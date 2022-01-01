Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году

Положение команд на 30 апреля

  Команда И В Н П О
1 Зенит 26 17 7 2 58
2 Динамо 26 16 4 6 52
3 ЦСКА 26 14 5 7 47
4 Сочи 26 14 4 8 46
5 Локомотив 25 11 8 6 41
6 Краснодар 25 11 6 8 39
7 Крылья Советов 26 11 5 10 38
8 Ростов 26 9 7 10 34
9 Ахмат 26 10 2 14 32
10 Спартак 26 8 7 11 31
11 Рубин 26 8 5 13 29
12 Нижний Новгород 26 7 7 12 28
13 Химки 26 6 10 10 28
14 Урал 26 5 9 12 24
15 Уфа 26 4 10 12 22
16 Арсенал 26 5 6 15 21



До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.









  • Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ
  • Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
  • Расписание трансляций 26-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
  • Турнирная таблица РПЛ после 21 тура: «Зенит» остался лидером, ЦСКА - третий
  • Чемпионат России по футболу. РФПЛ 2016/2017
    •




    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.











    Где находится Брянск на карте России, карта Брянской области
    Погода в Москве на 1 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Самые смешные анекдоты дня - 30 апреля 2022 года
    Расписание трансляций 27-го тура РПЛ - чемпионата России по футболу
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 30 апреля
    Гороскоп на 1 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 1 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 30 апреля 2022 года
    30 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Карта Украины с областями и городами на русском, карты ДНР и ЛНР
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru