



В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ? Кто станет серебряным призером?



Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году



Положение команд перед заключительным туром.





Команда И В Н П О 1 Зенит 29 19 8 2 65 2 Динамо 29 16 5 8 53 3 Сочи 29 16 5 8 53 4 Краснодар 29 14 7 8 49 5 ЦСКА 29 14 5 10 47 6 Локомотив 29 12 9 8 45 7 Ахмат 29 13 2 14 41 8 Крылья Советов 29 12 5 12 41 9 Ростов 29 10 8 11 38 10 Спартак 29 10 8 11 38 11 Нижний Новгород 29 7 9 13 30 12 Урал 29 7 9 13 30 13 Химки 29 6 11 12 29 14 Рубин 29 8 5 16 29 15 Уфа 29 5 12 12 27 16 Арсенал 29 5 8 16 23