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Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году


  Команда И В Н П О
1 Зенит 19 12 5 2 41
2 Динамо 19 12 3 4 39
3 Сочи 19 11 1 7 34
4 ЦСКА 19 10 3 6 33
5 Ахмат 19 10 0 9 30
6 Краснодар 18 8 5 5 29
7 Локомотив 18 7 7 4 28
8 Крылья Советов 18 8 3 7 27
9 Спартак 19 6 5 8 23
10 Нижний Новгород 19 6 4 9 22
11 Рубин 19 6 4 9 22
12 Урал 19 4 7 8 19
13 Арсенал 19 5 4 10 19
14 Ростов 18 4 6 8 18
15 Уфа 19 3 7 9 16
16 Химки 19 2 8 9 14



До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.









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