В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
На 1 апреля 2022 года
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|48
|2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|43
|3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|42
|4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
| 38
|5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|36
|6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|34
|7
|Крылья Советов
|21
|9
|5
|7
|32
|8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|31
|9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
| 27
|10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|25
|11
|Нижний Новгород
|22
|6
|6
|10
| 24
|12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|22
|13
|Урал
|22
|4
|8
|10
|20
|14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|20
|15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
| 18
|16
|Химки
|22
|3
|9
|10
| 18
До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.