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Чемпионат России по футболу 2021/2022


Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022 начался 23 июля 2021 года и завершился 21 мая 2022 года.

Золотые медали четвертый год подряд завоевал питерский «Зенит». Серебряным призером стал «Сочи», бронзовые медали завоевало московское «Динамо».

Высший дивизион покинули «Рубин», «Арсенал» и «Уфа», уступившая в стыковых матчах «Оренбургу».

Лучшие бомбардиры чемпионата 2021/2022


Гамид Агаларов («Уфа») - 19 мячей, Дмитрий Полоз («Ростов») - 14, Федор Смолов («Динамо») - 12, Матео Кассьерра («Сочи») - 11, Артем Дзюба («Зенит») - 11.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022


  Команда И В Н П О
1 Зенит 30 19 8 3 65
2 Сочи 30 17 5 8 56
3 Динамо 30 16 5 9 53
4 Краснодар 30 14 8 8 50
5 ЦСКА 30 15 5 10 50
6 Локомотив 30 13 9 8 48
7 Ахмат 30 13 3 14 42
8 Крылья Советов 30 12 5 13 41
9 Ростов 30 10 8 12 38
10 Спартак 30 10 8 12 38
11 Нижний Новгород 30 8 9 13 33
12 Урал 30 8 9 13 33
13 Химки 30 7 11 12 32
14 Уфа 30 6 12 12 30
15 Рубин 30 8 5 17 29
16 Арсенал 30 5 8 17 23










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