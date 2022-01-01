Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|45
|2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|42
|3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
| 39
|4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
| 38
|5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|35
|6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|31
|7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|31
|8
|Крылья Советов
|20
|8
|5
|7
| 29
|9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
| 26
|10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|25
|11
|Нижний Новгород
|21
|6
|5
|10
| 23
|12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|21
|13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|20
|14
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|20
|15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
| 17
|16
|Химки
|21
|2
|9
|10
| 15
До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.