



В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году



Положение после 27-го тура





Команда И В Н П О 1 Зенит 27 18 7 2 61 2 Динамо 27 16 4 7 52 3 Сочи 27 15 4 8 49 4 ЦСКА 27 14 5 8 47 5 Краснодар 27 13 6 8 45 6 Локомотив 27 11 8 8 41 7 Крылья Советов 27 11 5 11 38 8 Ахмат 27 11 2 14 35 9 Ростов 27 9 7 11 34 10 Спартак 27 9 7 11 34 11 Нижний Новгород 27 7 8 12 29 12 Химки 27 6 11 10 29 13 Рубин 27 8 5 14 29 14 Урал 27 6 9 12 27 15 Уфа 27 4 11 12 23 16 Арсенал 27 5 7 15 22





До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.