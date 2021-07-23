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Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты всех матчей


Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

На странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Клубы - участники в сезоне 2021/2022


В чемпионате России примут участие 16 команд: «Зенит» (1-е место в чемпионате-2020/21), «Спартак» (2-е), «Локомотив» (3-е), «Рубин» (4-е), «Сочи» (5-е), ЦСКА (6-е), «Динамо» (7-е), «Химки» (8-е), «Ростов» (9-е), «Краснодар» (10-е), «Ахмат» (11-е). «Урал» (12-е), «Уфа» (13-е), «Арсенал» (14-е), «Крылья Советов» (1-е место в ФНЛ), «Нижний Новгород» (3-е место в ФНЛ).

Премьер-лигу по итогам прошлого сезона покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие, соответственно, 15-е и 16-е места. В высшем дивизионе в сезоне 2020/21 выступят два новичка. Путевки в элитный дивизион получили «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», занявшие первое и третье места в первенстве ФНЛ.



Турнирная таблица


Турнирная таблица чемпионата России по футболу.


  Команда И В Н П О
1 Динамо 19 12 3 4 39
2 Зенит 18 11 5 2 38
3 Сочи 19 11 1 7 34
4 ЦСКА 18 9 3 6 30
5 Краснодар 18 8 5 5 29
6 Локомотив 18 7 7 4 28
7 Ахмат 18 9 0 9 27
8 Крылья Советов 18 8 3 7 27
9 Спартак 18 6 5 7 23
10 Нижний Новгород 19 6 4 9 22
11 Рубин 18 6 4 8 22
12 Урал 19 4 7 8 19
13 Арсенал 19 5 4 10 19
14 Ростов 18 4 6 8 18
15 Уфа 18 3 7 8 16
16 Химки 19 2 8 9 14



Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.

Лучшие бомбардиры

Гамид Агаларов («Уфа») - 13 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Матео Кассьерра («Сочи») - 8, Дмитрий Полоз («Ростов») - 8.

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022

Результаты игр

1-й тур

23.07.2021 Ростов - Динамо - 0:2
24.07.2021 Химки - Зенит - 1:3
24.07.2021 Локомотив - Арсенал - 3:1
24.07.2021 Рубин - Спартак - 1:0
25.07.2021 Урал - Краснодар - 0:3
25.07.2021 Крылья Советов - Ахмат - 1:2
25.07.2021 ЦСКА - Уфа - 1:0
26.07.2021 Нижний Новгород - Сочи - 1:0

2-й тур

30.07.2021 Крылья Советов - Спартак - 0:1
30.07.2021 Арсенал - Рубин - 0:3
31.07.2021 Уфа - Динамо - 2:3
31.07.2021 ЦСКА - Локомотив - 1:2
01.08.2021 Урал - Нижний Новгород - 1:1
01.08.2021 Ростов - Зенит - 2:4
01.08.2021 Краснодар - Химки - 0:1
02.08.2021 Ахмат - Сочи - 1:2

3-й тур

06.08.2021 Уфа - Локомотив - 1:1
07.08.2021 Зенит - Краснодар - 3:2
07.08.2021 Арсенал - Крылья Советов - 2:1
07.08.2021 Спартак - Нижний Новгород - 1:2
08.08.2021 Химки - Ростов - 1:1
08.08.2021 Рубин - Ахмат - 2:1
08.08.2021 Динамо - ЦСКА - 2:1
09.08.2021 Сочи - Урал - 2:0

4-й тур

14.08.2021 Нижний Новгород - Уфа - 1:2
14.08.2021 Спартак - Урал - 1:0
14.08.2021 Ахмат - Динамо - 2:1
14.08.2021 Ростов - ЦСКА - 1:3
15.08.2021 Локомотив - Зенит - 1:1
15.08.2021 Краснодар - Арсенал - 3:2
15.08.2021 Рубин - Крылья Советов - 1:1
16.08.2021 Сочи - Химки - 3:0

