В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|41
|2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
| 39
|3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
| 34
|4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
| 33
|5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|30
|6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
| 29
|7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
| 28
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
| 27
|9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
| 23
|10
|Нижний Новгород
|19
|6
|4
|9
|22
|11
|Рубин
|19
|6
|4
|9
| 22
|12
|Урал
|19
|4
|7
|8
| 19
|13
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
| 19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
| 18
|15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
| 16
|16
|Химки
|19
|2
|8
|9
| 14
До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.