



28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В матче, который определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».



Где смотреть в прямом эфире матч «Ливерпуль» - «Реал»



Встреча будет показана в прямом эфире на спортивном телеканале «Матч ТВ».



Победы в Лиге чемпионов



«Реал» в 17-й раз вышел в финал главного еврокубка Европы. В 16-ти предыдущих мадридцы 13 раз становились победителями. «Ливерпуль» девять раз участвовал в решающих матчах и шесть раз выигрывал трофей.



Очные встречи в финале



«Ливерпуль» и «Реал» два раза встречались в финале Лиги чемпионов. В сезоне 1980/1981 победу со счетом 1:0 одержали англичане, а в мае 2018 года сильнее оказался клуб из Мадрида (3:1).



Путь к финалу



«Ливерпуль»: 1-е место в группе с «Атлетико» (3:2, 2:0), «Порту» (5:1, 2:0) и «Миланом» (3:2, 2:1), 1/8 финала - «Интер» (2:0, 0:1), 1/4 финала - «Бенфика» (3:1, 3:3), 1/2 финала - «Вильярреал» (2:0, 3:2).



«Реал»: 2-е место в группе с дортмундской «Боруссией» (2:2, 2:2), «Легией» (5:1, 3:3) и «Спортингом» (2:1, 2:1), 1/8 финала - «ПСЖ» (0:1, 3:1), 1/4 финала - «Челси» (3:1, 2:3 доп.вр.), 1/2 финала - «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 доп.вр.).



Составы команд



Больше всех матчей в нынешней Лиге чемпионов провели следующие футболисты «Ливерпуля»: 12 матчей - Алисон Бекер, Садио Мане (5 голов), Мохамед Салах (8 голов), Фабиньо (1 гол), 11 матчей - Джордан Хендерсон (1 гол), 10 матчей - Диогу Жота (1 гол).



Лидеры «Реала» по количеству проведенных игр: 12 матчей - Винисиус Жуниор (3 гола), Тибо Куртуа, Лука Модрич, 11 матчей - Давид Алаба (1 гол), Карим Бензема (15 голов), Тони Кроос (2 гола), Эдер Милитао.