



В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году







Команда И В Н П О 1 Зенит 20 13 5 2 44 2 Динамо 20 12 3 5 39 3 Сочи 20 12 1 7 37 4 ЦСКА 20 11 3 6 36 5 Краснодар 19 9 5 5 32 6 Локомотив 19 8 7 4 31 7 Ахмат 20 10 0 10 30 8 Крылья Советов 19 8 4 7 28 9 Спартак 20 7 5 8 26 10 Рубин 20 7 4 9 25 11 Нижний Новгород 20 6 4 10 22 12 Арсенал 20 5 5 10 20 13 Урал 20 4 7 9 19 14 Ростов 19 4 6 9 18 15 Уфа 20 3 7 10 16 16 Химки 20 2 8 10 14





До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.