



В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?



Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году







Команда И В Н П О 1 Зенит 19 12 5 2 41 2 Динамо 19 12 3 4 39 3 Сочи 19 11 1 7 34 4 ЦСКА 19 10 3 6 33 5 Ахмат 19 10 0 9 30 6 Краснодар 18 8 5 5 29 7 Локомотив 18 7 7 4 28 8 Крылья Советов 18 8 3 7 27 9 Спартак 19 6 5 8 23 10 Нижний Новгород 19 6 4 9 22 11 Рубин 19 6 4 9 22 12 Урал 19 4 7 8 19 13 Арсенал 19 5 4 10 19 14 Ростов 18 4 6 8 18 15 Уфа 19 3 7 9 16 16 Химки 19 2 8 9 14





До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.