Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ





30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига (РПЛ), начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.



На странице представлено расписание матчей, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата России по футболу.



Лучшие бомбардиры сезона 2021/2022

Гамид Агаларов («Уфа») - 18 мячей, Дмитрий Полоз («Ростов») - 13, Матео Кассьерра («Сочи») - 11, Артем Дзюба («Зенит») - 11, Федор Смолов («Динамо») - 11.



Турнирная таблица чемпионата России по футболу



Расписание матчей чемпионата России по футболу 2021/2022 Результаты матчей



19-й тур



26.02 Химки - Динамо - 0:3

26.02 Нижний Новгород - Урал - 1:0

26.02 Сочи - Арсенал - 2:0

26.02 Спартак - ЦСКА - 0:2

27.02 Ростов - Крылья Советов - на 06.04

27.02 Краснодар - Локомотив - на 04:05

27.02 Ахмат - Уфа - 2:1

28.02 Зенит - Рубин - 3:2



20-й тур



05.03 ЦСКА - Нижний Новгород - 1:0

06.03 Локомотив - Химки - 3:2

06.03 Крылья Советов - Арсенал - 2:2

06.03 Динамо - Спартак - 0:2

07.03 Краснодар - Урал - 2:1

07.03 Ростов - Сочи - 0:1

07.03 Зенит - Уфа - 2:0

07.03 Ахмат - Рубин - 1:2



21-й тур



12.03 Уфа - Нижний Новгород - 0:0

12.03 Арсенал - Динамо - 1:4

12.03 Локомотив - ЦСКА - 1:2

13.03 Урал - Ахмат - 0:0

13.03 Химки - Сочи - 0:0

13.03 Крылья Советов - Зенит - 1:1

13.03 Спартак - Краснодар - 1:2

14.03 Рубин - Ростов - 1:2



22-й тур



19.03 Урал - Химки - 0:1

19.03 Нижний Новгород - Спартак - 1:1

19.03 Ахмат - Локомотив - 2:3

19.03 Зенит - Арсенал - 3:0

20.03 ЦСКА - Рубин - 6:1

20.03 Уфа - Краснодар - 1:1

20.03 Сочи - Крылья Советов - 2:3

20.03 Динамо - Ростов - 1:1



23-й тур



01.04 Рубин - Химки - 2:3

02.04 Арсенал - Ахмат - 0:0

02.04 Крылья Советов - Уфа - 1:2

02.04 Ростов - Нижний Новгород - 1:2

02.04 Локомотив - Спартак - 1:0

03.04 Краснодар - Динамо - 0:1

03.04 ЦСКА - Урал - 2:2

03.04 Сочи - Зенит - 0:0



Матч 19-го тура



06.04 Ростов - Крылья Советов - 1:0



24-й тур



09.04 Нижний Новгород - Динамо - 0:1

09.04 Химки - ЦСКА - 4:2

09.04 Рубин - Краснодар - 0:1

09.04 Ахмат - Зенит - 0:2

10.04 Урал - Крылья Советов - 0:1

10.04 Уфа - Сочи - 1:2

10.04 Спартак - Арсенал - 3:0

10.04 Ростов - Локомотив - 4:1



25-й тур



15.04 Динамо - Ахмат - 2:0

16.04 Уфа - ЦСКА - 1:1

16.04 Зенит - Урал - 3:1

16.04 Спартак - Рубин - 1:1

17.04 Арсенал - Ростов - 1:2

17.04 Крылья Советов - Краснодар - 2:0

17.04 Сочи - Локомотив - 2:2

17.04 Нижний Новгород - Химки - 0:0



26-й тур



23.04 Урал - Уфа - 2:1

23.04 Локомотив - Нижний Новгород - 2:1

23.04 Сочи - Ахмат - 4:1

24.04 Рубин - Арсенал - 1:0

24.04 Химки - Крылья Советов - 4:1

24.04 Ростов - Спартак - 3:2

24.04 ЦСКА - Динамо - 1:0

25.04 Краснодар - Зенит - 1:3



27-й тур



30.04 Динамо - Урал - 2:3

30.04 Рубин - Сочи - 0:6

30.04 Краснодар - Ростов - 2:1

30.04 Зенит - Локомотив - 3:1

01.05 Спартак - Крылья Советов - 2:1

01.05 Химки - Уфа - 1:1

01.05 Ахмат - ЦСКА - 2:0

02.05 Арсенал - Нижний Новгород - 2:2



Матч 19-го тура



04.05 19:00 Краснодар - Локомотив - 1:0



28-й тур



06.05 18:00 Крылья Советов - Динамо - 5:2

07.05 14:00 Урал - Спартак - 1:3

07.05 16:30 Нижний Новгород - Ахмат - 0:1

07.05 16:30 Зенит - Химки - 1:0

07.05 19:00 ЦСКА - Сочи - 0:1

08.05 14:00 Уфа - Ростов - 0:0

08.05 16:30 Арсенал - Краснодар - 1:1

08.05 19:00 Локомотив - Рубин - 1:0



29-й тур



13.05 19:00 Сочи - Нижний Новгород

14.05 14:00 Уфа - Арсенал

14.05 16:30 Локомотив - Динамо

14.05 16:30 Ростов - Химки

14.05 19:00 Ахмат - Крылья Советов

15.05 14:00 Урал - Рубин

15.05 16:30 Спартак - Зенит

15.05 19:00 Краснодар - ЦСКА



30-й тур



21.05 17:00 Химки - Спартак

21.05 17:00 Арсенал - Урал

21.05 17:00 Нижний Новгород - Зенит

21.05 17:00 Рубин - Уфа

21.05 17:00 Крылья Советов - Локомотив

21.05 17:00 Динамо - Сочи

21.05 17:00 Краснодар - Ахмат

21.05 17:00 ЦСКА - Ростов



















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