



В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году



На 9 апреля 2022 года





Команда И В Н П О 1 Зенит 23 14 7 2 49 2 Динамо 23 14 4 5 46 3 ЦСКА 23 13 4 6 43 4 Сочи 23 12 3 8 39 5 Локомотив 22 10 7 5 37 6 Краснодар 22 10 6 6 36 7 Ахмат 23 10 2 11 32 8 Крылья Советов 23 9 5 9 32 9 Нижний Новгород 23 7 6 10 27 10 Спартак 23 7 6 10 27 11 Ростов 23 6 7 10 25 12 Рубин 23 7 4 12 25 13 Урал 23 4 9 10 21 14 Арсенал 23 5 6 12 21 15 Уфа 23 4 9 10 21 16 Химки 23 4 9 10 21





До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.