В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
На 16 апреля 2022 года
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|52
|2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|52
|3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|43
|4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|42
|5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
| 39
|6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|37
|7
|Крылья Советов
|24
|10
|5
|9
|35
|8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|32
|9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|30
|10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|28
|11
|Нижний Новгород
|24
|7
|6
|11
| 27
|12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|25
|13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|24
|14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|21
|15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|21
|16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|21
До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.