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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году

На 16 апреля 2022 года

  Команда И В Н П О
1 Зенит 24 15 7 2 52
2 Динамо 25 16 4 5 52
3 ЦСКА 24 13 4 7 43
4 Сочи 24 13 3 8 42
5 Краснодар 23 11 6 6 39
6 Локомотив 23 10 7 6 37
7 Крылья Советов 24 10 5 9 35
8 Ахмат 25 10 2 13 32
9 Спартак 24 8 6 10 30
10 Ростов 24 7 7 10 28
11 Нижний Новгород 24 7 6 11 27
12 Рубин 24 7 4 13 25
13 Химки 24 5 9 10 24
14 Урал 24 4 9 11 21
15 Уфа 24 4 9 11 21
16 Арсенал 24 5 6 13 21



До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.









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    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

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