В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
На 23 апреля
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|55
|2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|52
|3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|44
|4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|43
|5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
| 39
|6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|38
|7
|Крылья Советов
|25
|11
|5
|9
|38
|8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|32
|9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|31
|10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|31
|11
|Нижний Новгород
|25
|7
|7
|11
| 28
|12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|26
|13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|25
|14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|22
|15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|21
|16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|21
До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.