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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022 на 1 апреля


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году

На 1 апреля 2022 года

  Команда И В Н П О
1 Зенит 22 14 6 2 48
2 Динамо 22 13 4 5 43
3 ЦСКА 22 13 3 6 42
4 Сочи 22 12 2 8 38
5 Краснодар 21 10 6 5 36
6 Локомотив 21 9 7 5 34
7 Крылья Советов 21 9 5 7 32
8 Ахмат 22 10 1 11 31
9 Спартак 22 7 6 9 27
10 Рубин 22 7 4 11 25
11 Нижний Новгород 22 6 6 10 24
12 Ростов 21 5 7 9 22
13 Урал 22 4 8 10 20
14 Арсенал 22 5 5 12 20
15 Уфа 22 3 9 10 18
16 Химки 22 3 9 10 18



До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.









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    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022 на 1 апреля

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