



В чемпионате России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ? Кто станет серебряным и бронзовым призерами?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2023/2024



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2023 году



Положение команд после 8-го тура.



1. Краснодар - 18 (5-3-0, 12-3)

2. Зенит - 17 (5-2-1, 18-6)

3. Крылья Советов - 15 (4-3-1, 19-11)

4. Динамо - 15 (4-3-1, 16-13)

5. Урал - 14 (4-2-2, 8-8)

6. Спартак - 13 (4-1-3, 13-12)

7. ЦСКА - 12 (3-3-2, 16-12)

8. Локомотив - 12 (3-3-2, 13-13)

9. Пари НН - 11 (3-2-3, 6-7)

10. Ахмат - 11 (3-2-3, 11-9)

11. Оренбург - 8 (2-2-4, 9-13)

12. Ростов - 8 (2-2-4, 10-16)

13. Сочи - 6 (2-0-6, 8-12)

14. Рубин - 6 (1-3-4, 9-18)

15. Факел - 5 (1-2-5, 5-13)

16. Балтика - 4 (1-1-6, 8-15)



Для каждой команды указано количество набранных очков, в скобках приведено количество побед, ничьих, поражений, забитых и пропущенных мячей.