

26.02.2022 19:00 Спартак - ЦСКА - 0:2

27.02.2022 14:00 Ростов - Крылья Советов - перенесен

27.02.2022 17:00 Краснодар - Локомотив - перенесен

27.02.2022 19:00 Ахмат - Уфа - 2:1

28.02.2022 19:00 Зенит - Рубин - 3:2







20-й тур



05.03.2022 19:00 ЦСКА - Нижний Новгород - 1:0

06.03.2022 14:00 Локомотив - Химки - 3:2

06.03.2022 14:00 Крылья Советов - Арсенал - 2:2

06.03.2022 19:00 Динамо - Спартак - 0:2

07.03.2022 14:00 Краснодар - Урал - 2:1

07.03.2022 16:30 Ростов - Сочи - 0:1

07.03.2022 16:30 Зенит - Уфа - 2:0

07.03.2022 19:00 Ахмат - Рубин - 1:2



21-й тур



12.03.2022 14:00 Уфа - Нижний Новгород

12.03.2022 16:30 Арсенал - Динамо

12.03.2022 19:00 Локомотив - ЦСКА

13.03.2022 12:00 Урал - Ахмат

13.03.2022 14:00 Химки - Сочи

13.03.2022 16:30 Крылья Советов - Зенит

13.03.2022 19:00 Спартак - Краснодар

14.03.2022 19:00 Рубин - Ростов



22-й тур



19.03.2022 12:00 Урал - Химки

19.03.2022 14:00 Нижний Новгород - Спартак

19.03.2022 16:30 Ахмат - Локомотив

19.03.2022 19:30 Зенит - Арсенал

20.03.2022 14:00 ЦСКА - Рубин

20.03.2022 14:00 Уфа - Краснодар

20.03.2022 16:30 Сочи - Крылья Советов

20.03.2022 20:00 Динамо - Ростов



23-й тур



03.04.2022 Арсенал - Ахмат

03.04.2022 Рубин - Химки

03.04.2022 Краснодар - Динамо

03.04.2022 Крылья Советов - Уфа

03.04.2022 Ростов - Нижний Новгород

03.04.2022 ЦСКА - Урал

03.04.2022 Сочи - Зенит

03.04.2022 Локомотив - Спартак



24-й тур



10.04.2022 Уфа - Сочи

10.04.2022 Урал - Крылья Советов

10.04.2022 Нижний Новгород - Динамо

10.04.2022 Химки - ЦСКА

10.04.2022 Рубин - Краснодар

10.04.2022 Спартак - Арсенал

10.04.2022 Ростов - Локомотив

10.04.2022 Ахмат - Зенит



25 тур



17.04.2022 Спартак - Рубин

17.04.2022 Зенит - Урал

17.04.2022 Уфа - ЦСКА

17.04.2022 Арсенал - Ростов

17.04.2022 Сочи - Локомотив

17.04.2022 Нижний Новгород - Химки

17.04.2022 Динамо - Ахмат

17.04.2022 Крылья Советов - Краснодар



26 тур



22.04.2022 Рубин - Арсенал

22.04.2022 Урал - Уфа

22.04.2022 ЦСКА - Динамо

22.04.2022 Локомотив - Нижний Новгород

22.04.2022 Сочи - Ахмат

22.04.2022 Ростов - Спартак

22.04.2022 Химки - Крылья Советов

22.04.2022 Краснодар - Зенит



27 тур



29.04.2022 Химки - Уфа

29.04.2022 Арсенал - Нижний Новгород

29.04.2022 Динамо - Урал

29.04.2022 Спартак - Крылья Советов

29.04.2022 Зенит - Локомотив

29.04.2022 Ахмат - ЦСКА

29.04.2022 Рубин - Сочи

29.04.2022 Краснодар - Ростов



28-й тур



06.05.2022 Урал - Спартак

06.05.2022 Нижний Новгород - Ахмат

06.05.2022 Уфа - Ростов

06.05.2022 Арсенал - Краснодар

06.05.2022 Крылья Советов - Динамо

06.05.2022 Локомотив - Рубин

06.05.2022 Зенит - Химки

06.05.2022 ЦСКА - Сочи



29-й тур



13.05.2022 Урал - Рубин

13.05.2022 Сочи - Нижний Новгород

13.05.2022 Локомотив - Динамо

13.05.2022 Уфа - Арсенал

13.05.2022 Ахмат - Крылья Советов

13.05.2022 Краснодар - ЦСКА

13.05.2022 Спартак - Зенит

13.05.2022 Ростов - Химки



30-й тур



21.05.2022 Химки - Спартак

21.05.2022 Арсенал - Урал

21.05.2022 Нижний Новгород - Зенит

21.05.2022 Рубин - Уфа

21.05.2022 Крылья Советов - Локомотив

21.05.2022 Динамо - Сочи

21.05.2022 Краснодар - Ахмат

21.05.2022 ЦСКА - Ростов