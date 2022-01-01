Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022





В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году



Положение команд на 30 апреля





Команда И В Н П О 1 Зенит 26 17 7 2 58 2 Динамо 26 16 4 6 52 3 ЦСКА 26 14 5 7 47 4 Сочи 26 14 4 8 46 5 Локомотив 25 11 8 6 41 6 Краснодар 25 11 6 8 39 7 Крылья Советов 26 11 5 10 38 8 Ростов 26 9 7 10 34 9 Ахмат 26 10 2 14 32 10 Спартак 26 8 7 11 31 11 Рубин 26 8 5 13 29 12 Нижний Новгород 26 7 7 12 28 13 Химки 26 6 10 10 28 14 Урал 26 5 9 12 24 15 Уфа 26 4 10 12 22 16 Арсенал 26 5 6 15 21





До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.