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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году


  Команда И В Н П О
1 Зенит 21 13 6 2 45
2 Динамо 21 13 3 5 42
3 ЦСКА 21 12 3 6 39
4 Сочи 21 12 2 7 38
5 Краснодар 20 10 5 5 35
6 Ахмат 21 10 1 10 31
7 Локомотив 20 8 7 5 31
8 Крылья Советов 20 8 5 7 29
9 Спартак 21 7 5 9 26
10 Рубин 21 7 4 10 25
11 Нижний Новгород 21 6 5 10 23
12 Ростов 20 5 6 9 21
13 Урал 21 4 8 9 20
14 Арсенал 21 5 5 11 20
15 Уфа 21 3 8 10 17
16 Химки 21 2 9 10 15



До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.









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