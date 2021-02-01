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«Реал» - победитель Лиги чемпионов по футболу 2021/2022


Расписание Лиги чемпионов 2022

В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимали участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

Где смотреть в прямом эфире трансляции матчей Лиги чемпионов по футболу

В прямом эфире финальный матч Лиги чемпионов показал бесплатный телеканал «Матч ТВ».

1/8 финала

15.02 ПСЖ - Реал - 1:0
15.02 Спортинг - Манчестер Сити - 0:5
16.02 Интер - Ливерпуль - 0:2
16.02 Зальцбург - Бавария - 1:1
22.02 Вильярреал - Ювентус - 1:1
22.02 Челси - Лилль - 2:0
23.02 Атлетико - Манчестер Юнайтед - 1:1
23.02 Бенфика - Аякс - 2:2
08.03 Ливерпуль - Интер - 0:1
08.03 Бавария - Зальцбург - 7:1
09.03 Реал - ПСЖ - 3:1
09.03 Манчестер Сити - Спортинг - 0:0
15.03 Манчестер Юнайтед - Атлетико - 0:1
15.03 Аякс - Бенфика - 0:1
16.03 Ювентус - Вильярреал - 0:3
16.03 Лилль - Челси - 1:2

1/4 финала

05.04 Манчестер Сити - Атлетико - 1:0
05.04 Бенфика - Ливерпуль - 1:3
06.04 Челси - Реал - 1:3
06.04 Вильярреал - Бавария - 1:0
12.04 Реал - Челси - 2:3
12.04 Бавария - Вильярреал - 1:1
13.04 Атлетико - Манчестер Сити - 0:0
13.04 Ливерпуль - Бенфика - 3:3

1/2 финала

26.04 Манчестер Сити - Реал - 4:3
27.04 Ливерпуль - Вильярреал - 2:0
03.05 Вильярреал - Ливерпуль - 2:3
04.05 Реал - Манчестер Сити - 3:1 д.в.

Финал

28.04 Ливерпуль - Реал - 0:1

Финал Лиги чемпионов по футболу 2021/2022 прошел 28 мая в Париже. Ранее матч должен был состоятся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».









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