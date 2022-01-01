Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
Положение команд на 30 апреля
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|58
|2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|52
|3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|47
|4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|46
|5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|41
|6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
| 39
|7
|Крылья Советов
|26
|11
|5
|10
|38
|8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|34
|9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|32
|10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|31
|11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|29
|12
|Нижний Новгород
|26
|7
|7
|12
| 28
|13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|28
|14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|24
|15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|22
|16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|21
До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.