Чемпионат России по футболу сезона-2021/2022 начался 23 июля 2021 года и завершился 21 мая 2022 года.
Золотые медали четвертый год подряд завоевал питерский «Зенит». Серебряным призером стал «Сочи», бронзовые медали завоевало московское «Динамо».
Высший дивизион покинули «Рубин», «Арсенал» и «Уфа», уступившая в стыковых матчах «Оренбургу».
Лучшие бомбардиры чемпионата 2021/2022
Гамид Агаларов («Уфа») - 19 мячей, Дмитрий Полоз («Ростов») - 14, Федор Смолов («Динамо») - 12, Матео Кассьерра («Сочи») - 11, Артем Дзюба («Зенит») - 11.
Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|65
|2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|56
|3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53
|4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|50
|5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|50
|6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|48
|7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|42
|8
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|41
|9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|38
|10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|38
|11
|Нижний Новгород
|30
|8
|9
|13
|33
|12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|33
|13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|32
|14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|30
|15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|29
|16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|23