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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году

На 23 апреля

  Команда И В Н П О
1 Зенит 25 16 7 2 55
2 Динамо 25 16 4 5 52
3 ЦСКА 25 13 5 7 44
4 Сочи 25 13 4 8 43
5 Краснодар 24 11 6 7 39
6 Локомотив 24 10 8 6 38
7 Крылья Советов 25 11 5 9 38
8 Ахмат 25 10 2 13 32
9 Ростов 25 8 7 10 31
10 Спартак 25 8 7 10 31
11 Нижний Новгород 25 7 7 11 28
12 Рубин 25 7 5 13 26
13 Химки 25 5 10 10 25
14 Уфа 25 4 10 11 22
15 Урал 25 4 9 12 21
16 Арсенал 25 5 6 14 21



До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.









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    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

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