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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году

Положение после 27-го тура

  Команда И В Н П О
1 Зенит 27 18 7 2 61
2 Динамо 27 16 4 7 52
3 Сочи 27 15 4 8 49
4 ЦСКА 27 14 5 8 47
5 Краснодар 27 13 6 8 45
6 Локомотив 27 11 8 8 41
7 Крылья Советов 27 11 5 11 38
8 Ахмат 27 11 2 14 35
9 Ростов 27 9 7 11 34
10 Спартак 27 9 7 11 34
11 Нижний Новгород 27 7 8 12 29
12 Химки 27 6 11 10 29
13 Рубин 27 8 5 14 29
14 Урал 27 6 9 12 27
15 Уфа 27 4 11 12 23
16 Арсенал 27 5 7 15 22



До санкций со стороны УЕФА. Команда, занявшая в турнирной таблице по итогам сезона 1-е место, напрямую попадет в Лигу чемпионов, 2-й призер будет участвовать в 3-м квалификационном раунде ЛЧ. 3-я команда попадет в 3-й кв. раунд Лиги конференций, 4-я - во 2-й раунд.









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