Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.
На странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.
Лучшие бомбардиры
Гамид Агаларов («Уфа») - 13 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Федор Смолов («Динамо») - 9, Дмитрий Полоз («Ростов») - 9.
Турнирная таблица чемпионата России по футболу
Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022
Результаты игр
19-й тур
26.02.2022 14:00 Химки - Динамо - 0:3
26.02.2022 14:00 Нижний Новгород - Урал - 1:0
26.02.2022 16:30 Сочи - Арсенал - 2:0
26.02.2022 19:00 Спартак - ЦСКА - 0:2
27.02.2022 14:00 Ростов - Крылья Советов - перенесен
27.02.2022 17:00 Краснодар - Локомотив - перенесен
27.02.2022 19:00 Ахмат - Уфа - 2:1
28.02.2022 19:00 Зенит - Рубин - 3:2
20-й тур
05.03.2022 19:00 ЦСКА - Нижний Новгород - 1:0
06.03.2022 14:00 Локомотив - Химки - 3:2
06.03.2022 14:00 Крылья Советов - Арсенал - 2:2
06.03.2022 19:00 Динамо - Спартак - 0:2
07.03.2022 14:00 Краснодар - Урал - 2:1
07.03.2022 16:30 Ростов - Сочи - 0:1
07.03.2022 16:30 Зенит - Уфа - 2:0
07.03.2022 19:00 Ахмат - Рубин - 1:2
21-й тур
12.03.2022 14:00 Уфа - Нижний Новгород - 0:0
12.03.2022 16:30 Арсенал - Динамо - 1:4
12.03.2022 19:00 Локомотив - ЦСКА - 1:2
13.03.2022 12:00 Урал - Ахмат - 0:0
13.03.2022 14:00 Химки - Сочи - 0:0
13.03.2022 16:30 Крылья Советов - Зенит - 1:1
13.03.2022 19:00 Спартак - Краснодар - 1:2
14.03.2022 19:00 Рубин - Ростов - 1:2
22-й тур
19.03.2022 12:00 Урал - Химки
19.03.2022 14:00 Нижний Новгород - Спартак
19.03.2022 16:30 Ахмат - Локомотив
19.03.2022 19:30 Зенит - Арсенал
20.03.2022 14:00 ЦСКА - Рубин
20.03.2022 14:00 Уфа - Краснодар
20.03.2022 16:30 Сочи - Крылья Советов
20.03.2022 20:00 Динамо - Ростов
23-й тур
01.04.2022 19:00 Рубин - Химки
02.04.2022 14:00 Арсенал - Ахмат
02.04.2022 14:00 Крылья Советов - Уфа
02.04.2022 16:30 Ростов - Нижний Новгород
02.04.2022 19:30 Локомотив М - Спартак М
03.04.2022 14:00 Краснодар - Динамо М
03.04.2022 16:30 ЦСКА - Урал
03.04.2022 19:00 Сочи - Зенит
Матч 19-го тура
06.04.2022 19:00 Ростов - Крылья Советов
24-й тур
09.04.2022 14:00 Нижний Новгород - Динамо М
09.04.2022 14:00 Химки - ЦСКА
09.04.2022 16:30 Рубин - Краснодар
09.04.2022 19:30 Ахмат - Зенит
10.04.2022 12:00 Урал - Крылья Советов
10.04.2022 14:00 Уфа - Сочи
10.04.2022 16:30 Спартак М - Арсенал
10.04.2022 19:30 Ростов - Локомотив М
25-й тур
15.04.2022 19:30 Динамо М - Ахмат
16.04.2022 14:00 Уфа - ЦСКА
16.04.2022 16:30 Зенит - Урал
16.04.2022 19:00 Спартак М - Рубин
17.04.2022 14:00 Арсенал - Ростов
17.04.2022 16:30 Крылья Советов - Краснодар
17.04.2022 19:00 Сочи - Локомотив М
17.04.2022 19:00 Нижний Новгород - Химки
26-й тур
23.04.2022 14:00 Урал - Уфа
23.04.2022 16:30 Локомотив М - Нижний Новгород
23.04.2022 19:00 Сочи - Ахмат
24.04.2022 14:00 Рубин - Арсенал
24.04.2022 14:00 Химки - Крылья Советов
24.04.2022 16:30 Ростов - Спартак М
24.04.2022 19:30 ЦСКА - Динамо М
25.04.2022 19:00 Краснодар - Зенит
27-й тур
30.04.2022 14:00 Динамо М - Урал
30.04.2022 14:00 Рубин - Сочи
30.04.2022 19:30 Зенит - Локомотив М
01.05.2022 Краснодар - Ростов
01.05.2022 14:00 Спартак М - Крылья Советов
01.05.2022 16:30 Химки - Уфа
01.05.2022 19:00 Ахмат - ЦСКА
02.05.2022 19:00 Арсенал - Нижний Новгород
Матч 19-го тура
04.05.2022 19:00 Краснодар - Локомотив М
28-й тур
06.05.2022 18:00 Крылья Советов - Динамо М
07.05.2022 14:00 Урал - Спартак М
07.05.2022 16:30 Нижний Новгород - Ахмат
07.05.2022 16:30 Зенит - Химки
07.05.2022 19:00 ЦСКА - Сочи
08.05.2022 14:00 Уфа - Ростов
08.05.2022 16:30 Арсенал - Краснодар
08.05.2022 19:00 Локомотив М - Рубин
29-й тур
13.05.2022 19:00 Сочи - Нижний Новгород
14.05.2022 14:00 Уфа - Арсенал
14.05.2022 16:30 Локомотив М - Динамо М
14.05.2022 16:30 Ростов - Химки
14.05.2022 19:00 Ахмат - Крылья Советов
15.05.2022 14:00 Урал - Рубин
15.05.2022 16:30 Спартак М - Зенит
15.05.2022 19:00 Краснодар - ЦСКА
30-й тур
21.05.2022 17:00 Химки - Спартак М
21.05.2022 17:00 Арсенал - Урал
21.05.2022 17:00 Нижний Новгород - Зенит
21.05.2022 17:00 Рубин - Уфа
21.05.2022 17:00 Крылья Советов - Локомотив М
21.05.2022 17:00 Динамо М - Сочи
21.05.2022 17:00 Краснодар - Ахмат
21.05.2022 17:00 ЦСКА - Ростов