В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
Положение после 27-го тура
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|61
|2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|52
|3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|49
|4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|47
|5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|45
|6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|41
|7
|Крылья Советов
|27
|11
|5
|11
|38
|8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|35
|9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|34
|10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|34
|11
|Нижний Новгород
|27
|7
|8
|12
| 29
|12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|29
|13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|29
|14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|27
|15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|23
|16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|22
До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.