Спецоперация на Украине. Когда состоится матч «Спартак» - «Динамо» Киев





У нас спортивный сайт, поэтому ход самой спецоперации на Украине мы освещать не будем, есть много других новостных сайтов.



В это сложное время хочется вспомнить что-то приятное, что связывало наши республики во времена СССР.



Футбол. И еще раз футбол. Вспомните времена, когда Центральный стадион имени Ленина в Москве или Республиканский стадион в Киеве собирали по 100 тысяч зрителей во время матчей «Спартака», киевского «Динамо» и других команд. Билетов было не достать. Для заполняемости не обязателен был приезд «Барселоны» или «Реала».



Киевское «Динамо» выиграло 13 чемпионатов СССР, «Спартак» - 12-кратный чемпион СССР. Московское «Динамо» 11 раз становилось сильнейшей. ЦСКА - семикратный чемпион СССР, «Торпедо» - 3-кратный чемпион СССР. «Днепр» - двукратный чемпион СССР, луганская (ворошилоградская) «Заря» - чемпион СССР 1972 года, «Зенит» - чемпион СССР 1984 года. «Шахтер» - четырехкратный обладатель Кубка СССР. Харьковский «Металлист», одесский «Черноморец».



Участие российских и украинских клубов в Лиге чемпионов, яркие победы в менее значимых еврокубках. Все это радовало. Но больше огорчало то, что потеряли мы за эти 30 лет гораздо больше. Мы потеряли себя.



Одни из лучших матчей с участием «Спартака» и киевского «Динамо»



Спартак - Динамо Киев - 2:1



23 октября 1989, 29-й тур



Москва, Центральный стадион имени Ленина, 60 000 зрителей.



Голы: 0:1 - Протасов, 3. 1:1 - Е. Кузнецов, 57. 2:1 - Шмаров, 90.



Спартак: Черчесов - Базулев - Поздняков, Кульков (Мостовой, 46), Морозов - Е. Кузнецов, Черенков, Пасулько, Шалимов - Шмаров, Родионов. Тренер: Романцев.



Динамо: Чанов - О. Кузнецов - Лужный, Бессонов, Заец, Шматоваленко - Литовченко, Михайличенко, Яремчук (Яковенко, 76) - Саленко (Рац, 52), Протасов. Тренер: Лобановский.



Динамо Киев - Спартак - 2:0



31 октября 1980, 30-й тур



Киев, Республиканский стадион, 100 000 зрителей.



Голы: 1:0 - Буряк, 4. 2:0 - Буряк, 73.



Динамо: Роменский - Балтача - Лозинский, Коньков (Колотов, 45), Демьяненко - Журавлев, Буряк, Бессонов, Каплун - Хапсалис (Евтушенко, 87), Блохин. Тренер: Лобановский.



Спартак: Дасаев - Хидиятуллин - Морозов (Сидоров, 46), Сорокин, Романцев - Самохин, Шавло, Гаврилов, Гесс (Родионов, 60) - Ярцев, Черенков. Тренер: Бесков.



















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