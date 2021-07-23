Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты всех матчей

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
На странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр, турнирная таблица и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Клубы - участники в сезоне 2021/2022
В чемпионате России примут участие 16 команд: «Зенит» (1-е место в чемпионате-2020/21), «Спартак» (2-е), «Локомотив» (3-е), «Рубин» (4-е), «Сочи» (5-е), ЦСКА (6-е), «Динамо» (7-е), «Химки» (8-е), «Ростов» (9-е), «Краснодар» (10-е), «Ахмат» (11-е). «Урал» (12-е), «Уфа» (13-е), «Арсенал» (14-е), «Крылья Советов» (1-е место в ФНЛ), «Нижний Новгород» (3-е место в ФНЛ).
Премьер-лигу по итогам прошлого сезона покинули «Ротор» и «Тамбов», занявшие, соответственно, 15-е и 16-е места. В высшем дивизионе в сезоне 2020/21 выступят два новичка. Путевки в элитный дивизион получили «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», занявшие первое и третье места в первенстве ФНЛ.
Турнирная таблица
Турнирная таблица чемпионата России по футболу.
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Динамо
|19
|12
|3
|4
| 39
|2
|Зенит
|18
|11
|5
|2
| 38
|3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
| 34
|4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
| 30
|5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
| 29
|6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
| 28
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
| 27
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
| 27
|9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
| 23
|10
|Нижний Новгород
|19
|6
|4
|9
|22
|11
|Рубин
|18
|6
|4
|8
| 22
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
| 19
|13
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
| 19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
| 18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
| 16
|16
|Химки
|19
|2
|8
|9
| 14
Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.
Лучшие бомбардиры
Гамид Агаларов («Уфа») - 13 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Матео Кассьерра («Сочи») - 8, Дмитрий Полоз («Ростов») - 8.
Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022
Результаты игр
1-й тур
23.07.2021 Ростов - Динамо - 0:2
24.07.2021 Химки - Зенит - 1:3
24.07.2021 Локомотив - Арсенал - 3:1
24.07.2021 Рубин - Спартак - 1:0
25.07.2021 Урал - Краснодар - 0:3
25.07.2021 Крылья Советов - Ахмат - 1:2
25.07.2021 ЦСКА - Уфа - 1:0
26.07.2021 Нижний Новгород - Сочи - 1:0
2-й тур
30.07.2021 Крылья Советов - Спартак - 0:1
30.07.2021 Арсенал - Рубин - 0:3
31.07.2021 Уфа - Динамо - 2:3
31.07.2021 ЦСКА - Локомотив - 1:2
01.08.2021 Урал - Нижний Новгород - 1:1
01.08.2021 Ростов - Зенит - 2:4
01.08.2021 Краснодар - Химки - 0:1
02.08.2021 Ахмат - Сочи - 1:2
3-й тур
06.08.2021 Уфа - Локомотив - 1:1
07.08.2021 Зенит - Краснодар - 3:2
07.08.2021 Арсенал - Крылья Советов - 2:1
07.08.2021 Спартак - Нижний Новгород - 1:2
08.08.2021 Химки - Ростов - 1:1
08.08.2021 Рубин - Ахмат - 2:1
08.08.2021 Динамо - ЦСКА - 2:1
09.08.2021 Сочи - Урал - 2:0
4-й тур
14.08.2021 Нижний Новгород - Уфа - 1:2
14.08.2021 Спартак - Урал - 1:0
14.08.2021 Ахмат - Динамо - 2:1
14.08.2021 Ростов - ЦСКА - 1:3
15.08.2021 Локомотив - Зенит - 1:1
15.08.2021 Краснодар - Арсенал - 3:2
15.08.2021 Рубин - Крылья Советов - 1:1
16.08.2021 Сочи - Химки - 3:0
5-й тур
21.08.2021 ЦСКА - Ахмат - 2:0
