



В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году



На 23 апреля





Команда И В Н П О 1 Зенит 25 16 7 2 55 2 Динамо 25 16 4 5 52 3 ЦСКА 25 13 5 7 44 4 Сочи 25 13 4 8 43 5 Краснодар 24 11 6 7 39 6 Локомотив 24 10 8 6 38 7 Крылья Советов 25 11 5 9 38 8 Ахмат 25 10 2 13 32 9 Ростов 25 8 7 10 31 10 Спартак 25 8 7 10 31 11 Нижний Новгород 25 7 7 11 28 12 Рубин 25 7 5 13 26 13 Химки 25 5 10 10 25 14 Уфа 25 4 10 11 22 15 Урал 25 4 9 12 21 16 Арсенал 25 5 6 14 21





До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.