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Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2023/2024



Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2023, 2024

В чемпионате России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РПЛ? Кто станет серебряным и бронзовым призерами?

Турнирная таблица РПЛ - чемпионата России по футболу 2023/2024


Расписание и результаты матчей РПЛ в 2023 году

Положение команд после 8-го тура.

1. Краснодар - 18 (5-3-0, 12-3)
2. Зенит - 17 (5-2-1, 18-6)
3. Крылья Советов - 15 (4-3-1, 19-11)
4. Динамо - 15 (4-3-1, 16-13)
5. Урал - 14 (4-2-2, 8-8)
6. Спартак - 13 (4-1-3, 13-12)
7. ЦСКА - 12 (3-3-2, 16-12)
8. Локомотив - 12 (3-3-2, 13-13)
9. Пари НН - 11 (3-2-3, 6-7)
10. Ахмат - 11 (3-2-3, 11-9)
11. Оренбург - 8 (2-2-4, 9-13)
12. Ростов - 8 (2-2-4, 10-16)
13. Сочи - 6 (2-0-6, 8-12)
14. Рубин - 6 (1-3-4, 9-18)
15. Факел - 5 (1-2-5, 5-13)
16. Балтика - 4 (1-1-6, 8-15)

Для каждой команды указано количество набранных очков, в скобках приведено количество побед, ничьих, поражений, забитых и пропущенных мячей.









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