21.08.2021 Арсенал - Спартак - 1:1
21.08.2021 Урал - Динамо - 0:1
21.08.2021 Уфа - Зенит - 1:1
21.08.2021 Крылья Советов - Сочи - 1:0
22.08.2021 Локомотив - Краснодар - 2:1
22.08.2021 Нижний Новгород - Ростов - 1:2
22.08.2021 Химки - Рубин - 1:1
6-й тур
26.08.2021 Уфа - Крылья Советов - 1:2
26.08.2021 Спартак - Сочи - 1:2
26.08.2021 Ахмат - Арсенал - 2:1
26.08.2021 Зенит - ЦСКА - 1:0
27.08.2021 Урал - Ростов - 1:1
27.08.2021 Химки - Нижний Новгород - 1:1
27.08.2021 Динамо - Локомотив - 1:1
27.08.2021 Краснодар - Рубин - 2:0
7-й тур
11.09.2021 Локомотив - Крылья Советов - 2:0
11.09.2021 Зенит - Ахмат - 3:1
11.09.2021 Спартак - Химки - 3:1
12.09.2021 Арсенал - ЦСКА - 2:2
12.09.2021 Сочи - Уфа - 3:1
12.09.2021 Динамо - Нижний Новгород - 1:2
13.09.2021 Рубин - Урал - 4:0
13.09.2021 Ростов - Краснодар - 1:1
8-й тур
18.09.2021 Уфа - Химки - 3:2
18.09.2021 Крылья Советов - Ростов - 4:2
18.09.2021 Ахмат - Краснодар - 0:2
19.09.2021 Нижний Новгород - Арсенал - 2:3
19.09.2021 Сочи - Динамо - 0:1
20.09.2021 Урал - Локомотив - 0:0
20.09.2021 Рубин - Зенит - 1:3
20.09.2021 ЦСКА - Спартак - 1:0
9-й тур
25.09.2021 Химки - Локомотив - 0:0
25.09.2021 Зенит - Крылья Советов - 2:1
25.09.2021 Спартак - Уфа - 2:0
26.09.2021 Динамо - Рубин - 2:0
26.09.2021 Ростов - Ахмат - 1:2
26.09.2021 Краснодар - Сочи - 3:0
27.09.2021 Урал - Арсенал - 2:0
27.09.2021 Нижний Новгород - ЦСКА - 0:2
10-й тур
02.10.2021 Рубин - Нижний Новгород - 0:1
02.10.2021 Динамо - Крылья Советов - 0:1
02.10.2021 Арсенал - Химки - 0:0
02.10.2021 ЦСКА - Краснодар - 0:0
03.10.2021 Уфа - Урал - 0:1
03.10.2021 Зенит - Сочи - 1:2
03.10.2021 Ахмат - Спартак - 0:1
03.10.2021 Локомотив - Ростов - 1:2
11-й тур
16.10.2021 Арсенал - Зенит - 2:1
16.10.2021 Рубин - Локомотив - 2:2
16.10.2021 Сочи - Ростов - 3:2
16.10.2021 Спартак - Динамо - 2:2
17.10.2021 Урал - ЦСКА - 0:1
17.10.2021 Крылья Советов - Нижний Новгород - 2:0
17.10.2021 Химки - Ахмат - 2:0
17.10.2021 Краснодар - Уфа - 1:1
12-й тур
22.10.2021 Динамо - Химки - 4:1
23.10.2021 Нижний Новгород - Краснодар - 1:4
23.10.2021 Ростов - Арсенал - 4:0
23.10.2021 ЦСКА - Крылья Советов - 3:1
24.10.2021 Уфа - Рубин - 1:1
24.10.2021 Ахмат - Урал - 1:0
24.10.2021 Зенит - Спартак - 7:1
25.10.2021 Локомотив - Сочи - 2:1
13-й тур
29.10.2021 Зенит - Динамо - 4:1
30.10.2021 Рубин - ЦСКА - 1:0
30.10.2021 Спартак - Ростов - 1:1
30.10.2021 Нижний Новгород - Локомотив - 1:2
30.10.2021 Краснодар - Крылья Советов - 0:1
31.10.2021 Уфа - Ахмат - 1:0
31.10.2021 Арсенал - Сочи - 1:2
31.10.2021 Химки - Урал - 0:0
14-й тур
06.11.2021 Арсенал - Уфа - 0:0
06.11.2021 Динамо - Краснодар - 1:0
06.11.2021 Крылья Советов - Химки - 3:0
06.11.2021 Сочи - ЦСКА - 4:1
07.11.2021 Урал - Зенит - 0:0
07.11.2021 Ростов - Рубин - 5:1
07.11.2021 Спартак - Локомотив - 1:1
07.11.2021 Ахмат - Нижний Новгород - 3:1
15-й тур
19.11.2021 Зенит - Нижний Новгород - 5:1
20.11.2021 Крылья Советов - Урал - 1:1
20.11.2021 Локомотив - Ахмат - 1:2
20.11.2021 Краснодар - Спартак - 2:1
21.11.2021 ЦСКА - Химки - 0:0
21.11.2021 Ростов - Уфа - 2:2
21.11.2021 Динамо - Арсенал - 5:1
21.11.2021 Сочи - Рубин - 1:2
16-й тур
27.11.2021 Урал - Сочи - 1:1
27.11.2021 Ахмат - Ростов - 2:0
27.11.2021 Химки - Краснодар - 3:3
28.11.2021 Нижний Новгород - Крылья Советов - 0:0
28.11.2021 Рубин - Динамо - 2:3
28.11.2021 ЦСКА - Зенит - 0:2
29.11.2021 Уфа - Спартак - 1:1
29.11.2021 Арсенал - Локомотив - 3:1
17-й тур
03.12.2021 Зенит - Ростов - 2:2
04.12.2021 Крылья Советов - ЦСКА - 0:1
04.12.2021 Спартак - Ахмат - 2:1
04.12.2021 Локомотив - Урал - 0:1
05.12.2021 Химки - Арсенал - 1:2
05.12.2021 Нижний Новгород - Рубин - 2:1
05.12.2021 Динамо - Уфа - 2:0
05.12.2021 Сочи - Краснодар - 1:2
18-й тур
11.12.2021 Крылья Советов - Рубин - 2:0
11.12.2021 ЦСКА - Арсенал - 2:0
11.12.2021 Ростов - Урал - 1:4
12.12.2021 Динамо - Зенит - 1:1
12.12.2021 Ахмат - Химки - 4:1
12.12.2021 Локомотив - Уфа - 2:0
12.12.2021 Краснодар - Нижний Новгород - 0:0
13.12.2021 Сочи - Спартак - 3:0
19-й тур
26.02.2022 14:00 Химки - Динамо - 0:3
26.02.2022 14:00 Нижний Новгород - Урал - 1:0
26.02.2022 16:30 Сочи - Арсенал - 2:0
26.02.2022 19:00 Спартак - ЦСКА
27.02.2022 14:00 Ростов - Крылья Советов
27.02.2022 17:00 Краснодар - Локомотив
27.02.2022 19:00 Ахмат - Уфа
28.02.2022 19:00 Зенит - Рубин
20-й тур
05.03.2022 19:00 ЦСКА - Нижний Новгород
06.03.2022 14:00 Локомотив - Химки
06.03.2022 14:00 Крылья Советов - Арсенал
06.03.2022 16:30 Зенит - Уфа
06.03.2022 19:00 Динамо - Спартак
07.03.2022 14:00 Краснодар - Урал
07.03.2022 16:30 Ростов - Сочи
07.03.2022 19:00 Ахмат - Рубин
21-й тур
12.03.2022 Уфа - Нижний Новгород
12.03.2022 Арсенал - Динамо
12.03.2022 Локомотив - ЦСКА
13.03.2022 Урал - Ахмат
13.03.2022 Химки - Сочи
13.03.2022 Крылья Советов - Зенит
13.03.2022 Спартак - Краснодар
14.03.2022 Рубин - Ростов
23-й тур
03.04.2022 Арсенал - Ахмат
03.04.2022 Рубин - Химки
03.04.2022 Краснодар - Динамо
03.04.2022 Крылья Советов - Уфа
03.04.2022 Ростов - Нижний Новгород
03.04.2022 ЦСКА - Урал
03.04.2022 Сочи - Зенит
03.04.2022 Локомотив - Спартак
24-й тур
10.04.2022 Уфа - Сочи
10.04.2022 Урал - Крылья Советов
10.04.2022 Нижний Новгород - Динамо
10.04.2022 Химки - ЦСКА
10.04.2022 Рубин - Краснодар
10.04.2022 Спартак - Арсенал
10.04.2022 Ростов - Локомотив
10.04.2022 Ахмат - Зенит
25 тур
17.04.2022 Спартак - Рубин
17.04.2022 Зенит - Урал
17.04.2022 Уфа - ЦСКА
17.04.2022 Арсенал - Ростов
17.04.2022 Сочи - Локомотив
17.04.2022 Нижний Новгород - Химки
17.04.2022 Динамо - Ахмат
17.04.2022 Крылья Советов - Краснодар
26 тур
22.04.2022 Рубин - Арсенал
22.04.2022 Урал - Уфа
22.04.2022 ЦСКА - Динамо
22.04.2022 Локомотив - Нижний Новгород
22.04.2022 Сочи - Ахмат
22.04.2022 Ростов - Спартак
22.04.2022 Химки - Крылья Советов
22.04.2022 Краснодар - Зенит
27 тур
29.04.2022 Химки - Уфа
29.04.2022 Арсенал - Нижний Новгород
29.04.2022 Динамо - Урал
29.04.2022 Спартак - Крылья Советов
29.04.2022 Зенит - Локомотив
29.04.2022 Ахмат - ЦСКА
29.04.2022 Рубин - Сочи
29.04.2022 Краснодар - Ростов
22-й тур
04.05.2022 Ахмат - Локомотив
04.05.2022 Сочи - Крылья Советов
04.05.2022 Динамо - Ростов
04.05.2022 Нижний Новгород - Спартак
04.05.2022 Урал - Химки
04.05.2022 Уфа - Краснодар
04.05.2022 ЦСКА - Рубин
04.05.2022 Зенит - Арсенал
28-й тур
06.05.2022 Урал - Спартак
06.05.2022 Нижний Новгород - Ахмат
06.05.2022 Уфа - Ростов
06.05.2022 Арсенал - Краснодар
06.05.2022 Крылья Советов - Динамо
06.05.2022 Локомотив - Рубин
06.05.2022 Зенит - Химки
06.05.2022 ЦСКА - Сочи
29-й тур
13.05.2022 Урал - Рубин
13.05.2022 Сочи - Нижний Новгород
13.05.2022 Локомотив - Динамо
13.05.2022 Уфа - Арсенал
13.05.2022 Ахмат - Крылья Советов
13.05.2022 Краснодар - ЦСКА
13.05.2022 Спартак - Зенит
13.05.2022 Ростов - Химки
30-й тур
21.05.2022 Химки - Спартак
21.05.2022 Арсенал - Урал
21.05.2022 Нижний Новгород - Зенит
21.05.2022 Рубин - Уфа
21.05.2022 Крылья Советов - Локомотив
21.05.2022 Динамо - Сочи
21.05.2022 Краснодар - Ахмат
21.05.2022 ЦСКА - Ростов