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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022


Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ? Кто станет серебряным призером?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022

Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году

Положение команд перед заключительным туром.

  Команда И В Н П О
1 Зенит 29 19 8 2 65
2 Динамо 29 16 5 8 53
3 Сочи 29 16 5 8 53
4 Краснодар 29 14 7 8 49
5 ЦСКА 29 14 5 10 47
6 Локомотив 29 12 9 8 45
7 Ахмат 29 13 2 14 41
8 Крылья Советов 29 12 5 12 41
9 Ростов 29 10 8 11 38
10 Спартак 29 10 8 11 38
11 Нижний Новгород 29 7 9 13 30
12 Урал 29 7 9 13 30
13 Химки 29 6 11 12 29
14 Рубин 29 8 5 16 29
15 Уфа 29 5 12 12 27
16 Арсенал 29 5 8 16 23










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    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

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