5-й тур

21.08.2021 ЦСКА - Ахмат - 2:0
21.08.2021 Арсенал - Спартак - 1:1
21.08.2021 Урал - Динамо - 0:1
21.08.2021 Уфа - Зенит - 1:1
21.08.2021 Крылья Советов - Сочи - 1:0
22.08.2021 Локомотив - Краснодар - 2:1
22.08.2021 Нижний Новгород - Ростов - 1:2
22.08.2021 Химки - Рубин - 1:1

6-й тур

26.08.2021 Уфа - Крылья Советов - 1:2
26.08.2021 Спартак - Сочи - 1:2
26.08.2021 Ахмат - Арсенал - 2:1
26.08.2021 Зенит - ЦСКА - 1:0
27.08.2021 Урал - Ростов - 1:1
27.08.2021 Химки - Нижний Новгород - 1:1
27.08.2021 Динамо - Локомотив - 1:1
27.08.2021 Краснодар - Рубин - 2:0

7-й тур

11.09.2021 Локомотив - Крылья Советов - 2:0
11.09.2021 Зенит - Ахмат - 3:1
11.09.2021 Спартак - Химки - 3:1
12.09.2021 Арсенал - ЦСКА - 2:2
12.09.2021 Сочи - Уфа - 3:1
12.09.2021 Динамо - Нижний Новгород - 1:2
13.09.2021 Рубин - Урал - 4:0
13.09.2021 Ростов - Краснодар - 1:1



8-й тур

18.09.2021 Уфа - Химки - 3:2
18.09.2021 Крылья Советов - Ростов - 4:2
18.09.2021 Ахмат - Краснодар - 0:2
19.09.2021 Нижний Новгород - Арсенал - 2:3
19.09.2021 Сочи - Динамо - 0:1
20.09.2021 Урал - Локомотив - 0:0
20.09.2021 Рубин - Зенит - 1:3
20.09.2021 ЦСКА - Спартак - 1:0

9-й тур

25.09.2021 Химки - Локомотив - 0:0
25.09.2021 Зенит - Крылья Советов - 2:1
25.09.2021 Спартак - Уфа - 2:0
26.09.2021 Динамо - Рубин - 2:0
26.09.2021 Ростов - Ахмат - 1:2
26.09.2021 Краснодар - Сочи - 3:0
27.09.2021 Урал - Арсенал - 2:0
27.09.2021 Нижний Новгород - ЦСКА - 0:2

10-й тур

02.10.2021 Рубин - Нижний Новгород - 0:1
02.10.2021 Динамо - Крылья Советов - 0:1
02.10.2021 Арсенал - Химки - 0:0
02.10.2021 ЦСКА - Краснодар - 0:0
03.10.2021 Уфа - Урал - 0:1
03.10.2021 Зенит - Сочи - 1:2
03.10.2021 Ахмат - Спартак - 0:1
03.10.2021 Локомотив - Ростов - 1:2

11-й тур

16.10.2021 Арсенал - Зенит - 2:1
16.10.2021 Рубин - Локомотив - 2:2
16.10.2021 Сочи - Ростов - 3:2
16.10.2021 Спартак - Динамо - 2:2
17.10.2021 Урал - ЦСКА - 0:1
17.10.2021 Крылья Советов - Нижний Новгород - 2:0
17.10.2021 Химки - Ахмат - 2:0
17.10.2021 Краснодар - Уфа - 1:1

12-й тур

22.10.2021 Динамо - Химки - 4:1
23.10.2021 Нижний Новгород - Краснодар - 1:4
23.10.2021 Ростов - Арсенал - 4:0
23.10.2021 ЦСКА - Крылья Советов - 3:1
24.10.2021 Уфа - Рубин - 1:1
24.10.2021 Ахмат - Урал - 1:0
24.10.2021 Зенит - Спартак - 7:1
25.10.2021 Локомотив - Сочи - 2:1

