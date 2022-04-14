Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание трансляций матчей 1/2 финала





В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа. Питерский «Зенит» занял третье место в своей группе и продолжит участие в Лиге Европы.



Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу



Один матч игрового дня в прямом эфире показывает бесплатный телеканал «Матч ТВ», вторую игру транслирует телеканал «Матч. Футбол 1». В записи второй поединок «Матч ТВ» показывает в 00:45.



1/8 финала



15.02 ПСЖ - Реал - 1:0

15.02 Спортинг - Манчестер Сити - 0:5

16.02 Интер - Ливерпуль - 0:2

16.02 Зальцбург - Бавария - 1:1

22.02 Вильярреал - Ювентус - 1:1

22.02 Челси - Лилль - 2:0

23.02 Атлетико - Манчестер Юнайтед - 1:1

23.02 Бенфика - Аякс - 2:2

08.03 Ливерпуль - Интер - 0:1

08.03 Бавария - Зальцбург - 7:1

09.03 Реал - ПСЖ - 3:1

09.03 Манчестер Сити - Спортинг - 0:0

15.03 Манчестер Юнайтед - Атлетико - 0:1

15.03 Аякс - Бенфика - 0:1

16.03 Ювентус - Вильярреал - 0:3

16.03 Лилль - Челси - 1:2



1/4 финала



05.04 Манчестер Сити - Атлетико - 1:0

05.04 Бенфика - Ливерпуль - 1:3

06.04 Челси - Реал - 1:3

06.04 Вильярреал - Бавария - 1:0

12.04 Реал - Челси - 2:3

12.04 Бавария - Вильярреал - 1:1

13.04 Атлетико - Манчестер Сити - 0:0

13.04 Ливерпуль - Бенфика - 3:3



Расписание и результаты матчей 1/2 финала



27.04 22:00 Манчестер Сити - Реал

27.04 22:00 Ливерпуль - Вильярреал

04.05 22:00 Реал - Манчестер Сити

04.05 22:00 Вильярреал - Ливерпуль



Время начала матчей - московское.



Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 пройдет 28 мая в Париже. Ранее матч должен был состоятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».