



В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году



На 1 апреля 2022 года





Команда И В Н П О 1 Зенит 22 14 6 2 48 2 Динамо 22 13 4 5 43 3 ЦСКА 22 13 3 6 42 4 Сочи 22 12 2 8 38 5 Краснодар 21 10 6 5 36 6 Локомотив 21 9 7 5 34 7 Крылья Советов 21 9 5 7 32 8 Ахмат 22 10 1 11 31 9 Спартак 22 7 6 9 27 10 Рубин 22 7 4 11 25 11 Нижний Новгород 22 6 6 10 24 12 Ростов 21 5 7 9 22 13 Урал 22 4 8 10 20 14 Арсенал 22 5 5 12 20 15 Уфа 22 3 9 10 18 16 Химки 22 3 9 10 18





До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.