



В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году



Положение после на 13 мая.





Команда И В Н П О 1 Зенит 28 19 7 2 64 2 Динамо 28 16 4 8 52 3 Сочи 28 16 4 8 52 4 ЦСКА 28 14 5 9 47 5 Краснодар 28 13 7 8 46 6 Локомотив 28 12 8 8 44 7 Крылья Советов 28 12 5 11 41 8 Ахмат 28 12 2 14 38 9 Спартак 28 10 7 11 37 10 Ростов 28 9 8 11 35 11 Нижний Новгород 28 7 8 13 29 12 Химки 28 6 11 11 29 13 Рубин 28 8 5 15 29 14 Урал 28 6 9 13 27 15 Уфа 28 4 12 12 24 16 Арсенал 28 5 8 15 23