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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году

На 9 апреля 2022 года

  Команда И В Н П О
1 Зенит 23 14 7 2 49
2 Динамо 23 14 4 5 46
3 ЦСКА 23 13 4 6 43
4 Сочи 23 12 3 8 39
5 Локомотив 22 10 7 5 37
6 Краснодар 22 10 6 6 36
7 Ахмат 23 10 2 11 32
8 Крылья Советов 23 9 5 9 32
9 Нижний Новгород 23 7 6 10 27
10 Спартак 23 7 6 10 27
11 Ростов 23 6 7 10 25
12 Рубин 23 7 4 12 25
13 Урал 23 4 9 10 21
14 Арсенал 23 5 6 12 21
15 Уфа 23 4 9 10 21
16 Химки 23 4 9 10 21



До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.









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