



В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году



На 16 апреля 2022 года





Команда И В Н П О 1 Зенит 24 15 7 2 52 2 Динамо 25 16 4 5 52 3 ЦСКА 24 13 4 7 43 4 Сочи 24 13 3 8 42 5 Краснодар 23 11 6 6 39 6 Локомотив 23 10 7 6 37 7 Крылья Советов 24 10 5 9 35 8 Ахмат 25 10 2 13 32 9 Спартак 24 8 6 10 30 10 Ростов 24 7 7 10 28 11 Нижний Новгород 24 7 6 11 27 12 Рубин 24 7 4 13 25 13 Химки 24 5 9 10 24 14 Урал 24 4 9 11 21 15 Уфа 24 4 9 11 21 16 Арсенал 24 5 6 13 21





До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.