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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году


  Команда И В Н П О
1 Зенит 20 13 5 2 44
2 Динамо 20 12 3 5 39
3 Сочи 20 12 1 7 37
4 ЦСКА 20 11 3 6 36
5 Краснодар 19 9 5 5 32
6 Локомотив 19 8 7 4 31
7 Ахмат 20 10 0 10 30
8 Крылья Советов 19 8 4 7 28
9 Спартак 20 7 5 8 26
10 Рубин 20 7 4 9 25
11 Нижний Новгород 20 6 4 10 22
12 Арсенал 20 5 5 10 20
13 Урал 20 4 7 9 19
14 Ростов 19 4 6 9 18
15 Уфа 20 3 7 10 16
16 Химки 20 2 8 10 14



До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.









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