13-й тур

29.10.2021 Зенит - Динамо - 4:1
30.10.2021 Рубин - ЦСКА - 1:0
30.10.2021 Спартак - Ростов - 1:1
30.10.2021 Нижний Новгород - Локомотив - 1:2
30.10.2021 Краснодар - Крылья Советов - 0:1
31.10.2021 Уфа - Ахмат - 1:0
31.10.2021 Арсенал - Сочи - 1:2
31.10.2021 Химки - Урал - 0:0

14-й тур

06.11.2021 Арсенал - Уфа - 0:0
06.11.2021 Динамо - Краснодар - 1:0
06.11.2021 Крылья Советов - Химки - 3:0
06.11.2021 Сочи - ЦСКА - 4:1
07.11.2021 Урал - Зенит - 0:0 
07.11.2021 Ростов - Рубин - 5:1 
07.11.2021 Спартак - Локомотив - 1:1 
07.11.2021 Ахмат - Нижний Новгород - 3:1 

15-й тур

19.11.2021 Зенит - Нижний Новгород - 5:1
20.11.2021 Крылья Советов - Урал - 1:1
20.11.2021 Локомотив - Ахмат - 1:2
20.11.2021 Краснодар - Спартак - 2:1
21.11.2021 ЦСКА - Химки - 0:0
21.11.2021 Ростов - Уфа - 2:2
21.11.2021 Динамо - Арсенал - 5:1
21.11.2021 Сочи - Рубин - 1:2

16-й тур

27.11.2021 Урал - Сочи - 1:1
27.11.2021 Ахмат - Ростов - 2:0
27.11.2021 Химки - Краснодар - 3:3
28.11.2021 Нижний Новгород - Крылья Советов - 0:0
28.11.2021 Рубин - Динамо - 2:3
28.11.2021 ЦСКА - Зенит - 0:2
29.11.2021 Уфа - Спартак - 1:1
29.11.2021 Арсенал - Локомотив - 3:1

17-й тур

03.12.2021 Зенит - Ростов - 2:2
04.12.2021 Крылья Советов - ЦСКА - 0:1
04.12.2021 Спартак - Ахмат - 2:1
04.12.2021 Локомотив - Урал - 0:1
05.12.2021 Химки - Арсенал - 1:2
05.12.2021 Нижний Новгород - Рубин - 2:1
05.12.2021 Динамо - Уфа - 2:0
05.12.2021 Сочи - Краснодар - 1:2

18-й тур

11.12.2021 Крылья Советов - Рубин - 2:0
11.12.2021 ЦСКА - Арсенал - 2:0
11.12.2021 Ростов - Урал - 1:4
12.12.2021 Динамо - Зенит - 1:1
12.12.2021 Ахмат - Химки - 4:1
12.12.2021 Локомотив - Уфа - 2:0
12.12.2021 Краснодар - Нижний Новгород - 0:0
13.12.2021 Сочи - Спартак - 3:0

19-й тур

26.02.2022 14:00 Химки - Динамо - 0:3
26.02.2022 14:00 Нижний Новгород - Урал - 1:0
26.02.2022 16:30 Сочи - Арсенал - 2:0
26.02.2022 19:00 Спартак - ЦСКА
27.02.2022 14:00 Ростов - Крылья Советов
27.02.2022 17:00 Краснодар - Локомотив
27.02.2022 19:00 Ахмат - Уфа
28.02.2022 19:00 Зенит - Рубин



20-й тур

05.03.2022 19:00 ЦСКА - Нижний Новгород
06.03.2022 14:00 Локомотив - Химки
06.03.2022 14:00 Крылья Советов - Арсенал
06.03.2022 16:30 Зенит - Уфа
06.03.2022 19:00 Динамо - Спартак
07.03.2022 14:00 Краснодар - Урал
07.03.2022 16:30 Ростов - Сочи
07.03.2022 19:00 Ахмат - Рубин

