В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа. Питерский «Зенит» занял третье место в своей группе и продолжит участие в Лиге Европы.
Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу
В прямом эфире финальный матч Лиги чемпионов покажет бесплатный телеканал «Матч ТВ».
1/8 финала
15.02 ПСЖ - Реал - 1:0
15.02 Спортинг - Манчестер Сити - 0:5
16.02 Интер - Ливерпуль - 0:2
16.02 Зальцбург - Бавария - 1:1
22.02 Вильярреал - Ювентус - 1:1
22.02 Челси - Лилль - 2:0
23.02 Атлетико - Манчестер Юнайтед - 1:1
23.02 Бенфика - Аякс - 2:2
08.03 Ливерпуль - Интер - 0:1
08.03 Бавария - Зальцбург - 7:1
09.03 Реал - ПСЖ - 3:1
09.03 Манчестер Сити - Спортинг - 0:0
15.03 Манчестер Юнайтед - Атлетико - 0:1
15.03 Аякс - Бенфика - 0:1
16.03 Ювентус - Вильярреал - 0:3
16.03 Лилль - Челси - 1:2
1/4 финала
05.04 Манчестер Сити - Атлетико - 1:0
05.04 Бенфика - Ливерпуль - 1:3
06.04 Челси - Реал - 1:3
06.04 Вильярреал - Бавария - 1:0
12.04 Реал - Челси - 2:3
12.04 Бавария - Вильярреал - 1:1
13.04 Атлетико - Манчестер Сити - 0:0
13.04 Ливерпуль - Бенфика - 3:3
1/2 финала
26.04 22:00 Манчестер Сити - Реал - 4:3
27.04 22:00 Ливерпуль - Вильярреал - 2:0
03.05 22:00 Вильярреал - Ливерпуль - 2:3
04.05 22:00 Реал - Манчестер Сити - 3:1 д.в.
Финал
28.04 22:00 Ливерпуль - Реал
Время начала матчей - московское.
Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет 28 мая в Париже. Ранее матч должен был состоятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».