В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
Положение после на 13 мая.
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|28
|19
|7
|2
|64
|2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|52
|3
|Сочи
|28
|16
|4
|8
|52
|4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|47
|5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|46
|6
|Локомотив
|28
|12
|8
|8
|44
|7
|Крылья Советов
|28
|12
|5
|11
|41
|8
|Ахмат
|28
|12
|2
|14
|38
|9
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|37
|10
|Ростов
|28
|9
|8
|11
|35
|11
|Нижний Новгород
|28
|7
|8
|13
| 29
|12
|Химки
|28
|6
|11
|11
|29
|13
|Рубин
|28
|8
|5
|15
|29
|14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|27
|15
|Уфа
|28
|4
|12
|12
|24
|16
|Арсенал
|28
|5
|8
|15
|23