21-й тур

12.03.2022 Уфа - Нижний Новгород
12.03.2022 Арсенал - Динамо
12.03.2022 Локомотив - ЦСКА
13.03.2022 Урал - Ахмат
13.03.2022 Химки - Сочи
13.03.2022 Крылья Советов - Зенит
13.03.2022 Спартак - Краснодар
14.03.2022 Рубин - Ростов

23-й тур

03.04.2022 Арсенал - Ахмат
03.04.2022 Рубин - Химки
03.04.2022 Краснодар - Динамо
03.04.2022 Крылья Советов - Уфа
03.04.2022 Ростов - Нижний Новгород
03.04.2022 ЦСКА - Урал
03.04.2022 Сочи - Зенит
03.04.2022 Локомотив - Спартак

24-й тур

10.04.2022 Уфа - Сочи
10.04.2022 Урал - Крылья Советов
10.04.2022 Нижний Новгород - Динамо
10.04.2022 Химки - ЦСКА
10.04.2022 Рубин - Краснодар
10.04.2022 Спартак - Арсенал
10.04.2022 Ростов - Локомотив
10.04.2022 Ахмат - Зенит

25 тур

17.04.2022 Спартак - Рубин
17.04.2022 Зенит - Урал
17.04.2022 Уфа - ЦСКА
17.04.2022 Арсенал - Ростов
17.04.2022 Сочи - Локомотив
17.04.2022 Нижний Новгород - Химки
17.04.2022 Динамо - Ахмат
17.04.2022 Крылья Советов - Краснодар

26 тур

22.04.2022 Рубин - Арсенал
22.04.2022 Урал - Уфа
22.04.2022 ЦСКА - Динамо
22.04.2022 Локомотив - Нижний Новгород
22.04.2022 Сочи - Ахмат
22.04.2022 Ростов - Спартак
22.04.2022 Химки - Крылья Советов
22.04.2022 Краснодар - Зенит

27 тур

29.04.2022 Химки - Уфа
29.04.2022 Арсенал - Нижний Новгород
29.04.2022 Динамо - Урал
29.04.2022 Спартак - Крылья Советов
29.04.2022 Зенит - Локомотив
29.04.2022 Ахмат - ЦСКА
29.04.2022 Рубин - Сочи
29.04.2022 Краснодар - Ростов

22-й тур

04.05.2022 Ахмат - Локомотив
04.05.2022 Сочи - Крылья Советов
04.05.2022 Динамо - Ростов
04.05.2022 Нижний Новгород - Спартак
04.05.2022 Урал - Химки
04.05.2022 Уфа - Краснодар
04.05.2022 ЦСКА - Рубин
04.05.2022 Зенит - Арсенал

28-й тур

06.05.2022 Урал - Спартак
06.05.2022 Нижний Новгород - Ахмат
06.05.2022 Уфа - Ростов
06.05.2022 Арсенал - Краснодар
06.05.2022 Крылья Советов - Динамо
06.05.2022 Локомотив - Рубин
06.05.2022 Зенит - Химки
06.05.2022 ЦСКА - Сочи

29-й тур

13.05.2022 Урал - Рубин
13.05.2022 Сочи - Нижний Новгород
13.05.2022 Локомотив - Динамо
13.05.2022 Уфа - Арсенал
13.05.2022 Ахмат - Крылья Советов
13.05.2022 Краснодар - ЦСКА
13.05.2022 Спартак - Зенит
13.05.2022 Ростов - Химки

30-й тур

21.05.2022 Химки - Спартак
21.05.2022 Арсенал - Урал
21.05.2022 Нижний Новгород - Зенит
21.05.2022 Рубин - Уфа
21.05.2022 Крылья Советов - Локомотив
21.05.2022 Динамо - Сочи
21.05.2022 Краснодар - Ахмат
21.05.2022 ЦСКА - Ростов





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