Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ





Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.



На странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.





Лучшие бомбардиры



Гамид Агаларов («Уфа») - 13 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Федор Смолов («Динамо») - 9, Дмитрий Полоз («Ростов») - 9.



Турнирная таблица чемпионата России по футболу









Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022

Результаты игр



19-й тур



26.02.2022 14:00 Химки - Динамо - 0:3

26.02.2022 14:00 Нижний Новгород - Урал - 1:0

26.02.2022 16:30 Сочи - Арсенал - 2:0

26.02.2022 19:00 Спартак - ЦСКА - 0:2

27.02.2022 14:00 Ростов - Крылья Советов - перенесен

27.02.2022 17:00 Краснодар - Локомотив - перенесен

27.02.2022 19:00 Ахмат - Уфа - 2:1

28.02.2022 19:00 Зенит - Рубин - 3:2







20-й тур



05.03.2022 19:00 ЦСКА - Нижний Новгород - 1:0

06.03.2022 14:00 Локомотив - Химки - 3:2

06.03.2022 14:00 Крылья Советов - Арсенал - 2:2

06.03.2022 19:00 Динамо - Спартак - 0:2

07.03.2022 14:00 Краснодар - Урал - 2:1

07.03.2022 16:30 Ростов - Сочи - 0:1

07.03.2022 16:30 Зенит - Уфа - 2:0

07.03.2022 19:00 Ахмат - Рубин - 1:2



21-й тур



12.03.2022 14:00 Уфа - Нижний Новгород - 0:0

12.03.2022 16:30 Арсенал - Динамо - 1:4

12.03.2022 19:00 Локомотив - ЦСКА - 1:2

13.03.2022 12:00 Урал - Ахмат - 0:0

13.03.2022 14:00 Химки - Сочи - 0:0

13.03.2022 16:30 Крылья Советов - Зенит - 1:1

13.03.2022 19:00 Спартак - Краснодар - 1:2

14.03.2022 19:00 Рубин - Ростов - 1:2



22-й тур



19.03.2022 12:00 Урал - Химки

19.03.2022 14:00 Нижний Новгород - Спартак

19.03.2022 16:30 Ахмат - Локомотив

19.03.2022 19:30 Зенит - Арсенал

20.03.2022 14:00 ЦСКА - Рубин

20.03.2022 14:00 Уфа - Краснодар

20.03.2022 16:30 Сочи - Крылья Советов

20.03.2022 20:00 Динамо - Ростов



23-й тур



01.04.2022 19:00 Рубин - Химки

02.04.2022 14:00 Арсенал - Ахмат

02.04.2022 14:00 Крылья Советов - Уфа

02.04.2022 16:30 Ростов - Нижний Новгород

02.04.2022 19:30 Локомотив М - Спартак М

03.04.2022 14:00 Краснодар - Динамо М

03.04.2022 16:30 ЦСКА - Урал

03.04.2022 19:00 Сочи - Зенит



Матч 19-го тура



06.04.2022 19:00 Ростов - Крылья Советов



24-й тур



09.04.2022 14:00 Нижний Новгород - Динамо М

09.04.2022 14:00 Химки - ЦСКА

09.04.2022 16:30 Рубин - Краснодар

09.04.2022 19:30 Ахмат - Зенит

10.04.2022 12:00 Урал - Крылья Советов

10.04.2022 14:00 Уфа - Сочи

10.04.2022 16:30 Спартак М - Арсенал

10.04.2022 19:30 Ростов - Локомотив М



25-й тур



15.04.2022 19:30 Динамо М - Ахмат

16.04.2022 14:00 Уфа - ЦСКА

16.04.2022 16:30 Зенит - Урал

16.04.2022 19:00 Спартак М - Рубин

17.04.2022 14:00 Арсенал - Ростов

17.04.2022 16:30 Крылья Советов - Краснодар

17.04.2022 19:00 Сочи - Локомотив М

17.04.2022 19:00 Нижний Новгород - Химки



26-й тур



23.04.2022 14:00 Урал - Уфа

23.04.2022 16:30 Локомотив М - Нижний Новгород

23.04.2022 19:00 Сочи - Ахмат

24.04.2022 14:00 Рубин - Арсенал

24.04.2022 14:00 Химки - Крылья Советов

24.04.2022 16:30 Ростов - Спартак М

24.04.2022 19:30 ЦСКА - Динамо М

25.04.2022 19:00 Краснодар - Зенит



27-й тур



30.04.2022 14:00 Динамо М - Урал

30.04.2022 14:00 Рубин - Сочи

30.04.2022 19:30 Зенит - Локомотив М

01.05.2022 Краснодар - Ростов

01.05.2022 14:00 Спартак М - Крылья Советов

01.05.2022 16:30 Химки - Уфа

01.05.2022 19:00 Ахмат - ЦСКА

02.05.2022 19:00 Арсенал - Нижний Новгород



Матч 19-го тура



04.05.2022 19:00 Краснодар - Локомотив М



28-й тур



06.05.2022 18:00 Крылья Советов - Динамо М

07.05.2022 14:00 Урал - Спартак М

07.05.2022 16:30 Нижний Новгород - Ахмат

07.05.2022 16:30 Зенит - Химки

07.05.2022 19:00 ЦСКА - Сочи

08.05.2022 14:00 Уфа - Ростов

08.05.2022 16:30 Арсенал - Краснодар

08.05.2022 19:00 Локомотив М - Рубин



29-й тур



13.05.2022 19:00 Сочи - Нижний Новгород

14.05.2022 14:00 Уфа - Арсенал

14.05.2022 16:30 Локомотив М - Динамо М

14.05.2022 16:30 Ростов - Химки

14.05.2022 19:00 Ахмат - Крылья Советов

15.05.2022 14:00 Урал - Рубин

15.05.2022 16:30 Спартак М - Зенит

15.05.2022 19:00 Краснодар - ЦСКА



30-й тур



21.05.2022 17:00 Химки - Спартак М

21.05.2022 17:00 Арсенал - Урал

21.05.2022 17:00 Нижний Новгород - Зенит

21.05.2022 17:00 Рубин - Уфа

21.05.2022 17:00 Крылья Советов - Локомотив М

21.05.2022 17:00 Динамо М - Сочи

21.05.2022 17:00 Краснодар - Ахмат

21.05.2022 17:00 ЦСКА - Ростов