В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
На 9 апреля 2022 года
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|49
|2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|46
|3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|43
|4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
| 39
|5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|37
|6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|36
|7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|32
|8
|Крылья Советов
|23
|9
|5
|9
|32
|9
|Нижний Новгород
|23
|7
|6
|10
|27
|10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
| 27
|11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|25
|12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|25
|13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|21
|14
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|21
|15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21
|16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|21
До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.