



Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022 начался 23 июля 2021 года и завершился 21 мая 2022 года.



Золотые медали четвертый год подряд завоевал питерский «Зенит». Серебряным призером стал «Сочи», бронзовые медали завоевало московское «Динамо».



Высший дивизион покинули «Рубин», «Арсенал» и «Уфа», уступившая в стыковых матчах «Оренбургу».



Лучшие бомбардиры чемпионата 2021/2022



Гамид Агаларов («Уфа») - 19 мячей, Дмитрий Полоз («Ростов») - 14, Федор Смолов («Динамо») - 12, Матео Кассьерра («Сочи») - 11, Артем Дзюба («Зенит») - 11.



Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022





