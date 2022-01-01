Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/4 финала

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа. Питерский «Зенит» занял третье место в своей группе и продолжит участие в Лиге Европы.
Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу
Один матч игрового дня в прямом эфире показывает бесплатный телеканал «Матч ТВ», вторую игру транслирует телеканал «Матч. Футбол 1». В записи второй поединок «Матч ТВ» показывает в 00:45.
1/8 финала
15.02 ПСЖ - Реал - 1:0
15.02 Спортинг - Манчестер Сити - 0:5
16.02 Интер - Ливерпуль - 0:2
16.02 Зальцбург - Бавария - 1:1
22.02 Вильярреал - Ювентус - 1:1
22.02 Челси - Лилль - 2:0
23.02 Атлетико - Манчестер Юнайтед - 1:1
23.02 Бенфика - Аякс - 2:2
08.03 Ливерпуль - Интер - 0:1
08.03 Бавария - Зальцбург - 7:1
09.03 Реал - ПСЖ - 3:1
09.03 Манчестер Сити - Спортинг - 0:0
15.03 Манчестер Юнайтед - Атлетико - 0:1
15.03 Аякс - Бенфика - 0:1
16.03 Ювентус - Вильярреал - 0:3
16.03 Лилль - Челси - 1:2
Расписание и результаты матчей 1/4 финала
05.04 Манчестер Сити - Атлетико - 1:0
05.04 Бенфика - Ливерпуль - 1:3
06.04 Челси - Реал - 1:3
06.04 Вильярреал - Бавария - 1:0
12.04 22:00 Реал - Челси (Матч ТВ)
12.04 22:00 Бавария - Вильярреал (Матч Футбол 1, в записи по Матч ТВ)
13.04 22:00 Атлетико - Манчестер Сити (Матч ТВ)
13.04 22:00 Ливерпуль - Бенфика (Матч Футбол 1, в записи по Матч ТВ)
Время начала матчей - московское.
Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет 28 мая в Париже. Ранее матч должен был состоятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».