В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ? Кто станет серебряным призером?
Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2021/2022
Расписание и результаты матчей РПЛ в 2022 году
Положение команд перед заключительным туром.
|
| Команда
| И
| В
| Н
| П
| О
|1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|65
|2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|53
|3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|53
|4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|49
|5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|47
|6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|45
|7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|41
|8
|Крылья Советов
|29
|12
|5
|12
|41
|9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|38
|10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|38
|11
|Нижний Новгород
|29
|7
|9
|13
|30
|12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30
|13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|29
|14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|29
|15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27
|16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|23