



В чемпионате России по футболу 2023/2024, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице РФПЛ? Кто станет серебряным и бронзовым призерами?

Турнирная таблица РФПЛ 2023/2024



Расписание и результаты матчей РПЛ в 2023 году



Положение команд после 9-го тура.



1. Краснодар - 21 (6-3-0, 14-3)

2. Крылья Советов - 18 (5-3-1, 21-12)

3. Зенит - 17 (5-2-2, 19-8)

4. Спартак - 16 (5-1-3, 14-12)

5. Динамо - 15 (4-3-2, 16-14)

6. Локомотив - 15 (4-3-2, 15-14)

7. Пари НН - 14 (4-2-3, 9-8)

8. Урал - 14 (4-2-3, 8-10)

9. ЦСКА - 13 (3-4-2, 19-15)

10. Ахмат - 11 (3-2-4, 11-10)

11. Ростов - 9 (2-3-4, 13-19)

12. Рубин - 9 (2-3-4, 10-18)

13. Оренбург - 8 (2-2-5, 10-16)

14. Балтика - 7 (2-1-6, 9-15)

15. Сочи - 6 (2-0-7, 8-14)

16. Факел - 5 (1-2-6, 5-14)



Для каждой команды указано количество набранных очков, в скобках приведено количество побед, ничьих, поражений, забитых и пропущенных мячей.