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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году

Положение после на 13 мая.

  Команда И В Н П О
1 Зенит 28 19 7 2 64
2 Динамо 28 16 4 8 52
3 Сочи 28 16 4 8 52
4 ЦСКА 28 14 5 9 47
5 Краснодар 28 13 7 8 46
6 Локомотив 28 12 8 8 44
7 Крылья Советов 28 12 5 11 41
8 Ахмат 28 12 2 14 38
9 Спартак 28 10 7 11 37
10 Ростов 28 9 8 11 35
11 Нижний Новгород 28 7 8 13 29
12 Химки 28 6 11 11 29
13 Рубин 28 8 5 15 29
14 Урал 28 6 9 13 27
15 Уфа 28 4 12 12 24
16 Арсенал 28 5 8 15 23










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    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

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