Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала


Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа. Питерский «Зенит» занял третье место в своей группе и продолжит участие в Лиге Европы.

Где смотреть в прямом эфире матчи плей-офф Лиги чемпионов по футболу

Один матч игрового дня в прямом эфире показывает бесплатный телеканал «Матч ТВ», вторую игру транслирует телеканал «Матч. Футбол 1». В записи второй поединок «Матч ТВ» показывает в 02:00.



1/8 финала

15.02 ПСЖ - Реал - 1:0
15.02 Спортинг - Манчестер Сити - 0:5
16.02 Интер - Ливерпуль - 0:2
16.02 Зальцбург - Бавария - 1:1
22.02 Вильярреал - Ювентус - 1:1
22.02 Челси - Лилль - 2:0
23.02 Атлетико - Манчестер Юнайтед - 1:1
23.02 Бенфика - Аякс - 2:2
08.03 Ливерпуль - Интер - 0:1
08.03 Бавария - Зальцбург - 7:1
09.03 Реал - ПСЖ - 3:1
09.03 Манчестер Сити - Спортинг - 0:0
15.03 Манчестер Юнайтед - Атлетико - 0:1
15.03 Аякс - Бенфика - 0:1
16.03 Ювентус - Вильярреал - 0:3
16.03 Лилль - Челси - 1:2

Расписание и результаты матчей 1/4 финала

05.04 22:00 Манчестер Сити - Атлетико
05.04 22:00 Бенфика - Ливерпуль
06.04 22:00 Челси - Реал
06.04 22:00 Вильярреал - Бавария
12.04 22:00 Реал - Челси
12.04 22:00 Бавария - Вильярреал
13.04 22:00 Атлетико - Манчестер Сити
13.04 22:00 Ливерпуль - Бенфика

Время начала матчей - московское.

Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет 28 мая в Париже. Ранее матч должен был состоятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».









  • Когда начнется «Лилль» - «Челси». 16 марта 2022. Где смотреть в прямом эфир ...
  • Время начала «Манчестер Юнайтед» - «Атлетико». 15 марта 2022. Где смотреть ...
  • Время начала «Ливерпуль» - «Интер». 8 марта 2022. Где смотреть в прямом эфи ...
  • Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала
  • Лига чемпионов по футболу 2017/2018
    •




    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Лига Европы по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/4 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 20 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.









    Статистика коронавируса на 20 марта 2022 в Москве и России. Сколько заболевших и умерших
    «Трактор» - «Салават Юлаев». 21 марта 2022. 3-й матч серии плей-офф КХЛ
    ЦСКА - «Динамо» Москва. 21 марта 2022. 3-й матч серии плей-офф КХЛ
    Где находится Житомир на карте Украины, карта Житомира
    Гороскоп на 21 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 20 марта. Кубок Гагарина сегодня
    Время начала «Реал» - «Барселона» 20 марта 2022. Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Испании
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 20 марта 2022 года
    Карта Украины с областями и городами на русском, карта ДНР и ЛНР
    Какой праздник 21 марта 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru