Участники чемпионата мира по футболу 2022





Сборная Катара как страна-хозяйка финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года освобождена от отборочных матчей. Остальные участники определились по результатам отборочных матчей.



Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.



На начало апреля известны 29 сборных, которые получили путевки в Катар.



Европа



Англия

Англичане до ЧМ-2022 15 раз участвовали в финальных турнирах и один раз (1966) становились чемпионами.



Бельгия

Лучший результат команда показала в Мексике в 2018 году (3-е место). Всего до этого попадала в финальную стадию 14 раз.



Германия

Четырехкратные чемпионы мира по футболу. Немцы выигрывали золотые медали в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах.



Дания

Датские футболисты - четвертьфиналисты ЧМ-1998.



Испания

«Красная фурия» в 16-й раз в своей истории вышла в финальную часть чемпионатов мира.



Нидерланды

Сборная Нидерландов трижды (1974, 1978, 2010) выходила в финал чемпионатов мира.



Польша

Польские футболисты становились бронзовыми призерами в 1974 и 1982 годах.



Португалия

Сборная Португалии стала бронзовым призером на турнире в 1966 году, победив в матче за 3-е место команду СССР.



Сербия

Сборная Югославии, правопреемницей которой является сборная Сербии, заняла четвертое место на турнире 1962 года.



Франция

Французы выиграли золотые медали на домашнем чемпионате в 1998 году и на ЧМ-2018 в России.



Хорватия

Лучший результат хорваты показали в 2018 году, уступив в финале Франции.



Швейцария

Сборная Швейцарии - четвертьфиналист чемпионатов мира в 1934, 1938 и 1954 годах.



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Южная Америка



Аргентина

Сборная Аргентины в 18-й раз сыграет в финальных турнирах. Бело-голубые становились чемпионами мира в 1978 и 1986 годах.



Бразилия

Пятикратный чемпион мира по футболу. Примет участие в 22-м мировом первенстве подряд.



Уругвай

Сборная Уругвая в 1920 году выиграла первый чемпионат мира ФИФА, а через 20 лет повторила успех.



Эквадор

Лучший результат эквадорские футболисты показали в 2006 году, дойдя до 1/8 финала.



Азия



Иран

Команда ни разу не преодолевала групповой раунд финальных турниров.



Катар

Сборная Катара впервые примет участие в финальной стадии главного турнира четырехлетия.



Саудовская Аравия

В шестой раз примет участие в мировых первенствах. Лучший результат (выход в 1/8 финала) был показан в 1994 году.



Южная Корея

Корейские футболисты заняли 4-е место на домашнем турнире 2002 года. Всего 11 раз попадали в финальную стадию.



Япония

Сборная Японии шесть раз становилась участником ЧМ и три раза (2002, 2010, 2018) выходила в 1/8 финала.



Северная и Центральная Америка



Канада

Сборная Канады во второй примет участие в финальной стадии главного турнира четырехлетия.



Мексика

Сборная Мексики дважды (1970, 1986) выходила в четвертьфинал чемпионатов мира по футболу.



США

Лучший результат, показанный американцами - третье место на ЧМ-1930.



Африка



Гана

Сборная Ганы четвре раза участвовала в финальных турнирах и один раз (2010) вышла в четвертьфинал.



Сенегал

Лучший результат команда показала в 2002 году, став участником 1/4 финала.



Камерун

Сборная Марокко в 1990 году вышла в четвертьфинал.



Марокко

Марроканские футболисты на чемпионате мира в Мексике в 1986 году стали участниками 1/8 финала.



Тунис

Сборная Туниса шесть раз участвовала в финальных турнирах и ни разу не вышла из группы.



















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