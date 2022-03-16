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Лига чемпионов по футболу 2022. Расписание и результаты матчей плей-офф


Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа. Питерский «Зенит» занял третье место в своей группе и продолжит участие в Лиге Европы.

Где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов по футболу

Один матч игрового дня в прямом эфире показывает бесплатный телеканал «Матч ТВ», вторую игру транслирует телеканал «Матч. Футбол 1». В записи второй поединок «Матч ТВ» показывает в 01:50.



Расписание и результаты матчей 1/8 финала

15.02.2022 23:00 ПСЖ (Франция) - Реал (Испания) - 1:0
15.02.2022 23:00 Спортинг (Португалия) - Манчестер Сити (Англия) - 0:5
16.02.2022 23:00 Интер (Италия) - Ливерпуль (Англия) - 0:2
16.02.2022 23:00 Ред Булл Зальцбург (Австрия) - Бавария (Германия) - 1:1
22.02.2022 23:00 Вильярреал (Испания) - Ювентус (Италия) - 1:1
22.02.2022 23:00 Челси (Англия) - Лилль (Франция) - 2:0
23.02.2022 23:00 Атлетико (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 1:1
23.02.2022 23:00 Бенфика (Португалия) - Аякс (Нидерланды) - 2:2
08.03.2022 23:00 Ливерпуль (Англия) - Интер (Италия) - 0:1
08.03.2022 23:00 Бавария (Германия) - Ред Булл Зальцбург (Австрия) - 7:1
09.03.2022 23:00 Реал (Испания) - ПСЖ (Франция) - 3:1
09.03.2022 23:00 Манчестер Сити (Англия) - Спортинг (Португалия) - 0:0
15.03.2022 23:00 Манчестер Юнайтед (Англия) - Атлетико (Испания)
15.03.2022 23:00 Аякс (Нидерланды) - Бенфика (Португалия)
16.03.2022 23:00 Ювентус (Италия) - Вильярреал (Испания)
16.03.2022 23:00 Лилль (Франция) - Челси (Англия)

В четвертьфинал турнира вышли «Ливерпуль», «Бавария», «Реал» и «Манчестер Сити».

Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет 28 мая в Париже. Ранее матч должен был состоятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».









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