Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей


Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа. Питерский «Зенит» занял третье место в своей группе и продолжит участие в Лиге Европы.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире финальный матч Лиги чемпионов покажет бесплатный телеканал «Матч ТВ».

1/8 финала

15.02 ПСЖ - Реал - 1:0
15.02 Спортинг - Манчестер Сити - 0:5
16.02 Интер - Ливерпуль - 0:2
16.02 Зальцбург - Бавария - 1:1
22.02 Вильярреал - Ювентус - 1:1
22.02 Челси - Лилль - 2:0
23.02 Атлетико - Манчестер Юнайтед - 1:1
23.02 Бенфика - Аякс - 2:2
08.03 Ливерпуль - Интер - 0:1
08.03 Бавария - Зальцбург - 7:1
09.03 Реал - ПСЖ - 3:1
09.03 Манчестер Сити - Спортинг - 0:0
15.03 Манчестер Юнайтед - Атлетико - 0:1
15.03 Аякс - Бенфика - 0:1
16.03 Ювентус - Вильярреал - 0:3
16.03 Лилль - Челси - 1:2

1/4 финала

05.04 Манчестер Сити - Атлетико - 1:0
05.04 Бенфика - Ливерпуль - 1:3
06.04 Челси - Реал - 1:3
06.04 Вильярреал - Бавария - 1:0
12.04 Реал - Челси - 2:3
12.04 Бавария - Вильярреал - 1:1
13.04 Атлетико - Манчестер Сити - 0:0
13.04 Ливерпуль - Бенфика - 3:3

1/2 финала

26.04 22:00 Манчестер Сити - Реал - 4:3
27.04 22:00 Ливерпуль - Вильярреал - 2:0
03.05 22:00 Вильярреал - Ливерпуль - 2:3
04.05 22:00 Реал - Манчестер Сити - 3:1 д.в.

Финал

28.04 22:00 Ливерпуль - Реал

Время начала матчей - московское.

Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет 28 мая в Париже. Ранее матч должен был состоятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».









  • Лига чемпионов УЕФА 2021/2022. Финал. «Ливерпуль» - «Реал» 28 мая
  • Время начала «Реал» - «Манчестер Сити» 4 мая 2022. Где смотреть в прямом эф ...
  • Время начала «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 10 апреля 2022. Расписание матч ...
  • Время начала «Манчестер Сити» - «Атлетико». 5 апреля 2022. Где смотреть мат ...
  • Лига чемпионов по футболу 2017/2018
    •




    Лига Европы по футболу 2021/2022. Финал. «Айнтрахт» - «Рейнджерс». 18 мая

    Расписание плей-офф Лиги Европы 2022

    В плей-офф Лиги Европы по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 24 команды.

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание 1/4 финала Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Лига чемпионов УЕФА 2021/2022. Финал. «Ливерпуль» - «Реал» 28 мая

    Лига чемпионов УЕФА 2022, финал, Ливерпуль, Реал

    28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».









    Где находится Армения на карте мира, карта Армении, Еревана
    Карта Украины с городами и областями на русском, карты ЛНР и ДНР
    Карта завода Азовсталь в Мариуполе. Фото Азовстали
    Самые смешные анекдоты дня - 16 мая 2022 года
    Погода в Москве на 17 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 17 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 17 мая 2022 года. Какой церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 16 мая 2022 года
    Курс евро ЦБ РФ на 16 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 мая 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru