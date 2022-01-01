Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022





В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году







Команда И В Н П О 1 Зенит 21 13 6 2 45 2 Динамо 21 13 3 5 42 3 ЦСКА 21 12 3 6 39 4 Сочи 21 12 2 7 38 5 Краснодар 20 10 5 5 35 6 Ахмат 21 10 1 10 31 7 Локомотив 20 8 7 5 31 8 Крылья Советов 20 8 5 7 29 9 Спартак 21 7 5 9 26 10 Рубин 21 7 4 10 25 11 Нижний Новгород 21 6 5 10 23 12 Ростов 20 5 6 9 21 13 Урал 21 4 8 9 20 14 Арсенал 21 5 5 11 20 15 Уфа 21 3 8 10 17 16 Химки 21 2 9 10 15





До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.