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Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ


Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

Очередной сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

На странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.

Лучшие бомбардиры


Гамид Агаларов («Уфа») - 15 мячей, Артем Дзюба («Зенит») - 10, Федор Смолов («Динамо») - 10, Дмитрий Полоз («Ростов») - 10.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022

Результаты матчей

19-й тур

26.02 Химки - Динамо - 0:3
26.02 Нижний Новгород - Урал - 1:0
26.02 Сочи - Арсенал - 2:0
26.02 Спартак - ЦСКА - 0:2
27.02 Ростов - Крылья Советов - на 06.04
27.02 Краснодар - Локомотив - на 04:05
27.02 Ахмат - Уфа - 2:1
28.02 Зенит - Рубин - 3:2

20-й тур

05.03 ЦСКА - Нижний Новгород - 1:0
06.03 Локомотив - Химки - 3:2
06.03 Крылья Советов - Арсенал - 2:2
06.03 Динамо - Спартак - 0:2
07.03 Краснодар - Урал - 2:1
07.03 Ростов - Сочи - 0:1
07.03 Зенит - Уфа - 2:0
07.03 Ахмат - Рубин - 1:2

21-й тур

12.03 Уфа - Нижний Новгород - 0:0
12.03 Арсенал - Динамо - 1:4
12.03 Локомотив - ЦСКА - 1:2
13.03 Урал - Ахмат - 0:0
13.03 Химки - Сочи - 0:0
13.03 Крылья Советов - Зенит - 1:1
13.03 Спартак - Краснодар - 1:2
14.03 Рубин - Ростов - 1:2

22-й тур

19.03 Урал - Химки - 0:1
19.03 Нижний Новгород - Спартак - 1:1
19.03 Ахмат - Локомотив - 2:3
19.03 Зенит - Арсенал - 3:0
20.03 ЦСКА - Рубин - 6:1
20.03 Уфа - Краснодар - 1:1
20.03 Сочи - Крылья Советов - 2:3
20.03 Динамо - Ростов - 1:1

23-й тур

01.04 Рубин - Химки - 2:3
02.04 Арсенал - Ахмат - 0:0
02.04 Крылья Советов - Уфа - 1:2
02.04 Ростов - Нижний Новгород - 1:2
02.04 Локомотив - Спартак - 1:0
03.04 Краснодар - Динамо - 0:1
03.04 ЦСКА - Урал - 2:2
03.04 Сочи - Зенит - 0:0

Матч 19-го тура

06.04 Ростов - Крылья Советов - 1:0

24-й тур

09.04 14:00 Нижний Новгород - Динамо
09.04 14:00 Химки - ЦСКА
09.04 16:30 Рубин - Краснодар
09.04 19:30 Ахмат - Зенит
10.04 12:00 Урал - Крылья Советов
10.04 14:00 Уфа - Сочи
10.04 16:30 Спартак - Арсенал
10.04 19:30 Ростов - Локомотив

25-й тур

15.04 19:30 Динамо - Ахмат
16.04 14:00 Уфа - ЦСКА
16.04 16:30 Зенит - Урал
16.04 19:00 Спартак - Рубин
17.04 14:00 Арсенал - Ростов
17.04 16:30 Крылья Советов - Краснодар
17.04 19:00 Сочи - Локомотив
17.04 19:00 Нижний Новгород - Химки

26-й тур

23.04 14:00 Урал - Уфа
23.04 16:30 Локомотив - Нижний Новгород
23.04 19:00 Сочи - Ахмат
24.04 14:00 Рубин - Арсенал
24.04 14:00 Химки - Крылья Советов
24.04 16:30 Ростов - Спартак
24.04 19:30 ЦСКА - Динамо
25.04 19:00 Краснодар - Зенит

27-й тур

30.04 14:00 Динамо - Урал
30.04 14:00 Рубин - Сочи
30.04 19:30 Зенит - Локомотив
01.05 Краснодар - Ростов
01.05 14:00 Спартак - Крылья Советов
01.05 16:30 Химки - Уфа
01.05 19:00 Ахмат - ЦСКА
02.05 19:00 Арсенал - Нижний Новгород

Матч 19-го тура

04.05 19:00 Краснодар - Локомотив

28-й тур

06.05 18:00 Крылья Советов - Динамо
07.05 14:00 Урал - Спартак
07.05 16:30 Нижний Новгород - Ахмат
07.05 16:30 Зенит - Химки
07.05 19:00 ЦСКА - Сочи
08.05 14:00 Уфа - Ростов
08.05 16:30 Арсенал - Краснодар
08.05 19:00 Локомотив - Рубин

29-й тур

13.05 19:00 Сочи - Нижний Новгород
14.05 14:00 Уфа - Арсенал
14.05 16:30 Локомотив - Динамо
14.05 16:30 Ростов - Химки
14.05 19:00 Ахмат - Крылья Советов
15.05 14:00 Урал - Рубин
15.05 16:30 Спартак - Зенит
15.05 19:00 Краснодар - ЦСКА

30-й тур

21.05 17:00 Химки - Спартак
21.05 17:00 Арсенал - Урал
21.05 17:00 Нижний Новгород - Зенит
21.05 17:00 Рубин - Уфа
21.05 17:00 Крылья Советов - Локомотив
21.05 17:00 Динамо - Сочи
21.05 17:00 Краснодар - Ахмат
21.05 17:00 ЦСКА - Ростов









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