Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Лига чемпионов УЕФА. Финал. «Ливерпуль» - «Реал» 28 мая 2022


Лига чемпионов УЕФА 2022, финал, Ливерпуль, Реал

28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс» пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В матче, который определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Где смотреть в прямом эфире матч «Ливерпуль» - «Реал»

Встреча будет показана в прямом эфире на спортивном телеканале «Матч ТВ».

Победы в Лиге чемпионов

«Реал» в 17-й раз вышел в финал главного еврокубка Европы. В 16-ти предыдущих мадридцы 13 раз становились победителями. «Ливерпуль» девять раз участвовал в решающих матчах и шесть раз выигрывал трофей.

Очные встречи в финале

«Ливерпуль» и «Реал» два раза встречались в финале Лиги чемпионов. В сезоне 1980/1981 победу со счетом 1:0 одержали англичане, а в мае 2018 года сильнее оказался клуб из Мадрида (3:1).

Путь к финалу

«Ливерпуль»: 1-е место в группе с «Атлетико» (3:2, 2:0), «Порту» (5:1, 2:0) и «Миланом» (3:2, 2:1), 1/8 финала - «Интер» (2:0, 0:1), 1/4 финала - «Бенфика» (3:1, 3:3), 1/2 финала - «Вильярреал» (2:0, 3:2).

«Реал»: 2-е место в группе с дортмундской «Боруссией» (2:2, 2:2), «Легией» (5:1, 3:3) и «Спортингом» (2:1, 2:1), 1/8 финала - «ПСЖ» (0:1, 3:1), 1/4 финала - «Челси» (3:1, 2:3 доп.вр.), 1/2 финала - «Манчестер Сити» (3:4, 3:1 доп.вр.).

Составы команд

Больше всех матчей в нынешней Лиге чемпионов провели следующие футболисты «Ливерпуля»: 12 матчей - Алисон Бекер, Садио Мане (5 голов), Мохамед Салах (8 голов), Фабиньо (1 гол), 11 матчей - Джордан Хендерсон (1 гол), 10 матчей - Диогу Жота (1 гол).

Лидеры «Реала» по количеству проведенных игр: 12 матчей - Винисиус Жуниор (3 гола), Тибо Куртуа, Лука Модрич, 11 матчей - Давид Алаба (1 гол), Карим Бензема (15 голов), Тони Кроос (2 гола), Эдер Милитао.









  • Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей
  • Время начала «Бенфика» - «Ливерпуль». 5 апреля 2022. Где смотреть матч в пр ...
  • Время начала «Ливерпуль» - «Интер». 8 марта 2022. Где смотреть в прямом эфи ...
  • Лига чемпионов по футболу 2017/2018
  • Лига чемпионов УЕФА 2016/17. Финал. «Реал» - «Ювентус»
    •




    Лига чемпионов УЕФА. Финал. «Ливерпуль» - «Реал» 28 мая 2022

    Лига чемпионов УЕФА 2022, финал, Ливерпуль, Реал

    28 мая в Париже пройдет решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. В игре, которая определит сильнейшего на европейском континенте, сыграют «Ливерпуль» и «Реал».

    Расписание трансляций чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ 26 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 26 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионаты мира по хоккею по годам

    Чемпионаты мира по хоккею по годам

    Сборная СССР/СНГ/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз была чемпионом мира, 10 раз - серебряным призером; 10 раз - бронзовым.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Монако

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 26 мая 2022. Ковид статистика на сегодня
    Время начала 1/4 финала Германия - Чехия на ЧМ-2022 по хоккею 26 мая
    Время начала 1/4 финала Швеция - Канада на ЧМ-2022 по хоккею 26 мая
    Завод Азовсталь в Мариуполе - карта, схема, план территории
    Где находится Азовское море на карте
    Кубок России по футболу. Финал. «Спартак» - «Динамо». 29 мая 2022
    Где находится Северодонецк, Лисичанск на карте Украины
    Самые смешные анекдоты дня - 26 мая 2022 года
    Расписание трансляций «Формула-1» Гран-при Монако - 27-29 мая 2022
    Погода в Москве на 27 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru