В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|44
|2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
| 39
|3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
| 37
|4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
| 36
|5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|32
|6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|31
|7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|30
|8
|Крылья Советов
|19
|8
|4
|7
| 28
|9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
| 26
|10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|25
|11
|Нижний Новгород
|20
|6
|4
|10
| 22
|12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|20
|13
|Урал
|20
|4
|7
|9
| 19
|14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
| 18
|15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
| 16
|16
|Химки
|20
|2
|8
|10
| 14
До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.